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25 минут назад

Предложения жителей 27-го и 28-го микрорайонов собирают на встрече во дворах

2 и 3 июля начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов провёл встречи с жителями дворов 28-го и 27-го микрорайонов. Обсуждались вопросы благоустройства территорий: покос травы, спил сухих деревьев, ямочный ремонт дорог. 

Липчане встретили Артёма Голощапова как старого знакомого: кто-то работает с ним на комбинате, кто-то встречался с ним на стратегических сессиях.

— Мы собрались, чтобы обсудить ваши предложения по благоустройству двора. Перед встречей я прошёл по территории и посмотрел, что здесь нуждается в улучшении, — начал Артём Голощапов разговор с жителями большого двора на Свиридова, 3, 5 и Шерстобитова, 18, 20 и 22. 

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— Что я увидел? Есть проблема с покосом травы — насколько я знаю, заявка в фонд «Милосердие» уже поступила. Вижу, что нужен ямочный ремонт. Сейчас мы определяем, что входит в зону ответственности управляющей компании, а что — в зону ответственности муниципалитета, чтобы понять, кто должен ремонтировать дорогу.

Также Голощапов рассказал про программу «Мой двор», по которой на благоустройство большого двора можно получить до пяти миллионов рублей из бюджета. После благоустройства двор будет передан на баланс управляющей компании.

Во дворе на Хорошева и Белана также обсуждались вопросы покоса травы, спила сухих деревьев и установки лавочек.

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—Попросили подготовить документы, чтобы спилить сухие деревья, также я знаю, что фонд «Милосердие» установит лавочки во дворе, — рассказал Голощапов.

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Вместе с ним на встречу пришёл начальник цеха по ремонту металлургического оборудования НЛМК Александр Мишин.
Липчане сразу засыпали металлургов жалобами на состояние подвалов, инженерных коммуникаций и систем освещения.

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— Необходимо решать вопросы и с канализацией, и с водоснабжением, и с освещением. Проработаем с управляющей компанией, — ответил Артём Голощапов.

В финале встречи Голощапов поблагодарил собравшихся и заверил, что все вопросы зафиксированы и будут проработаны.

Артем Голощапов
встречи с жителями
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