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Общество
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сегодня, 09:36
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По программе мэра сухостой в пяти районах Липецка снесет предпринимательница из Воронежа
Яна Ганабаева сэкономила для городского бюджета 44% от начальной цены контракта.
Заказчик, управление главного смотрителя мэрии, выразил уверенность, что этот знакомый ему подрядчик, который уже пару раз сносил с торгов муниципальный «Зеленхоз», справится с задачей.
Напомним, что этим летом в пяти микрорайонах Липецка по инициативе мэра Романа Ченцова пройдут работы по комплексному благоустройству территории, включающие в себя помимо ремонта дорог и тротуаров и освещения снос сухостоя.
Липецкое АО «Зеленхоз», впрочем, не останется без работы. Организация с минимальным падением в 1% при 27,7 млн рублей начальной цены контракта выиграла торги на содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений в городе. В комплекс работ вошли дробление пней, снос и обрезка деревьев, посадка саженцев, кустарников и многолетних цветов, косьба газонов. Срок выполнения контракта — по 31 октября.
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