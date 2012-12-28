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сегодня, 10:24
39

Курил, ругался матом, дебоширил: липчанину не дали выйти из самолета на Кубе

Хулигана вернули в Москву, после чего он попал под суд.

Мировой суд судебного участка №4 Октябрьского судебного района Липецка рассмотрел гражданское дело о возмещении убытков АО «Авиакомпания «Россия», причиненных ей жителем Липецка Антоном Епишовым.

«Россия» обратилась в суд с иском к ответчику о возмещении убытков в размере 48 671 рублей и госпошлины 1 660 рублей. Истец указал, что 29 ноября 2023 года Антон Епишов сел в самолет в аэропорту Шереметьево, чтобы полететь на отдых на кубинский курорт Варадеро. В полете пассажир нарушил правила поведения на борту воздушного судна: отказывался занять свое место, был агрессивен, кричал, курил — все это он делал, боясь за свою безопасность. Липчанина обездвижили. До посадки он связанным находился в кресле в сопровождении бортпроводников.

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В аэропорту Варадеро во въезде в страну дебоширу отказали. Миграционная служба МВД Республики Куба предписала авиакомпании вывезти пассажира на собственном рейсе с территории государства. Для обеспечения безопасности рейса при депортации ответчика в Варадеро были направлены два работника службы безопасности авиакомпании.

На суде Антон Епишов не появился ни разу. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования авиакомпании в полном объеме, взыскав с ответчика в пользу АО «Авиакомпания «Россия» убытки в 48 671 рубль и расходы по уплате государственной пошлины в 1 660 рублей.
дебош
Куба
туризм
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Комментарии (39)

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Алексей
21 минуту назад
Штраф смешной какой-то?
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че
22 минуты назад
соли лишней хапнул
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Хорошо
31 минуту назад
что на суд не явился,а то бы и там дебоширил,курил и ругался матом.
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Крылов
40 минут назад
Получается, если покуришь и матом всех обложишь, так полёт сразу безопаснее станет? Или не так страшно? Или его в самолет насильно посадили, а он не хотел? Граждане, лечите неврозы и психопатии дома.
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Гостья
46 минут назад
Какой-то уж очень маленький штраф. Надо было тысяч на 300 наказать. Не нравится компания? Летайте самолётами Аэрофлота. Или отдыхайте дома с тяпкой на даче. Облился водой из ведра и ругайся, сколько душе влезет. Если жена разрешит.
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Согласна с Изей
сегодня, 13:51
Хамство и непрофессионализм бортпроводников в этой компании имеет место быть. А мужчина наказан по полной , летел 13 часов на отдых, а его отправили обратно, жестко . Обычно дают отдохнуть и аннулируют обратный вылет .
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Много
сегодня, 13:36
шума из ничего ! он просто получил поощрение продоллжать дальше !
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Да уж
сегодня, 13:20
Прославил город Липецк везде. К сожалению, неадекватных людей в городе хватает.
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Ммм…
сегодня, 13:15
А в чем он видел нарушение своей безопасности?
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Изя Рабинович
сегодня, 13:14
Ни в коем случае не оправдываю пассажира. Но однажды я чуть не оказался на его месте при полёте упомянутой компанией на Кипр. Стюардессы - колхозницы с соответствующими лицами в ярком боевом раскрасе и вонючие на весь салон наидерьмовейшими духами. По-моему выпившие. Трындели кучками, не обращая внимания. При простое самолёта более часа перед вылетом узнал нельзя прибавить вентиляции, все подыхали от жары. Был грубо по хамски облаян. И понял, что ещё слово - и буду связан как буян.
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48
24 минуты назад
Ты просто не в ту страну полетел
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