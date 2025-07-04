Во дворе на Смургиса прошла встреча с Евгенией Фрай

Депутат по округу №12 Евгения Фрай продолжает собирать обращения и предложения.

3 июля очередная встреча прошла во дворе дома №6 по улице Смургиса. На ней присутствовали жители домов №4, 6, 8, 10, 12 по улице Смургиса и №37, 39, 41 по улице Водопьянова.Жители обратили внимание на дефицит парковок. Евгения Фрай рассказала о решении аналогичной проблемы во дворах по улице Водопьянова, 25, 29 и 31 в прошлом году: двор преобразили по муниципальной программе «Мой двор», расширили проезды и обустроили более 50 новых парковочных мест.Жители дома №41 по улице Водопьянова просили благоустроить территорию вдоль лога — сейчас там заросли. Евгения Фрай сообщила, что эта территория может быть включена в программу «Формирование комфортной городской среды».Еще одна жалоба на остановку «Улица Смургиса»: павильон новый, но посадочная платформа под наклоном — зимой скользко и небезопасно, требуется перегородка от ветра. Евгения Фрай тут же проверила жалобу лично: автобусная остановка, действительно, хоть и новая, но очень неудобная.Также родители попросили установить дополнительные секции ограждения рядом с кнопочным светофором у пешеходного перехода для повышения безопасности детей.Поступила просьба об устройстве нового тротуара на улице Смургиса. Евгения Фрай отметила, что в этом году тротуары были сделаны у домов №3 и №7 по ул. Смургиса, №18 и №20 по ул. Стаханова и №27 по нечётной стороне этой улицы, в следующем году будут запланированы работы и здесь.Все высказанные в ходе встречи во дворе предложения и мнения зафиксировали помощники спикера горсовета, и они будут обязательно отработаны.