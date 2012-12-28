Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночная атака: БПЛА поразили стройку, кровлю частного дома и автомобиль
Происшествия
22-летний водитель погиб на окружной дороге
Происшествия
Последствия корпоратива: одна женщина обезобразила вторую ударом бутылкой по голове
Происшествия
Пострадавшей в аварии на окружной дороге девушке 17 лет
Происшествия
Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Общество
Липчан ждет аномальная жара
Погода в Липецке
Дрифтеры облюбовали кольцо на улице Московской
Происшествия
Мужчина утонул рядом с новолипецким пляжем
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкую область пришла жара
Погода в Липецке
Читать все
Липчан обманывали под видом доставки диетических блюд
Происшествия
Правительство области дополнительно выделило Липецку на ремонт дорог 277 777 777 рублей
Общество
Мужчина утонул рядом с новолипецким пляжем
Происшествия
«Надвигается большая сделка на мировом рынке»: ельчанка хотела сорвать куш и лишилась миллиона рублей
Общество
Полицейские нашли дрифтера, который испытывал терпение липчан
Происшествия
3-летний мальчик выпил жидкость для заправки зажигалки
Происшествия
32-летнюю женщину обманули под предлогом замены полиса медицинского страхования
Происшествия
Детские площадки, парковки и озеленение: жители 36-го округа обсудили с Евсеевым приоритеты благоустройства
Общество
В Ельце частями будут капитально ремонтировать школу со 125-летней историей
Общество
Металлургам НЛМК вручают награды к профессиональному празднику
НЛМК Live
Читать все
Общество
161
33 минуты назад
5

«Надвигается большая сделка на мировом рынке»: ельчанка хотела сорвать куш и лишилась миллиона рублей

Женщина думала, что отправляла деньги на «брокерский счет», а оказалось — мошенникам.  

3 июля 43-летняя ельчанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина увидела в интернете объявление о дополнительном заработке на инвестициях и откликнулась на предложение, разместив на сайте свою анкету. В тот же день через мессенджер ей позвонил мужчина по имени Артем, который представился брокером и предложил заработать.

«Для начала Артем рекомендовал открыть счет и положить туда 7 600 рублей. Далее с женщиной связался мужчина по имени Валерий — он сказал, что будет помогать женщине зарабатывать на бирже, но при получении прибыли 20% заработка нужно переводить ему. Затем ельчанке позвонил Юрий, который представился помощником Валерия. Юрий в свою очередь должен был сопровождать все сделки женщины», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.

Для получения прибыли нужно было снова и снова пополнять свой брокерский счет. Когда ельчанка перевела 20 000 рублей, 29 июня женщине позвонил Юрий и предупредил, что надвигается большая сделка на мировом рынке и, чтобы хорошо заработать, нужно вложить куда большие деньги. Тогда ельчанка решила сорвать куш: оформила в банке кредит на 600 000 рублей и перевела деньги по номеру телефона. 30 июня женщина еще перевела 290 000 рублей и 23 000 рублей.

Но деньги на её «брокерский счет» не поступили. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Всего она лишилась 940 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
1
0
0
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кит
2 минуты назад
Может этим Искусственный Интелект уже занимается ,уж больно искусно все сделано !
Ответить
знающий
3 минуты назад
Если ничего не понимаешь в финансовых вопросах, зачем лезть туда, не зная куда? Это те же напёрсточники. Ума нет, когда из каждого утюга вещают о мошенниках.
Ответить
Молодуха
11 минут назад
И бабы туда же. Обычно это мне кавалеры рассказывают, как будут великими инвесторами в будущем, а в настоящем имеющие только кредиты и алименты. Лучшие инвестиции- это здоровье и ум свой! Лучше бы тетя учиться пошла в институт хороший. Денег хоть на 2 курса только хватило бы этих, но зато бы точно знала что "волшебных" инвестиций нет. Женихам своим говорю точно то же. Учитесь лучше! Или зубы делайте! А не мечтайте!
Ответить
Джем
14 минут назад
Они в детстве не читали Буратино.
Ответить
Боже мой
22 минуты назад
Откуда же в провинции появились финансово грамотные люди, способные инвестировать? Причём начиная с 7600 рублей. А что не с 7 тысяч 623 рублей 47 копеек?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить