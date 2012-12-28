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В Липецкую область пришла жара
Погода в Липецке
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Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
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Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
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Электроснабжение 10-й Шахты восстановлено
Общество
Читать все
Происшествия
197
11 минут назад

Последствия корпоратива: одна женщина обезобразила вторую ударом бутылкой по голове

Удар был нанесен в ответ на замечание. Дело 31-летней женщины направлено в суд.

Полицейские направили в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. Обвиняемой по нему проходит 31-летняя жительница Грязей.

По данным следствия, около двух часов ночи 28 декабря 2024 года на улице Коммунальной в Грязях у входа в кафе, компании, в которой находилась обвиняемая, сделала замечание возвращавшиеся с новогоднего корпоратива 28-летняя женщина. После чего грязинка ударила ее по голове бутылкой.

«Женщине были причинены телесные повреждения, которые согласно заключению эксперта, расцениваются как тяжкий вред здоровью. Данные телесные повреждения, исходя из их характера и морфологических особенностей являются неизгладимыми, поскольку с течением времени не исчезают самостоятельно», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
драка
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