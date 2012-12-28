Облицовка рухнула со стены 10-этажки в Липецке

Кирпичи упали на автомобиль и входную группу пункта выдачи маркетплейса.



Вечером 30 августа от сены дома №137 по улице Гагарина отвалилась кирпичная облицовка.

Куски облицовки рухнули радом с пунктом выдачи маркетплейса «Wildberries» и попали в автомобиль «Хендай Сорлярис». Несколько кирпичей отлетели от стены на 10 метров — почти до пандуса соседней с домом поликлиники №4.

Часть фасада также снесла козырек над входом в пункт выдачи, входную группу которого недавно обновили. Обломки погнули газовую трубу, но осмотревшие ее газовики, критических повреждений не обнаружили. К счастью, во время разрушения облицовки никто не пострадал.

2017 году экспертиза, проведенная управляющей компанией, признала фасад дома аварийным, но ремонт стены так и не начался. Пару месяцев назад, жильцы заметили

признаки возможного обрушения.

Жильцы дома говорят, что много лет жаловались на состояние стены. Особенно их пугал явственно слышный треск на верхних этажах. Жильцов успокаивали, объясняя состояние дома усадкой кирпичной кладки. В