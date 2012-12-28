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19 минут назад

Пострадавшей в аварии на окружной дороге девушке 17 лет

Один человек погиб и 26 пострадали за пятницу и выходные дни на дорогах области.

Госавтоинспекция уточнила данные о вчерашней аварии на окружной дороге Липецка: пострадавшей в ДТП девушке – пассажирке «ВАЗа» 17 лет. 

Напомним, вечером 6 июля 21-летний водитель «ВАЗ-2113» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате он погиб на месте, а его пассажирку госпитализировали.

За три дня в дорожных авариях пострадали еще пятеро подростков и один ребенок. 

4 июля деревне Локтево Задонского района 16-летний мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мотоциклист и его 15-летний пассажир госпитализированы.

В тот же день в селе Большой Самовец Грязинского района 44-летний водитель «Тойоты» сбил 14-летнего подростка. Парень после оказания медицинской помощи был отпущен.

5 июля в Становлянском районе на трассе «Дон» 26-летний водитель «Лады Весты» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Травмы получили три пассажирки автомобиля, в том числе девочки 2-х и 13-ти лет.

В деревне Большая Ивановка Воловского района 13-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. С травмами его доставили в больницу.

4 и 5 июля произошли еще две аварии с участием мотоциклистов.

В селе Ярлуково Грязинского района 16-летний мотоциклист сбил 48-летнего пешехода, которого с травмами госпитализировали. А в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобиль «Мазда» под управлением 36-летнего водителя и мотоцикл с 29-летним водителем. Оба водителя госпитализированы.
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