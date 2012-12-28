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Происшествия
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сегодня, 15:37
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Полицейские нашли дрифтера, который испытывал терпение липчан
Ему придется заплатить штраф.
— На водителя составлен административный материал за нарушение Правил дорожного движения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Водителя квадроцикла пока ищут.
Напомним, липчане пожаловались GOROD48 на дрифтеров, которые облюбовали кольцо на улице Московской.
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