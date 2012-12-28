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Происшествия
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11 минут назад
Последствия корпоратива: одна женщина обезобразила вторую ударом бутылкой по голове
Удар был нанесен в ответ на замечание. Дело 31-летней женщины направлено в суд.
По данным следствия, около двух часов ночи 28 декабря 2024 года на улице Коммунальной в Грязях у входа в кафе, компании, в которой находилась обвиняемая, сделала замечание возвращавшиеся с новогоднего корпоратива 28-летняя женщина. После чего грязинка ударила ее по голове бутылкой.
«Женщине были причинены телесные повреждения, которые согласно заключению эксперта, расцениваются как тяжкий вред здоровью. Данные телесные повреждения, исходя из их характера и морфологических особенностей являются неизгладимыми, поскольку с течением времени не исчезают самостоятельно», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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