Последствия корпоратива: одна женщина обезобразила вторую ударом бутылкой по голове

Удар был нанесен в ответ на замечание. Дело 31-летней женщины направлено в суд.

Полицейские направили в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. Обвиняемой по нему проходит 31-летняя жительница Грязей.По данным следствия, около двух часов ночи 28 декабря 2024 года на улице Коммунальной в Грязях у входа в кафе, компании, в которой находилась обвиняемая, сделала замечание возвращавшиеся с новогоднего корпоратива 28-летняя женщина. После чего грязинка ударила ее по голове бутылкой.«Женщине были причинены телесные повреждения, которые согласно заключению эксперта, расцениваются как тяжкий вред здоровью. Данные телесные повреждения, исходя из их характера и морфологических особенностей являются неизгладимыми, поскольку с течением времени не исчезают самостоятельно», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.