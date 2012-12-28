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А знаете ли вы
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А знаете ли вы, что товары для липецкого ЦУМа продавщицы искали сами
В этом году исполнилось 50 лет со дня открытия здания Центрального универмага Липецка.
Советский дефицит: продавцам приходилось ездить за товарами даже в Киев
До 1970 года на месте ЦУМа находились пожарная каланча, купеческий дом, и особняк, который когда-то занимало липецкое ЧК, а затем управление НКВД. Все это снесли, и в 1974 году трест «Жилстрой» сдал здание нового центрального универмага города. Оформлением универмага занимался Московский комбинат рекламы.
Предыдущий липецкий ЦУМ находился на улице Ворошилова, и товарно-потребительская жизнь города крутилась возле него. Магазин был популярным, в нем даже систематически проводились показы мод.
После открытия в феврале 1974 года нового Центрального универмага он станет «Детским миром». И если площадь старого ЦУМа составляла 1,5 тысячи квадратных метров, то нового в 3,5 раза больше — 5,3 тысячи метров.
В первый же день работы новый ЦУМ посетили 17 тысяч человек, а товаров было продано на 150 тысяч рублей.
Всего в универмаге было 47 секций. На первом этаже продавали бытовые технику и электронику: холодильники, стиральные машины и телевизоры, находились секции музыкальных инструментов, игрушек, канцтоваров. Второй этаж занимали отделы мужской и женский одежды, обуви, аксессуаров. Витражи со слайдами моделей, модников и модниц украшали залы магазина. Склады располагались на третьем этаже и в подвале здания. В административном корпусе работали товароведы и располагался демонстрационный зал. Традиция показов мод, начатая в бывшем универмаге на Ворошилова, продолжилась и в ЦУМе.
Большая площадь, множество секций предполагали изобилие товаров. А вот с этим в аскетичном СССР было туго.
Буквально через две недели после открытия ЦУМа делегат XI конференции областной организации КПСС, продавец ЦУМа Бабайцева рассказала, что в магазине крайне плохо работает служба доставки. Крупные покупки могут привезти покупателям только дня через три. На все бюро услуг ЦУМа всего одна машина.
Но и это не все…
«Поздно вечером, заканчивая работу, мы постоянно думаем о том, чем завтра будем торговать, все ли у нас есть, что нужно покупателю? Вопрос этот возникает, потому что оптовая служба фактически оторвалась от розницы, не выполняет тех обязанностей, которые возложены на нее. Сколько трудов, сколько бессонных ночей нам стоило заполнить изделиями просторные прилавки нашей секции. Я и мои подруги ездили в Воронеж, Ленинград, Киев, сами отгружали товар, сами сопровождали его в дальней дороге, и все, что привезли, хватит на 5-6 дней торговли. А разве это обязанность продавца?
Теперь скажу об общих заботах всего коллектива, который оказал мне высокую честь, избрав делегатом на областную партийную конференцию. Это прежде всего касается ассортимента товаров. Тот, кто часто заходит в магазины горпромторга не может не заметить, что долгое время в продаже отсутствует изделия первой необходимости, это электрические утюги, посуда, береты, полиэтиленовые крышки, зубная паста и многое другое. А ведь промышленные предприятия нашей области в состоянии производить такие товары.
Как-то я подошла к девушкам-продавцам, который торгуют мужскими носками, и услышала такой разговор с покупателем:
– Носки эти элегантные, красивые, – говорили мои подруги.
– Но не прочные. Две недели назад, такие же я купил в старом универмаге, надел всего три раза и на большее их не хватило…
Речь шла об изделии Житомирской чулочной фабрики. Действительно они очень плохие. На их низкое качество мы слышали массу нареканий покупателей. Об этом не раз ставили вопрос перед работниками оптовой базы, просили их воздействовать на бракоделов, применить к ним штрафные санкции. Но наши просьбы остаются без внимания. Да разве одна эта фабрика поставляет нам брак! Не пользуется широким спросом изделие Липецкой швейной фирмы. Брюки шьются из плохой блеклой материи, низ заделывается неряшливо. Продолжает поставлять дамскую одежду низкого качества Елецкая трикотажная фабрика, рабочую одежду — Чаплыгинский промкомбинат. Кстати, об этом промкомбинате. Известно, что все швейные изделия время от времени претерпевает качественные изменения, меняется и фасон, внешний вид, отделка. А вот фуфайки изготавливаемые этим коллективом остаются теми же, что были десять лет назад. Неужели этот вопрос не волнует руководителей данного предприятия? Хотелось бы, чтобы затронутые мной проблемы были решены как можно скорее, от этого выиграют и государство и каждая семья», — сказала товарищ Бабайцева.
На крыше ЦУМА загорали продавщицы и там же играли в теннис
Условия же труда у коллектива ЦУМа, если не брать в расчет то, что продавцы выполняли обязанности и снабженцев, и экспедиторов, были, можно сказать идеальными.
«Интересная деталь: летом в обеденный перерыв (универмаг работает без перерыва, а продавцы отдыхает по скользящему графику) девушки прямо из столовой могут выйти на крышу универмага, закрытую со стороны улицы высоким бордюром, поиграть в настольный теннис, позагорать», — говорится в заметке газеты «Ленинское знамя».
В первые годы работы ЦУМа, газета рассказывала, что в магазине действуют библиотека, комнаты отдыха и гигиены, свой медпункт со штатной медсестрой, своя швейная мастерская. Для работниц универмага шилась специальная униформа, фасон которой за первые пару лет работы поменялся трижды. На груди женщины носили фирменные значки.
Уже через год в ЦУМе действовал свой вокально-инструментальный ансамбль «Рябинушка». Газета рассказала о молодом творческом коллективе и его подготовке к смотру художественной самодеятельности в честь 30-летия Победы.
Как бы трудно ни было заполнять полки огромного магазина товарами, коллектив ЦУМа почти за два года выполнили план пятилетки, о чем и сообщила главная областная газета в декабре 1975 года.
Кражи
Конечно же, огромный магазин привлекал внимание нечистых на руку людей. Первая попытка проникнуть в магазин была предпринята в год его открытия. Учащийся ГПТУ №13, некто Н. Исаев, залез по пожарной лестнице на второй этаж ЦУМа, разбил окно и проник в магазин. Но он не знал, что каждое окно советского ТРЦ было подключено к сигнализации. На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал, милиционеры тут же выехали в магазин и задержали Н. Исаева. Как писала газета, вся операция, от момента поступления сигнала на пульт до доставки задержанного в отдел милиции заняла семь минут.
Случались в ЦУМе и менее изощренные кражи: покупатели пытались вынести неоплаченные товары. Несколько раз таким происшествиям посвящала материалы областная газета.
Спекулянты, сектанты, валютчики, «Куплю ваучеры»
В 80-х ЦУМ фактически стал главной точкой притяжения в центре города. Пустующий сейчас подземный переход был многолюден так же, как сейчас переход у Центрального рынка. На спуске в переход со стороны улицы Плеханова липчане окружали - лоток с билетами моментальной лотереи «Спринт», на выходе, ближе к дверям универмага, их ждали продавщицы вкуснейших пирожков с обжигающей начинкой из варенья, ливера и мяса. Стеклянные двери эти, кстати, были очень тугими, и как-то по городу пронесся слух: одну из створок дверей неудачно отпустили, и она убила выходившего из магазина покупателя.
К концу десятилетия горожане суетились у ЦУМа в ожидании, когда «выкинут» что-нибудь дефицитное. Торговлю дефицитом вели с правой стороны универмага, со двора — из подвального складского помещения. Там и собиралась огромная толпа, еще не знавшая, что «выкинут» в этот день. Люди составляли списки, рисовали номера на руках и томились в ожидании. Когда в железной двери открывалось окно, в узком уличном «коридорчике» ведущем по ступеням к ней, начиналась давка. Зачастую все плевали на номера на руке и просто бросались на штурм. А «выкидывали» то женские сапоги, то сирийские свитера, иногда джинсы, блузки, рубашки. Дефицит был такой, что все, что не «выкидывали» через ту заветную дверь, сметалось в считанные минуты. В толпе часто вспыхивали драки, в которых было полное гендерное равноправие – дрались все со всеми, женщины с женщинами, мужчины с женщинами, мужчины с мужчинами. И большая часть добытого в бою, тут же перепродавалось. Часто там же — у ЦУМа. Так самая читающая и самая образованная нация вступала на путь рыночных отношений, и превращалась в членов общества, где человек человеку волк.
К 90-м ЦУМовские спекулянты уже отрастили немалые клыки и когти. У ЦУМа начинали свою деятельность валютчики, еще в пору, когда за торговлю долларами существовала уголовная ответственность. Там же после начала приватизации отирались скупщики с табличками на груди «Куплю ваучер».
Возле ЦУМа, из-за того, что он как люстра освещал всю округу неоновыми огнями, тусовалась неформальная молодежь, «волосатые хиппи» играли на гитарах сидя на приступках у витрин. Там же появлялись с танцами первые кришнаиты. А однажды на много дней возле ЦУМа встал табор даже для той поры экзотической секты «Белое братство». Люди в простынях возвещали скорый конец света, рай для избранных и гиену огненную для всех, помимо членов своей секты.
В то же время ЦУМ уже сотрясали скандалы и разногласия. Как говорится в краеведческом календаре Липецкой областной научной библиотеки «События и даты Липецкого края», «…от былой сплоченности не осталось и следа. Работники разделились на два лагеря. Одни поддерживали гендиректора, другие — председателя профкома. В 1992 году ЦУМ стал акционерным обществом открытого типа. Получив в период приватизации ЦУМ в собственность, 51 процент акций коллектив продал на сторону (есть сведения, что 30% акций получили работники швейной фирмы г. Липецка). Остро давал о себе знать недостаток оборотных средств, усиливалась конкуренция других торговых предприятий — того же Петровского рынка…»
В 1999 году над ЦУМом нависла угроза банкротства, но вторую жизнь ему дал предприниматель Николай Бирюков. Благоденствие продолжалось больше 10 лет. «Были погашены миллионные долги, некоторым категориям работников увеличена заработная плата, разработана специальная сетка премирования. Все работники ЦУМа, в том числе, и бывшие получили право приобретать основные группы товаров с минимальной наценкой… Однако в мае 2011 года Н. Бирюков продал свой пакет акций Татьяне Рындиной (19,95%), Евгению Игумнову (19,95%) и Галине Бирюковой (10,2%)».
Как мы уже рассказывали, последние дни Центрального универмага начались с бракоразводного процесса владельцев контрольного пакета ООО «ЦУМ» Николая и Эльвиры Бирюковых. В 2014 году ЦУМ сменил акционеров, и контрольный пакет общества купил бизнесмен Илья Шатский. Потом совладельцем ЦУМа стал строитель и депутат областного Совета Михаил Захаров, затем — владелец сети «Пролетарский» Константин Бадиков. После его трагической смерти, ЦУМ унаследовал его сын Никита.
Использованы фото и скрины с сайта Липецкой областной научной библиотеки, Липецкого областного архива, сообщества «Липецк вчера и сегодня»
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