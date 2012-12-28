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Происшествия
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вчера, 22:21
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На улице Катукова сбили самокатчика
ДТП записала камера наблюдения.
По словам очевидцев случившегося, сотрудники ДПС дежурили поблизости — их позвали очевидцы, и полицейские сразу подъехали на место аварии.
Аварию записала камера наблюдения. Судя по этой записи, самокатчик пересекал проезжую часть на красный свет.
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