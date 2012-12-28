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«Надвигается большая сделка на мировом рынке»: ельчанка хотела сорвать куш и лишилась миллиона рублей
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Общество
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33 минуты назад
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«Надвигается большая сделка на мировом рынке»: ельчанка хотела сорвать куш и лишилась миллиона рублей
Женщина думала, что отправляла деньги на «брокерский счет», а оказалось — мошенникам.
«Для начала Артем рекомендовал открыть счет и положить туда 7 600 рублей. Далее с женщиной связался мужчина по имени Валерий — он сказал, что будет помогать женщине зарабатывать на бирже, но при получении прибыли 20% заработка нужно переводить ему. Затем ельчанке позвонил Юрий, который представился помощником Валерия. Юрий в свою очередь должен был сопровождать все сделки женщины», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
Для получения прибыли нужно было снова и снова пополнять свой брокерский счет. Когда ельчанка перевела 20 000 рублей, 29 июня женщине позвонил Юрий и предупредил, что надвигается большая сделка на мировом рынке и, чтобы хорошо заработать, нужно вложить куда большие деньги. Тогда ельчанка решила сорвать куш: оформила в банке кредит на 600 000 рублей и перевела деньги по номеру телефона. 30 июня женщина еще перевела 290 000 рублей и 23 000 рублей.
Но деньги на её «брокерский счет» не поступили. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Всего она лишилась 940 600 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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