Александр Бастрыкин хочет разобраться в обстоятельствах смерти 15-летнего Никиты Собровина

Руководитель Следственного комитета РФ затребовал у СУ СК РФ по Липецкой области доклад о ходе расследования уголовного дела по факту трагический гибели подростка.