Детские площадки, парковки и озеленение: жители 36-го округа обсудили с Евсеевым приоритеты благоустройства

Жители 28-го и 29-го микрорайонов, «Европейского» и «Победы» обсудили на стратегической сессии приоритеты благоустройства своих районов. Модератором сессии выступил директор по экологии и климату НЛМК Сергей Евсеев.

Сергей Евсеев отметил, что участок на углу улиц Кривенкова и Катукова зарезервирован под ещё одну школу, крайне необходимую жителям спального Юго-Запада. Кроме того, Евсеев рассказал, что уже в этом году из «Европейского» и «Победы» появятся выезды на улицы Стаханова и Свиридова — за счёт продления проезда между 69-м и 71-м домом на Стаханова.На сессии обсуждалось состояние детских площадок. Жители двух домов большого двора на Мистюкова 12, 14, 16, Кривенкова 29 и 31, Свиридова 1 и 1А, уже готовят заявку на участие в программе «Мой двор» в следующем году. Кстати, управляющая компания «Умный дом» уже пообещала, что возьмёт на себя 1% софинансирования благоустройства, который оплачивают участники программы. Всю необходимую информацию можно найти в чатах домов.Жители дома по Стаханова, 69 рассказали о хорошей детской площадке с резиновым покрытием, но вокруг неё — некошеная трава. Трава по пояс — и за забором детсада «Облачный кит». Сергей Евсеев ответил, что траву, по его информации, скосят волонтеры благотворительного фонда «Милосердие».Прозвучали жалобы на уличные светильники между вторым и третьим корпусами дома №20 на Свиридова. По словам жителя, в «управляшке» говорят, что они стоят на городской территории. Сергей Евсеев взял вопрос на карандаш.Сессия началась и закончилась на дружественной волне. Жители новых районов уже убедились, что Евсеев не только вникает в их проблемы, но и готов помогать решать их.