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34 минуты назад
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32-летнюю женщину обманули под предлогом замены полиса медицинского страхования

А 54-летняя липчанка взяла в кредит 600 000 рублей и перевела их мошенникам.

Во Льве Толстом в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 32-летняя женщина. Мошенники установили с ней контакт под предлогом замены полиса обязательного медицинского страхования.

— Потом к обману подключились «сотрудники правоохранительных органов»: «ФСБ» и «полиции», которые убедили женщину в необходимости сбережения средств от мошенников, для этого она поехала в Лебедянь, сняла в кассе 158 000 рублей и перевела деньги злоумышленникам, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

17-летний липчанин хотел купить через Telegram кроссовки и «Айфон» последней модели. Продавцу-мошеннику он перевёл 46 000 рублей. А 19-летнюю девушку из Станового обманули на 19 000 рублей при покупке телефона.

58-летний ельчанин хотел получить удалённый заработок и перевёл мошенникам 280 000 рублей.

Двоих обманули под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита и сохранения средств. В первом случае 54-летняя липчанка взяла в кредит 600 000 рублей и перевела их мошенникам, во втором 51-летняя женщина лишилась 180 000 рублей — деньги злоумышленникам отправил её совершеннолетний сын.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Тетка
8 минут назад
Самый адекватный возраст тот, в котором ум есть. А это и 16 лет, и 36,и 55 и 99 у некоторых. Тут от возраста не зависит.
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Ну это уже...
21 минуту назад
Но ведь возраст самый адекватный! Как так-то???
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Джем
16 минут назад
Они смотрят телевизор, там другой мир.
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