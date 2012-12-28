Курил, ругался матом, дебоширил: липчанину не дали выйти из самолета на Кубе

Хулигана вернули в Москву, после чего он попал под суд.

Мировой суд судебного участка №4 Октябрьского судебного района Липецка рассмотрел гражданское дело о возмещении убытков АО «Авиакомпания «Россия», причиненных ей жителем Липецка Антоном Епишовым.«Россия» обратилась в суд с иском к ответчику о возмещении убытков в размере 48 671 рублей и госпошлины 1 660 рублей. Истец указал, что 29 ноября 2023 года Антон Епишов сел в самолет в аэропорту Шереметьево, чтобы полететь на отдых на кубинский курорт Варадеро. В полете пассажир нарушил правила поведения на борту воздушного судна: отказывался занять свое место, был агрессивен, кричал, курил — все это он делал, боясь за свою безопасность. Липчанина обездвижили. До посадки он связанным находился в кресле в сопровождении бортпроводников.В аэропорту Варадеро во въезде в страну дебоширу отказали. Миграционная служба МВД Республики Куба предписала авиакомпании вывезти пассажира на собственном рейсе с территории государства. Для обеспечения безопасности рейса при депортации ответчика в Варадеро были направлены два работника службы безопасности авиакомпании.На суде Антон Епишов не появился ни разу. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования авиакомпании в полном объеме, взыскав с ответчика в пользу АО «Авиакомпания «Россия» убытки в 48 671 рубль и расходы по уплате государственной пошлины в 1 660 рублей.