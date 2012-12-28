Липчан обманывали под видом доставки диетических блюд

Двое пострадавших обратились в полицию. Других возможных жертв мошенничества ищут.

34-летняя липчанка подозревается в двух мошенничествах на общую сумму 55 000 рублей.«Подозреваемая разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о приготовлении и доставке диетической пищи. На объявление откликнулись двое липчан, 42 и 32 лет. Они перевели ей 25 000 и 30 000 рублей соответственно. Вначале женщина переносила сроки доставки, а затем и вовсе перестала отвечать на звонки. Также установлено, что это не первый случай мошенничества в жизни женщины. Ранее она уже была судима за продажу несуществующей недвижимости. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 159 УК РФ, максимальная санкция которой — до пяти лет лишения свободы. Всех, кто пострадал от действий подозреваемой, просят сообщить по телефону 02 (102 – с мобильного телефона)