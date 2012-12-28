32-летнюю женщину обманули под предлогом замены полиса медицинского страхования

А 54-летняя липчанка взяла в кредит 600 000 рублей и перевела их мошенникам.

Во Льве Толстом в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 32-летняя женщина. Мошенники установили с ней контакт под предлогом замены полиса обязательного медицинского страхования.— Потом к обману подключились «сотрудники правоохранительных органов»: «ФСБ» и «полиции», которые убедили женщину в необходимости сбережения средств от мошенников, для этого она поехала в Лебедянь, сняла в кассе 158 000 рублей и перевела деньги злоумышленникам, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.17-летний липчанин хотел купить через Telegram кроссовки и «Айфон» последней модели. Продавцу-мошеннику он перевёл 46 000 рублей. А 19-летнюю девушку из Станового обманули на 19 000 рублей при покупке телефона.58-летний ельчанин хотел получить удалённый заработок и перевёл мошенникам 280 000 рублей.Двоих обманули под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита и сохранения средств. В первом случае 54-летняя липчанка взяла в кредит 600 000 рублей и перевела их мошенникам, во втором 51-летняя женщина лишилась 180 000 рублей — деньги злоумышленникам отправил её совершеннолетний сын.