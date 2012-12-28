По программе мэра сухостой в пяти районах Липецка снесет предпринимательница из Воронежа

Яна Ганабаева сэкономила для городского бюджета 44% от начальной цены контракта.

Удивительным падением цены закупки, сразу на 44% от ее начальной цены, закончился аукцион на снос сухих деревьев в микрорайонах №№ 16, 19, 20, 21, 23 Липецка. Предпринимательница из Воронежа Яна Ганабаева в серьезной борьбе перебила предложения своих пяти конкурентов, согласившись выполнить эту работу всего за 6 493 500 рублей при старте в 11,7 миллиона.Заказчик, управление главного смотрителя мэрии, выразил уверенность, что этот знакомый ему подрядчик, который уже пару раз сносил с торгов муниципальный «Зеленхоз», справится с задачей.Напомним, что этим летом в пяти микрорайонах Липецка по инициативе мэра Романа Ченцова пройдут работы по комплексному благоустройству территории, включающие в себя помимо ремонта дорог и тротуаров и освещения снос сухостоя.Липецкое АО «Зеленхоз», впрочем, не останется без работы. Организация с минимальным падением в 1% при 27,7 млн рублей начальной цены контракта выиграла торги на содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений в городе. В комплекс работ вошли дробление пней, снос и обрезка деревьев, посадка саженцев, кустарников и многолетних цветов, косьба газонов. Срок выполнения контракта — по 31 октября.