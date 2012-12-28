«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Происшествия
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сегодня, 11:59
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Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Дело о погибшем под колесами «Лады Приоры» девятикласснике в связи с большим общественном резонансом из полиции забрал Следком.
Общественный резонанс этой истории придала мать мальчика. Она рассказала, что неделю она не могла получить от дознавателя добринской полиции Юлиана Татанкулова ни слова о том, как идет расследование по факту смерти ее сына, погибшего в свой 15-й день рождения. Вчера женщина обратилась к общественнику Андрею Трофименкову и GOROD48, а также обзавелась адвокатом.
Драма в поселке Петровский произошла вечером 21 августа, где за 15 метров от «зебры» в группу подростков влетела «Лада Приора» под управлением 21-летнего водителя. На следующий день прокуратура Липецкой области опубликовала запись смертельной аварии. Из нее видно, как машина на большой скорости сбивает мальчика.
От полученных травм он умер на месте. Прокуратура сообщила, что взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой полицией по факту гибели юноши.
— О том, как идет проверка, я ничего не знаю до сих пор, — рассказывает GOROD48 мать Никиты жительница деревни Ржавец Добринского района Юлия Собровина.
Юлия вырастила сына в одиночку — ее муж трагически погиб. Этой осенью Никита должен был пойти в 9-й класс. В поселок Петровский он регулярно ездил к тете, двоюродной сестре мамы. 21 августа он поехал туда снова, чтобы вместе со своими родственниками и друзьями отпраздновать свое 15-летие. И погиб.
— Мне о смерти сына сообщили полицейские. Почему не дети моей сестры, которые были с ним в компании? Они были настолько шокированы смертью Никиты, что просто впали в ступор от увиденного, — говорит Юлия.
Дознание по факту смертельной аварии доверили вести сотруднику Добринского отдела полиции Юлиану Татанкулову. Но он не нашел возможности за неделю после произошедшей трагедии связаться с матерью погибшего подростка. А ей хотелось узнать, кто сбил ее сына? Был ли водитель пьян, раз не снижая скорости размазал по асфальту подростка? Почему на следующий день после трагедии кто-то закрасил краской пешеходный переход, у которого погиб школьник? Более того, до сего часа Юлия Собровина не признана потерпевшей!
было...
... стало
Там, где нет информации, появляются домыслы. Например, мать погибшего подростка считает, что Юлиан Татанкулов не имеет права проводить следственные мероприятия, так как является родственником сидевшего за рулем «Приоры» 21-летнего Даниила Кочеткова. На самом же деле закон не позволяет участвовать в расследовании преступлений только близким родственникам фигурантов уголовных дел. А Тантакулов приходится Кочеткову седьмой водой на киселе. Но дело тут в другом. Это — глубинка. Где все друг другу — кум, брат, сват. И если Кочетковы по местным меркам семья зажиточная, а мать погибшего — нет, то это тоже идет не в плюс молчанию дознавателя.
По данным GOROD48, Даниил Кочетков сидел за рулем не своей машины. Чьей — выяснит следствие. Автомобиль этот теперь стоит на полицейской штрафстоянке, но матери Никиты до сих пор неизвестно, возбуждено ли уголовное дело? Было ли произведено медицинское освидетельствование виновника ДТП?
— Я ничего по делу не знаю, — говорит она.
Под постом в ВК, опубликованным вчера вечером общественником Трофименковым, можно найти разные комментарии насчет всей этой истории. Вот лишь некоторые из них:
Наталья Арькова: «Закрасили пешеходную дорожку? Это говорит о том, что хотят всю вину свалить на мальчишку, а водителя отмазать. Пишите в СК РФ, пусть берут на контроль это дело».
Ирина Сизова-Черных: «Надо наказать не только виновника ДТП, но и родственника в погонах по полной».
Евгения Марина: «По всей центральной улице «лежачие полицейские», через них не просто так проехать, нужно притормаживать. По видео видно, что очень большая скорость, которая была набрана после «лежачего полицейского», перед самым пешеходным переходом, после него, еще один «лежачий полицейский». На территории, где все произошло, всегда собирается молодежь, местные все об этом знают, место хорошо освещено».
Наташа Тархова: «Стараюсь не высказываться, но… если бы скорость была бы ниже, мальчик был бы жив.
Сегодня GOROD48 известно, что трагедия в Петровском будет теперь рассмотрена, как говорится, под микроскопом. Все доводы мамы погибшего школьника проверят и в Следкоме, куда передаются частично уже собранные полицией материалы уголовного дела.
— Мне непонятно еще и то, кто поглумился над могилой сына? На ней буквально плясали, растоптав все цветы и венки, — плачет мать Никиты.
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