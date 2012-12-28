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1438
вчера, 22:21
11

На улице Катукова сбили самокатчика

ДТП записала камера наблюдения.

Сегодня в 21:32 напротив дома №23 по улице Катукова в Липецке легковой автомобиль сбил самокатчика. Парень выжил. Более того, непосредственно с проезжей части он ушел сам, но потом ему резко стало хуже. 

По словам очевидцев случившегося, сотрудники ДПС дежурили поблизости — их позвали очевидцы, и полицейские сразу подъехали на место аварии. 

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Аварию записала камера наблюдения. Судя по этой записи, самокатчик пересекал проезжую часть на красный свет.

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Комментарии (11)

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Житель
сегодня, 00:07
Прекрасно, теперь водитель по статье и возмещение ущерба и лечения. А самокатчику ничего, он же не виноват, как всегда он же жертва. Он спокойно ехал вдоль дороги, а потом на красный решил ее переехать и все нормально, водитель должен был понимать, что он управляет "средством повышенной опасности" и среагировать. Давайте дальше учить, что во всем виноваты водители, а самокатчик всегда прав, только под этими бравыми статьями фото правых инвалидов давайте вкладывать, а не истории о том как они миллионы взыскивают с водителя.
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Липчанин76
сегодня, 00:06
Сколько уже по данному поводу говорено, а властям и депутатам, которым занесли, все ни почем. Видимо жажда наживы превыше здоровья и благополучия нации. Липчане делайте выводы и идите на выборы.
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Житель
сегодня, 00:04
Прекрасно, теперь водитель по статье и возмещение ущерба и лечения. А самокатчику ничего, он же не виноват, как всегда он же жертва. Он спокойно ехал вдоль дороги, а потом на красный решил ее переехать и все нормально, водитель должен был понимать, что он управляет "средством повышенной опасности" и среагировать. Давайте дальше учить, что во всем виноваты водители, а самокатчик всегда прав, только под этими бравыми статьями фото правых инвалидов давайте вкладывать, а не истории о том как они миллионы взыскивают с водителя.
Ответить
48
вчера, 23:53
просто урод. Беда в том они катаются 99% так. Даже когда под колеса кидаются 13 летние на прокатных самокатах, наш 102 вяло слушают и инспекторов не видно чтобы посылали. Рейдов по самокатам нет....
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Макс
вчера, 23:42
На этих электро самокатах только одно не щастье жаль шофера автомобиля
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мама, дорогая
вчера, 23:25
Вчера у меня на глазах две девицы с самоката свалились, в сумерках не заметили бордюр.....Умный человек на самокат не полезет,тк. в городе- это особо опасный вид транспорта. А дурням закон не писан. Тратят свои деньги, чтобы сыграть в русскую рулетку.
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липчанка
вчера, 23:24
то хотел, то и получил
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Липчанин
вчера, 23:11
Вот дурень-самокатчик и себе жизнь подпортил и водителю теперь проблем создал. В суд на него подать и заставить машину восстановить может тогда дойдёт, что даже на зелёный сигнал светофора нужно переходить, а не ехать как умалишенный, не говоря уже про красный сигнал светофора.
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Попов Юрок
вчера, 23:05
уже несколько человек пострадали от того, что самокат начинает самопроизвольно разгоняться в опасных местах. многие говорят, это операторы из страны 404 перехватывают управление и таким образом устраивают серьезные смертельные дтп.
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Иваныч
вчера, 22:57
Весь этот бизнес с самокатами попадает под статью - " оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности" Так же компании занимающиеся прокатом самокатов должны страховать жизнь и здоровье пользователей. Пусть платят пострадавшему миллион компенсации.
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