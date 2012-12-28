Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Происшествия
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19 минут назад
Пострадавшей в аварии на окружной дороге девушке 17 лет
Один человек погиб и 26 пострадали за пятницу и выходные дни на дорогах области.
Напомним, вечером 6 июля 21-летний водитель «ВАЗ-2113» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате он погиб на месте, а его пассажирку госпитализировали.
За три дня в дорожных авариях пострадали еще пятеро подростков и один ребенок.
4 июля деревне Локтево Задонского района 16-летний мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мотоциклист и его 15-летний пассажир госпитализированы.
В тот же день в селе Большой Самовец Грязинского района 44-летний водитель «Тойоты» сбил 14-летнего подростка. Парень после оказания медицинской помощи был отпущен.
5 июля в Становлянском районе на трассе «Дон» 26-летний водитель «Лады Весты» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Травмы получили три пассажирки автомобиля, в том числе девочки 2-х и 13-ти лет.
В деревне Большая Ивановка Воловского района 13-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. С травмами его доставили в больницу.
4 и 5 июля произошли еще две аварии с участием мотоциклистов.
В селе Ярлуково Грязинского района 16-летний мотоциклист сбил 48-летнего пешехода, которого с травмами госпитализировали. А в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобиль «Мазда» под управлением 36-летнего водителя и мотоцикл с 29-летним водителем. Оба водителя госпитализированы.
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