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сегодня, 10:34
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Во дворе на Смургиса прошла встреча с Евгенией Фрай

Депутат по округу №12 Евгения Фрай продолжает собирать обращения и предложения. 

3 июля очередная встреча прошла во дворе дома №6 по улице Смургиса. На ней присутствовали жители домов №4, 6, 8, 10, 12 по улице Смургиса и №37, 39, 41 по улице Водопьянова.

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Жители обратили внимание на дефицит парковок. Евгения Фрай рассказала о решении аналогичной проблемы во дворах по улице Водопьянова, 25, 29 и 31 в прошлом году: двор преобразили по муниципальной программе «Мой двор», расширили проезды и обустроили более 50 новых парковочных мест. 

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Жители дома №41 по улице Водопьянова просили благоустроить территорию вдоль лога — сейчас там заросли. Евгения Фрай сообщила, что эта территория может быть включена в программу «Формирование комфортной городской среды». 

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Еще одна жалоба на остановку «Улица Смургиса»: павильон новый, но посадочная платформа под наклоном — зимой скользко и небезопасно, требуется перегородка от ветра. Евгения Фрай тут же проверила жалобу лично: автобусная остановка, действительно, хоть и новая, но очень неудобная.

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Также родители попросили установить дополнительные секции ограждения рядом с кнопочным светофором у пешеходного перехода для повышения безопасности детей.

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Поступила просьба об устройстве нового тротуара на улице Смургиса. Евгения Фрай отметила, что в этом году тротуары были сделаны у домов №3 и №7 по ул. Смургиса, №18 и №20 по ул. Стаханова и №27 по нечётной стороне этой улицы, в следующем году будут запланированы работы и здесь.

Все высказанные в ходе встречи во дворе предложения и мнения зафиксировали помощники спикера горсовета, и они будут обязательно отработаны.
Евгения Фрай
встреча с жителями
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
ржунемогу
42 минуты назад
Ай да молодец Евгения
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Гость
54 минуты назад
Привезите пожалуйста песок в песочницу на Смургиса 6
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житель Липецка
57 минут назад
Евгения Валерьевна ! Вы всегда на высоте.
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Интересно
сегодня, 10:57
незаконно установленные гаражи стаханова 3 5 . еще долго будут стоять
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житель
сегодня, 10:54
уважаемые граждане, удовлетворение ваших потребностей в парковочных местах может лишить детей места для игр? я правда не с липецка но раньше можно было во дворе поиграть в футбол.
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Вопрос
сегодня, 10:47
стаханова 3 . 5 - когда гаражи будут убраны
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