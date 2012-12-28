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сегодня, 15:37
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Полицейские нашли дрифтера, который испытывал терпение липчан

Ему придется заплатить штраф.

Полицейские нашли дрифтера, который не давал спать жильцам ЖК «Приоритет» минувшей ночью. Им оказался 30-летний липчанин.

— На водителя составлен административный материал за нарушение Правил дорожного движения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Водителя квадроцикла пока ищут.

Напомним, липчане пожаловались GOROD48 на дрифтеров, которые облюбовали кольцо на улице Московской.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
да-уж
43 минуты назад
А что ему еще делать, четвертый десяток, ума нет, да еще алименты платит.
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Мда
58 минут назад
И что??как ездил, так и будет ездить. А на квадроцикле по городу катается и дпс не видно. Одни бесполезные камеры
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Кира
58 минут назад
Как задолбали эти идиоты,что насаются ночью по городу на ревущих драндулетах. Вы так ненавидите свой народ,что вам плевать на их покой ?Вот вы рано или поздно попадете в аварию,так к вам никто на помощь не придет.Это я вам отвечаю.
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