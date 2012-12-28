На улице Катукова сбили самокатчика

ДТП записала камера наблюдения.

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Аварию записала камера наблюдения. Судя по этой записи, самокатчик пересекал проезжую часть на красный свет. Аварию записала камера наблюдения. Судя по этой записи, самокатчик пересекал проезжую часть на красный свет.

Сегодня в 21:32 напротив дома №23 по улице Катукова в Липецке легковой автомобиль сбил самокатчика. Парень выжил. Более того, непосредственно с проезжей части он ушел сам, но потом ему резко стало хуже.По словам очевидцев случившегося, сотрудники ДПС дежурили поблизости — их позвали очевидцы, и полицейские сразу подъехали на место аварии.