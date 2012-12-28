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сегодня, 09:36
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По программе мэра сухостой в пяти районах Липецка снесет предпринимательница из Воронежа

Яна Ганабаева сэкономила для городского бюджета 44% от начальной цены контракта.

Удивительным падением цены закупки, сразу на 44% от ее начальной цены, закончился аукцион на снос сухих деревьев в микрорайонах №№ 16, 19, 20, 21, 23 Липецка. Предпринимательница из Воронежа Яна Ганабаева в серьезной борьбе перебила предложения своих пяти конкурентов, согласившись выполнить эту работу всего за 6 493 500 рублей при старте в 11,7 миллиона.

Заказчик, управление главного смотрителя мэрии, выразил уверенность, что этот знакомый ему подрядчик, который уже пару раз сносил с торгов муниципальный «Зеленхоз», справится с задачей.

Напомним, что этим летом в пяти микрорайонах Липецка по инициативе мэра Романа Ченцова пройдут работы по комплексному благоустройству территории, включающие в себя помимо ремонта дорог и тротуаров и освещения снос сухостоя.

Липецкое АО «Зеленхоз», впрочем, не останется без работы. Организация с минимальным падением в 1% при 27,7 млн рублей начальной цены контракта выиграла торги на содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений в городе. В комплекс работ вошли дробление пней, снос и обрезка деревьев, посадка саженцев, кустарников и многолетних цветов, косьба газонов. Срок выполнения контракта — по 31 октября.
озеленение
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Житель
3 минуты назад
Нам бы во дворы ещё иногородних касильщиков тровы, а то же трава в человеческий рост. А в УК и ЖЕКах одни управленцы, рабочих вообще не осталось. За что только деньги платим за содержание, подъезды не видели уборок с начало пондемии ( разогнали стариков), * уборок тоже нет.
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куртуазный маньярист
4 минуты назад
Какая мощщная женщина! Сама пилить будет, бензопилой "Дружба"?
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Липецкий цирк
25 минут назад
Из Воронежа?! А в Липецке стало быть своих борцов с сухостоем нету?! Что-то тут не чисто...
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21 макарон
26 минут назад
Спилите деревья у д.19 и д.15 по пр-ту 60 лет СССР - они угрожающе наклонены, хотя и зелёные. Пройдите, сами гляньте!!!!
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ВБД
57 минут назад
Спилил бы за бесплатно,чем пилить в лесу.Почему своим не даёте пилить.Боитесь всё расскажат?
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