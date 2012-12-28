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сегодня, 09:18
14

Александр Бастрыкин хочет разобраться в обстоятельствах смерти 15-летнего Никиты Собровина

Руководитель Следственного комитета РФ затребовал у СУ СК РФ по Липецкой области доклад о ходе расследования уголовного дела по факту трагический гибели подростка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели подростка в ДТП в Липецкой области. Речь идет о погибшем 21 августа в поселке Петровский под колесами автомобиля 15-летнем Никите Собровине (которого в официальных пресс-релизах силовиков и прокуратуры почему-то упорно называют 16-летним).

В сообщении Следкома говорится, что интерес Александра Бастрыкина вызван большим общественным резонансом от этой истории. «Родственники… выражают несогласие с ходом расследования и установлением обстоятельств аварии, а также обеспокоенность из-за отсутствия информации о расследовании и возможной предвзятости».

По данному ДТП с трагическим исходом региональное управление Следкома возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Никита Соборовин должен был пойти в 9-й класс. 21 августа он отметил свое 15-летние в кругу родственников и друзей. А вечером того дня был сбит «Ладой Приорой» в 15 метрах от пешеходного перехода на освещенной поселковой дороге. За рулем чужой машины находился 21-летний Даниил Кочетков.

Общественный резонанс этой истории придала мать мальчика. Она рассказала GOROD48, что неделю она не могла получить от дознавателя добринской полиции Юлиана Татанкулова, приходящегося, по ее словам, дальним родственником Кочеткова, ни слова о том, как идет расследование по факту смерти сына. Еще позавчера женщина не имела даже статуса потерпевшей. Но как только она придала историю трагической смерти своего единственного ребенка огласке, прокуратура области забрала материалы уголовного дела по данному ДТП у отдела МВД России по Добринскому району и передала в Усманский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Липецкой области. 
ДТП
дети
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
19 минут назад
Водитель гнал не спорю и не оправдываю такое, но. Зачем он стартанул прям перед машиной? на видео это прекрасно видно, тем более ночь, фары машины было видно
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Викторм
29 минут назад
Вот пусть теперь объясняют - кто потом зебру закрашивал, кто знак 40 снимал, кто на могиле плясал...
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Во во
9 минут назад
Пусть возьмут запись с камер, и покажут нам кто закрасил, снял А то только на словах все могучие, а доказать нечем
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Гость
18 минут назад
а за такое по полной влепить......
Ответить
Гость
18 минут назад
а за такое по полной влепить......
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Лиза
34 минуты назад
Горе матери понятно, но на видео всё прекрасно видно. Подростки стояли посреди проезжей части и даже не пытались уйти с дороги.
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Ммм
39 минут назад
Лож, * ..шеи и провокация Сначала его сбили на пешеходном везде пишут и мать утверждает, а теперь в 15м от него
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777
сегодня, 10:37
Представляю, какая паника сейчас у дознавателя из Добринского района!
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Киса
сегодня, 10:54
Объясните почему у дознавателя должна быть паника?
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Ирина
сегодня, 10:13
Дай бог чтобы Бастрыкин помог расследование этого дела
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Эээ
сегодня, 10:53
Итог будет однозначно. Водитель будет наказан, но и мамаша наказана, что воспитала такого сына. В 15 лет "отмечал" день рождения, тусовался на проезжей части и в то время, когда он Обязан быть дома! Летом подростки гуляют до 23:00, позже - только с родителями! И сто проц в крови у погибшего алкоголь обнаружат. Не для пого не секрет, что в 15 лет и пьют и курят.
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Позитив
44 минуты назад
Итог будет однозначно. Водитель будет наказан, но и мамаша наказана, что воспитала такого сына. В 15 лет "отмечал" день рождения, тусовался на проезжей части и в то время, когда он Обязан быть дома! Летом подростки гуляют до 23:00, позже - только с родителями! И сто проц в крови у погибшего алкоголь обнаружат. Не для пого не секрет, что в 15 лет и пьют и курят. По закону, несовершеннолетним, без сопровождения их опекунов, запрещено находится в общественных местах с 22:00 до 06:00, не важно лето это или зима.
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Город
сегодня, 09:46
Водителя не оправдываю , но господа пешеходы , цените свою жизнь , будте внимательны , не играйте своей жизнью . Дорога не место для игр . Зачем мальчик стал перебегать дорогу перед машиной ? В последнее время много стало ДТП с участием детей , как пешеходов так и велосипедистов , мотоциклистов , самокатчиков . Родители , учите детей быть внимательными .
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Пешеход
сегодня, 09:55
Полностью с Вами согласен. Поддерживаю ваш комментарий
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