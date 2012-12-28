Когда мы ищем приключенья, то нас ведет не голова

Итоги недели.

Вчера. Под обновление попало как никогда много дорог — 67, а претензий к подрядчикам у мэрии, как оказалось, раз, два — и обчелся! Из графика вывалились улицы Володарского, Циолковского, Хорошавина, но за две недели сентября, по словам вице-мэра Николая Дергунова, все будет в ажуре. Из-за работ энергетиков по ремонту и замене сетей дорожники не сумели к концу лета заасфальтировать площадь Торговую, улицы Барашева, Союзную и Студенческую. Как только ресурсные организации уйдут с дорог, их ремонт закончат компании «Инфинити Групп» и «СДК». В сентябре подрядчики должны дать вторую жизнь улице Космонавтов в Желтых Песках и Железногорской в поселке Дачный – их ремонт в силу объективных причин проторговали только летом.Самым интересным лично для себя объектом дорожных ремонтов этого года Николай Дергунов назвал Воронежское шоссе:— У развлекательного комплекса «Славянский» на въезде в Липецк вечно был хвост из машин. Нам удалось решить проблему с пробкой, добавив отдельную полосу на въезде в город. Их стало таким образом две. Появившаяся стрелка на светофоре позволяет теперь въехать в Липецк вообще не останавливаясь. А еще чуть дальше от «Славянского» на нерегулируемом пешеходном переходе мы сделали кнопку вызова зеленого для пешеходов. Теперь пешеходы упорядоченно ждут сигнала светофора, а не идут по этому переходу друг за другом, как раньше, нервируя водителей.Еще одна радость —в центре Липецка. Транспорт, в том числе пассажирский, поехал по привычным горожанам маршрутам. Однако мост еще не сдан в эксплуатацию. Движение пока открыто по трем полосам из четырех: параллельно подрядчик, ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», продолжает работы. К концу контракта, к ноябрю, у моста появятся перила, стелы с обновленными барельефами, столбы уличного освещения, пешеходные зоны.В мэрии решили сразу же не менять схему организации движения, введенную после перекрытия горбатого моста. Завтра, когда горожане поедут на работу на левый берег, «Липецкгорсвет» будут изучать дорожную ситуацию, чтобы увидеть, как перераспределяются транспортные потоки с учетом заработавшего горбатого моста. Если в мэрии увидят, что нужно что-то поменять, то сделают это позже.. По словам вице-мэра Дергунова, на первом из них сетевики почти закончили вынос сетей из зоны проведения работ. Реконструкцию моста на улице Плеханова начнут уже в сентябре. За ним придет очередь ремонта моста на улице Первомайской. В итоге с учетом Студеновского ремонтироваться с переходом на следующий год в городе будут три моста.Последний из мостов — на улице Октябрьской, который попал в двухлетнюю программу мэрии по ремонту виадуков, начнут перекладывать весной следующего года. Этот мост — самый маленький в Липецке.Ремонт аварийных мостов вещь, конечно, нужная. Вопрос в другом: почему контракты предполагают такую долгую реконструкцию? Тот же мост на Октябрьской 18 метров длиной и 10 метров шириной должны делать год — с ноября этого по ноябрь следующего!Еще один объект в центре Липецка, кажется, уже давно реконструирован, но по-прежнему закрыт. Речь — о ЦУМе, перестройку которого начал еще осенью 2018 года предприниматель Константин Бадиков, а заканчивает его сын Никита. На этой неделе владелец легендарного магазина сообщил GOROD48, что ему, в котором еще не завершена внутренняя отделка. Но от ответа на вопрос о том, чем удивит это здание липчан, его хозяин уклонился.— Сейчас думаю в первую очередь о том, как скорее достроить ЦУМ. Потом буду думать о том, чем его заполнить. Концепция нового ЦУМа находится пока в разработке. Хотелось бы вернуть зданию былую популярность, — сказал Никита Бадиков.Читатели GOROD48 помогли бизнесмену советами.: «Я бы сделал как в Московском ГУМе. Ходишь, смотришь, удивляешься новинкам. Все хочется, тока денег нет. И на первом этаже салон порше или ламборгини. Это обязательно. Никогда не сидел в ламборгини».: «Будет ли там отдел или нормальный магазин ТКАНИ? Огромный город Липецк и везде только шмотки никому не нужные».: «Сделайте лучше центр получения товаров из интернет-магазинов всего мира».: «Сделайте там хорошее кафе с дискотекой, с работой до утра. В Липецке после 23.00 некуда сходить».: «Едоков много, поэтому кафе на любой вкус и кошелёк, начиная со студенческого. И ресторанчик с цыганами) И ямщик у выхода )))»: «Предлагаю сделать всероссийский эксперимент! Разместить в нем скопом «Пятерочку», «Чижик», «Магнит», «КБ», «Перекресток». Будет весело!»Кстати, в этом году исполнилось ровно 50 лет со дня открытия Центрального универмага. Мы полистали старые газеты и откопали сейчас мало кому известные факты:Все, даже официально закончился купальный сезон. На жара стоит такая, что люди по-прежнему тянутся к рекам и прудам. В эту пятницу. В субботу. Он стал 35-м погибшим в водоемах области с начала сезона.Вы удивитесь (а может, и нет), но мэрия за несколько дней до конца лета начала поиск подрядчика для благоустройства пляжа на улице Левобережной.. И это уже этап 3.3. Всего с прошлого года на облагораживание пляжа потрачено уже 35 млн рублей! Однако можно ли будет воспользоваться этим и другими пляжами в черте Липецка по назначению, большой вопрос. В этом году Роспотребнадзор признал воду в реке безопасной для купания лишь в начале пляжного сезона, в июне, а потом снова не рекомендовал купаться в Воронеже из-за антисанитарного состояния воды.О состоянии реки на этой неделе говорили и на сессии горсовета. Депутат Николай Двугрошев, чтобы исключить у него застой и цветение воды. Депутаты также проголосовали за перераспределение 2 млрд рублей собственных доходов муниципалитета и помощи от правительства области. Самой большой расходной статьей стали 468 млн рублей, выделенных на благоустройство спортивных зон, приобретение и установку малых архитектурных форм (скамеек, урн) на территории Зеленого острова— 468 лямов на никому не нужный остров и 49 на технику для уборки снега? Однако! — удивился— Опять зимой в сугробах погрязнем, — поддержал его— Я тоже в шоке, — это уже былаТем временем. Похоже, в борьбе прокуратуры и предпринимателя Дениса Шадрина выигрывает последний. Вопреки запретам он смонтировал на границе пляжа смонтированы несколько купольных беседок. На этой неделе на незаконную стройку снова приходили судебные приставы, зафиксировав продолжение работ по обустройству кафе.— Да пусть строит, кому оно мешает? Это благоустройство. Вправо-влево на километры бурьян, проходи, лови, купайся. А тут 20 метров берега — капец. Усадьбы по берегам стоят с заборами под три метра до воды — так и надо, — вступилась за бизнесмена— Всем мешает, — решила за всехТем временем. Оказалось, прокладывающая теплотрассу компания влезла с раскопками на территории памятника природы регионального значения. Уничтожен плодородный слой почвы, снесены береза и две липы. В адрес директора ООО «Стройгарант48» внесено прокурорское представление, а для взыскания вреда прокуратура обратилась с иском в суд. АИх сначала закатали в асфальт при ремонте тротуаров, а потом и вовсе спилили. Прокуратура, ты где?— В Лебедяни так же попилили. Были зелёные улицы — стали лысые. Был наш мэр — стал ваш. Пользуйтесь, — написалВ пятницу вечеромна улице Гагарина, 137. Куски кирпичного фасада рухнули с высоты шестого этажа, разбили «Хендай Солярис», снесли козырек пункта выдачи маркетплейса «Wildberries». Несколько кирпичей долетели до пандуса соседней с домом поликлиники №4.Жильцы дома говорят, что много лет жаловались на состояние стены. Их пугал явственно слышный треск на верхних этажах. Людей успокаивали, объясняя состояние дома усадкой кирпичной кладки. В 2017 году экспертиза, проведенная управляющей компанией, признала фасад дома аварийным, но ремонт стены так и не начался.— Как ни посмотришь на эти коробки, везде одно и тоже. Нет связки с облицовочным кирпичом. Это хорошо видно на осыпавшейся стене, где должна торчать сетка, — написал— Весь Елецкий и Университетский построены по этой же технологии! — воскликнул— Фильм «Дурак». Там про нашу страну и нас, про отношение власти и людей друг к другу, — подвела итог дискуссииДому на Гагарина, кстати, ровно 20 лет. В последний перед этим облицовочная кладка слетела с нескольких этажей дома №14а на улице Желябова в июле прошлого года. Ему тогда также было ровно 20 лет.Это проблема:. Самому свежему дому — № 11 на улице Скороходова, у которого разрушается конструктив — всего 14 лет. А вообще дефекты несущих конструкций имеют 29 многоэтажек, построенных с 2000 года. Например, в доме № 13а по улице Терешковой 2002 года постройки потрескались стены. Чтобы избежать дальнейших разрушений, необходимо укрепление грунтов. Подвал дома № 13а на улице Зегеля 2000 года постройки постоянно заливают грунтовые воды из-за брака гидроизоляции, что разрушает монолит железобетонного фундамента. У дома № 63а на улице Крылова 2000 года постройки повело в стороны несущие стены. Если состояние здания власти признают критическим, его вставляют в программу капремонта, сдвигая вниз домов 40-50-60 годов постройки прошлого века, ждущие капремонта не первый год.В последний раз ситуацию с разрушениями новых многоэтажек в горсовете обсуждали в августе 2022 года. Тогда депутаты порекомендовали их жильцам вместе с УК судиться с застройщиками. «Если этого не делать, они будут продолжать так плохо строить дома и дальше».Еще одно ЧП случилось на этой неделе в Ельце: из-за возгорания ила на территории местного водоканала смог накрывал город трое суток.Мэр Ельца Евгений Боровских после совещания с начальником ГУ МЧС России по Липецкой области Василием Разумновым принял решениеНочью 26 августа. Случилось это во дворе дома № 14 на улице Петра Смородина.— Пробиты все стекла, задняя правая дверь, задний левый фонарь. Только запчасти на замену обойдутся около 400 000 рублей, да еще работа, — рассказал GOROD48 владелец автомобиля.. Мужчина в капюшоне сначала проткнул колесо машины, а затем расстрелял ее. Стрелка ищет полиция.Школы завтра недосчитаются учеников: этим летом в больницы после ДТП попали десятки детей и подростков. Вот хроника дорожной бойни этой недели с участием несовершеннолетних.Кое-то из детей и подростков в дорожных войнах не выжил. На этой неделе мы рассказали две таких истории. Героиня первой их них — мать погибшего 13 августа в аварии в Лебедянском районе 17-летнего подростка.. Ольга Малюкова ищет очевидцев этого ДТП.Героиня другой подобной истории, жительница деревни Ржавец Добринского района Юлия Собровина, потеряла единственного сына 21 августа: парня в поселке Перовский Добринского района сбила «Лада Приора»., — сказала она GOROD48. Дело о погибшем под колесами девятикласснике в связи с большим общественном резонансом прокуратура забрала у полиции и передала в Следком. А на следующий день стало известно, что глава этого ведомства. Мужчина настаивал на самозахвате общедомового имущества — входной двери подъезда дома, в котором живет. Но суд нарушений прав ельчанина не установил и в иске ему отказал.. И пыталась перевести ещё 263 тысячи, но в последний момент полученное образование и опыт работы по диплому подсказали ей, что она связалась с аферистами.В Липецке по-прежнему всеместно сбоит навигация. Мы постарались получить официальную информацию о том, что происходит, но безрезультатно. В дептрансе мэрии Липецка нам сказали, что не отвечают за корректность работы приложений. Также пожали плечами в ответ на наш вопрос и в региональном управлении дорог и транспорта.. Хулигана вернули в Москву, после чего он попал под суд по иску авиакомпании «Россия». На суде ответчик не появился ни разу, что не помешало вынести в его отношении заочное решение о взыскании с него заявленных истцом убытков.