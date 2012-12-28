3-летний мальчик выпил жидкость для заправки зажигалки

Трое суток за его жизнь боролись реаниматологи областной детской больницы.





Реаниматологи липецкой областной детской больницы спасли 3-летнего мальчика, который выпил 20 миллилитров жидкости для заправки зажигалок. В отделение реанимации ребенок поступил в тяжелейшем состоянии. Борьба за его жизнь продолжалась три дня, сейчас мальчик переведён в педиатрическое отделение для дальнейшего реабилитационного лечения.«Нефтепродукты считаются крайне ядовитыми веществами, так как они оказывают прямое воздействие на печень, головной мозг, легкие и почки, вызывая некротическое воспаление. Особенно в детском возрасте страдают легкие, возникает тяжелейший «пневмонит» с явлениями тяжелой дыхательной недостаточности», — рассказала региональный министр здравоохранения Анна Маркова.