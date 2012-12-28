Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
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Происшествия
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сегодня, 09:18
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Александр Бастрыкин хочет разобраться в обстоятельствах смерти 15-летнего Никиты Собровина
Руководитель Следственного комитета РФ затребовал у СУ СК РФ по Липецкой области доклад о ходе расследования уголовного дела по факту трагический гибели подростка.
В сообщении Следкома говорится, что интерес Александра Бастрыкина вызван большим общественным резонансом от этой истории. «Родственники… выражают несогласие с ходом расследования и установлением обстоятельств аварии, а также обеспокоенность из-за отсутствия информации о расследовании и возможной предвзятости».
По данному ДТП с трагическим исходом региональное управление Следкома возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Никита Соборовин должен был пойти в 9-й класс. 21 августа он отметил свое 15-летние в кругу родственников и друзей. А вечером того дня был сбит «Ладой Приорой» в 15 метрах от пешеходного перехода на освещенной поселковой дороге. За рулем чужой машины находился 21-летний Даниил Кочетков.
Общественный резонанс этой истории придала мать мальчика. Она рассказала GOROD48, что неделю она не могла получить от дознавателя добринской полиции Юлиана Татанкулова, приходящегося, по ее словам, дальним родственником Кочеткова, ни слова о том, как идет расследование по факту смерти сына. Еще позавчера женщина не имела даже статуса потерпевшей. Но как только она придала историю трагической смерти своего единственного ребенка огласке, прокуратура области забрала материалы уголовного дела по данному ДТП у отдела МВД России по Добринскому району и передала в Усманский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Липецкой области.
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