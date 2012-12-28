Липчан ждет аномальная жара

Суббота, возможно, станет самым жарким 12 июля за 116 лет.

Ждали жару? Получите. Во вторник столбики термометров в Липецке могут подняться до +31 градуса, а в среду и четверг уже до +34!— Над Липецкой областью установился антициклон, который качает жаркий воздух из Астрахани, — пояснил дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов.В пятницу может стать еще жарче — до +35 градусов, а пик зноя синоптики ожидают в субботу, 13 июля — до +36 градусов, на юге области воздух может разогреться и до +38 градусов! Если это произойдет, то 12 июля этого года станет самым жарким за все 116 лет метеонаблюдений в области: предыдущий пик температуры был зарегистрирован в 1996 году, когда столбики термометров достигли отметки +33,8 градуса.В воскресенье ожидается +35 градусов.Нормальные среднесуточные температуры для июля в Липецкой области составляют +20 градусов. Еще на прошлой неделе они были ниже — +17,5 градусов. На текущей неделе температуры могут превысить норму на семь и более градусов.Синоптики надеются на циклон с запада, который на следующей неделе может сбить аномальную жару. И в Липецке установится нормальная летняя погода.