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1564
сегодня, 13:46
11

Липчан обманывали под видом доставки диетических блюд

Двое пострадавших обратились в полицию. Других возможных жертв мошенничества ищут.

34-летняя липчанка подозревается в двух мошенничествах на общую сумму 55 000 рублей.

«Подозреваемая разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о приготовлении и доставке диетической пищи. На объявление откликнулись двое липчан, 42 и 32 лет. Они перевели ей 25 000 и 30 000 рублей соответственно. Вначале женщина переносила сроки доставки, а затем и вовсе перестала отвечать на звонки. Также установлено, что это не первый случай мошенничества в жизни женщины. Ранее она уже была судима за продажу несуществующей недвижимости. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 159 УК РФ, максимальная санкция которой — до пяти лет лишения свободы. Всех, кто пострадал от действий подозреваемой, просят сообщить по телефону 02 (102 – с мобильного телефона)
мошенничество
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
выпускник
33 минуты назад
предприятия области не обманываются дипломами выпускников?
Ответить
Антибиотик
34 минуты назад
Какая красавица, я влюбился
Ответить
Правда
16 минут назад
Больной,да?
Ответить
Гоголь Н.В.
43 минуты назад
А куды брови делись ?
Ответить
нквд
44 минуты назад
Закрывать по полной . ей на воле делать нечего
Ответить
Ната
55 минут назад
Все ложь
Ответить
Липчанин
56 минут назад
О-о-о, наконец-то хоть у кого-то лиццо показали... А то всё время замазывают...
Ответить
Гостья
сегодня, 14:16
А выглядит на 60. Наркоманка наверное.
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САИ
сегодня, 14:15
Да, судя по физиономии мадам больше не чем не может заниматься.
Ответить
Нонка
сегодня, 14:06
Ну и в тюрьме диетических блюд конечно же-нет!
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Леша
сегодня, 14:02
В Нижнем Новгороде компания одаренных молодых людей смогла изготовить купюры Банка России высочайшего качества. Банкоматы принимали фальшивые деньги, их обналичивали, получая настоящие купюры.
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