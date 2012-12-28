Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 7 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся жители 27 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 11, 13, 15, 17, 19 по улице Степанищева, № 24а по Боевому проезду, №№ 8а стр.1, 8а стр.2, вл. 8а по улице Железнякова, №№ 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21 по улице Пришвина, №№ 9 стр. 1, 9а по улице Опытной. Подачу ресурса также ограничат жителям частного сектора на улицах Совхозной, Трубной, Пугачева, Лебедянской, Гусева, Селекционной, Железнякова, Полевой, Степанищева, Можайского, Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Раздольной, Новой, Вольной, Лучистой, Отрадной, Утренней, Ясной, Просторной, Полевой участок, переулка Бегового.С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 1, 3 по улице Осканова, №№ 7, 7а по Елецкому шоссе.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.