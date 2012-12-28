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Металлургам НЛМК вручают награды к профессиональному празднику
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30 минут назад

Металлургам НЛМК вручают награды к профессиональному празднику

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали торжественные награждения ко Дню металлурга. Всего в этом году наградят более 1700 сотрудников.

Работники комбината получат корпоративные, региональные, ведомственные награды Минпромторга РФ и государственные награды. Первые корпоративные награды вручили сотрудникам сталеплавильного и аглодоменного производства. 

В числе награжденных - Павел Рябых, оператор машины непрерывного литья заготовки в конвертерном цехе №2. Он пришел на комбинат 25 лет назад. За многолетний добросовестный труд ему присвоили почетное звание «Ветеран труда НЛМК». 

—  Сегодня награждают много коллег из нашего цеха: и машинистов, и сталеваров, и разливщиков, и многих из моей бригады,  — делится впечатлениями Павел Рябых. — Вот, поэтому, я очень горжусь своим коллективом — вместе работаем, и вместе награды получаем.

Бригадир по перемещению сырья конвертерного цеха №2 Вера Володина работает на комбинате 19 лет. За добросовестный труд ей вручили Почетную грамоту НЛМК.

— Мне нравится моя профессия, потому что мы делаем достойное дело, — говорит Вера Володина. — Да, это тяжелый труд, но очень важно, в каком коллективе ты работаешь. Мы все одна команда, которая делает большую работу.

Всего корпоративными наградами к профессиональному празднику отметят более 1500 сотрудников. Они получат благодарности, почетные грамоты, благодарственные письма, почетные знаки НЛМК I и II степени, почетные звания «Ветеран труда НЛМК». Муниципальными, региональными и ведомственными наградами отметят 149 сотрудников, а 26 работникам комбината вручат государственные награды.

Церемонии награждения сотрудников комбината будут проходить в течение двух недель и завершатся 18 июля, накануне Дня металлурга.

День Металлурга
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