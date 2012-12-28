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сегодня, 13:59
3-летний мальчик выпил жидкость для заправки зажигалки
Трое суток за его жизнь боролись реаниматологи областной детской больницы.
«Нефтепродукты считаются крайне ядовитыми веществами, так как они оказывают прямое воздействие на печень, головной мозг, легкие и почки, вызывая некротическое воспаление. Особенно в детском возрасте страдают легкие, возникает тяжелейший «пневмонит» с явлениями тяжелой дыхательной недостаточности», — рассказала региональный министр здравоохранения Анна Маркова.
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