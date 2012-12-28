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сегодня, 11:59
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Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»

Дело о погибшем под колесами «Лады Приоры» девятикласснике в связи с большим общественном резонансом из полиции забрал Следком.

Сегодня днем материалы уголовного дела по факту гибели под колесами машины 15-летнего Никиты Собровина областная прокуратура заберет у отдела МВД России по Добринскому району и передаст в Усманский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Липецкой области. В связи с его большим общественным резонансом. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Общественный резонанс этой истории придала мать мальчика. Она рассказала, что неделю она не могла получить от дознавателя добринской полиции Юлиана Татанкулова ни слова о том, как идет расследование по факту смерти ее сына, погибшего в свой 15-й день рождения. Вчера женщина обратилась к общественнику Андрею Трофименкову и GOROD48, а также обзавелась адвокатом.

Драма в поселке Петровский произошла вечером 21 августа, где за 15 метров от «зебры» в группу подростков влетела «Лада Приора» под управлением 21-летнего водителя. На следующий день прокуратура Липецкой области опубликовала запись смертельной аварии. Из нее видно, как машина на большой скорости сбивает мальчика.



От полученных травм он умер на месте. Прокуратура сообщила, что взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой полицией по факту гибели юноши.

— О том, как идет проверка, я ничего не знаю до сих пор, — рассказывает GOROD48 мать Никиты жительница деревни Ржавец Добринского района Юлия Собровина.

Юлия вырастила сына в одиночку — ее муж трагически погиб. Этой осенью Никита должен был пойти в 9-й класс. В поселок Петровский он регулярно ездил к тете, двоюродной сестре мамы. 21 августа он поехал туда снова, чтобы вместе со своими родственниками и друзьями отпраздновать свое 15-летие. И погиб.

— Мне о смерти сына сообщили полицейские. Почему не дети моей сестры, которые были с ним в компании? Они были настолько шокированы смертью Никиты, что просто впали в ступор от увиденного, — говорит Юлия.

Дознание по факту смертельной аварии доверили вести сотруднику Добринского отдела полиции Юлиану Татанкулову. Но он не нашел возможности за неделю после произошедшей трагедии связаться с матерью погибшего подростка. А ей хотелось узнать, кто сбил ее сына? Был ли водитель пьян, раз не снижая скорости размазал по асфальту подростка? Почему на следующий день после трагедии кто-то закрасил краской пешеходный переход, у которого погиб школьник? Более того, до сего часа Юлия Собровина не признана потерпевшей!

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было... 

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... стало 

Там, где нет информации, появляются домыслы. Например, мать погибшего подростка считает, что Юлиан Татанкулов не имеет права проводить следственные мероприятия, так как является родственником сидевшего за рулем «Приоры» 21-летнего Даниила Кочеткова. На самом же деле закон не позволяет участвовать в расследовании преступлений только близким родственникам фигурантов уголовных дел. А Тантакулов приходится Кочеткову седьмой водой на киселе. Но дело тут в другом. Это — глубинка. Где все друг другу — кум, брат, сват. И если Кочетковы по местным меркам семья зажиточная, а мать погибшего — нет, то это тоже идет не в плюс молчанию дознавателя.

По данным GOROD48, Даниил Кочетков сидел за рулем не своей машины. Чьей — выяснит следствие. Автомобиль этот теперь стоит на полицейской штрафстоянке, но матери Никиты до сих пор неизвестно, возбуждено ли уголовное дело? Было ли произведено медицинское освидетельствование виновника ДТП?

— Я ничего по делу не знаю, — говорит она.

Под постом в ВК, опубликованным вчера вечером общественником Трофименковым, можно найти разные комментарии насчет всей этой истории. Вот лишь некоторые из них:

Наталья Арькова: «Закрасили пешеходную дорожку? Это говорит о том, что хотят всю вину свалить на мальчишку, а водителя отмазать. Пишите в СК РФ, пусть берут на контроль это дело».

Ирина Сизова-Черных: «Надо наказать не только виновника ДТП, но и родственника в погонах по полной».

Евгения Марина: «По всей центральной улице «лежачие полицейские», через них не просто так проехать, нужно притормаживать. По видео видно, что очень большая скорость, которая была набрана после «лежачего полицейского», перед самым пешеходным переходом, после него, еще один «лежачий полицейский». На территории, где все произошло, всегда собирается молодежь, местные все об этом знают, место хорошо освещено».

Наташа Тархова: «Стараюсь не высказываться, но… если бы скорость была бы ниже, мальчик был бы жив.

Сегодня GOROD48 известно, что трагедия в Петровском будет теперь рассмотрена, как говорится, под микроскопом. Все доводы мамы погибшего школьника проверят и в Следкоме, куда передаются частично уже собранные полицией материалы уголовного дела.

— Мне непонятно еще и то, кто поглумился над могилой сына? На ней буквально плясали, растоптав все цветы и венки, — плачет мать Никиты.
Авария
ДТП
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Комментарии (56)

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Адвокату мальчика
10 минут назад
Пожалуйста, постарайтесь добиться самого максимального срока для подсудимого. Надеюсь, накажут примерно и тех, кто препятствует проведению следствия.
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Эх
13 минут назад
Самое страшное - это ощущение безнаказанности, ещё и могилу ребёнка осквернили. Он в полной уверенности, что ничего ему за всё это не будет. Бумеранг есть на всё. Не люди, так Бог накажет.
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Лиза
13 минут назад
Маме, конечно, соболезнование. Но судя по видео, виноваты и водитель, который ехал с превышением скорости, и подростки, которые туда-сюда перебегали дорогу. Проезжая часть не место для игр.
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Людмила
20 минут назад
У меня просто нет слов....Я не могу смириться с тем, что этот человек, по сей день гоняет на машине, смотря матери погибшего в глаза с ухмылкой, без капли сожаления
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коля
23 минуты назад
А водилу посадили .прокурор майор .в следкоме .в москве унают .все присядут.за укрывательство .честно жить надо * .ответь.все просто.
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Гостья
34 минуты назад
Удивительно. Закрасили зебру. Зачем? Чтобы сказать, что её там не было и дети шли в неустановленном месте? Кто-то очень старается замять дело. Нельзя оставить безнаказанно ни убийство ребёнка, совершенное с грубейшими нарушениеми правил дорожного движения (а был ли, вообще, трезв водитель), ни подобное деяние родственников и сотрудников органов.
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Елена
35 минут назад
Какое горе. Маме соболезнования и огромных сил пережить всё это. Рабу Божьему отроку Никите Царствия Небесного, Вечная память и вечный покой. Пусть виновные будут наказаны.
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Елена
56 минут назад
За все в жизни надо отвечать.
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Антон
56 минут назад
Пьяный подросток скакал ночью по дороге, а обвинить пытаются водителя.
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Маруся
18 минут назад
Не ты ли, тот самый водитель? Все прекрасно знают его, быдло вечно пьяный садится за руль, хамло. И гоняют постоянно. Ходить там вечером очень страшно.
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Елена
29 минут назад
А вы что вместе пили, или это видели своими глазами, как он пил? А обвинить и свалить на мальчишку проще простого. Водила несётся с огромной скоростью, он и не подумал, что у пешеходного перехода могут быть люди. Даже попытки затормозить не было предпринято. Пусть виновный будет наказан.
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Да
33 минуты назад
Пьяный водитель на большой скорости сбил ребёнка на пешеходном переходе. Пусть сидит, чтобы другим было неповадно.
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Адвокат
36 минут назад
Мальчик не был пьян, есть медицинская экспертиза. А водитель превысил скорость в 4 раза.
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Антон
29 минут назад
Мальчик не был пьян, есть медицинская экспертиза. А водитель превысил скорость в 4 раза. А подросток бегал в темноте по дороге в то время, когда по закону он должен быть дома
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Горелов Александр
сегодня, 13:53
Феодально-клановый строй!Какие вопросы могут быть?
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