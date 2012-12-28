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Осенью в Липецке начнется реконструкции двух мостов — на Петровском спуске и на улице Первомайской
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Общество
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сегодня, 13:23
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Осенью в Липецке начнется реконструкции двух мостов — на Петровском спуске и на улице Первомайской
С учетом Студеновского, ремонтироваться с переходом на следующий год в городе будут три моста.
— Как ранее и предполагалось, первым из реконструкции должен был выйти горбатый мост, чтобы затем ремонтировать три других — на улицах Первомайской, Октябрьской и на Плеханова у гостиницы «Меркури». Могу сказать, что уже в сентябре мы будем готовы начать ремонт двух мостов — на Плехановском спуске и на улице Первомайской. На первом из них сетевики почти закончили вынос сетей из зоны проведения работ. Реконструкцию моста на Плеханова начнут уже в сентябре. За ним придет очередь ремонта моста на улице Первомайской.
Мост у гостиницы «Меркури» 1956 года постройки будет перекладывать тот же подрядчик, который работает на горбатом мосту, ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». В отсутствие конкурентов компания получила заказ по начальной цене контракта — за 191 106 750 рублей. Подрядчику предстоит разобрать конструкции моста, капитально отремонтировать его опоры, ригели, пролеты и мостовое полотно, установить новые барьерные и перильные ограждения, обновить пешеходные зоны. Срок выполнения работ — до 1 ноября 2025 года. В мэрии будут приветствовать сдачу объекта раньше обозначенного срока.
— Мост у «Меркури» будут реконструировать по привычной схеме, так, как это происходит сейчас с мостом на улице Студеновской. Его перекроют наполовину, оставив проезд в оба направления по двум полосам, — сказал Николай Дергунов.
Когда начнется ремонт моста на Первомайской, вице-мэр не сказал. Но точно уже в этом году. Пока в мэрии обсуждаются возможности или перекрыть его наполовину, оставив проезд в какую-то из сторон, или же закрыть по нему движение полностью.
Примечательно, что проект капремонта этого моста над водоотводным каналом не предполагал прекращения движения на нем транспорта. Срок выполнения работ — до 29 августа 2025 года. Ширина русла канала в месте эстакады — всего девять метров. Длина моста — 18,2 метра, ширина — 19,9 метра. Ремонтировать мост будет все та же Уваровская ПМК-22. Цена работ — 54 997 033 рубля.
Таким образом, в Липецке с переходом на следующий год работы будут вестись сразу на трех мостах с учетом Студеновского, который до 1 ноября 2025 года должно отремонтировать за 174,1 млн рублей липецкое ООО «Капиталстрой».
Последний из городских мостов, который попал в двухлетнюю программу мэрии по ремонту виадуков, на улице Октябрьской, начнут реконструировать, по словам Николая Дергунова, весной следующего года. Этот мост — самый маленький в Липецке. Подрядчик уже определен — Уваровская передвижная механизированная колонна № 22, которая получит за материалы и работу 47 802 137 рублей. Ранее предполагалось, что мост на Октябрьской закроют на ремонт в ноябре этого года, но, очевидно, в мэрии переиграли срок начала работ, чтобы не допустить транспортного коллапса из-за ремонтов других мостов. Но срок окончания работ на этом объекте остается неизменным: 28 ноября 2025 года.
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