Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Общество
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сегодня, 14:15
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Правительство области дополнительно выделило Липецку на ремонт дорог 277 777 777 рублей
В пакет попала многострадальная улица Крайняя и вся Октябрьская.
Подрядчику предстоит восстановить дороги на улицах Циолковского (от дома №27 до пересечения с улицей Терешковой), Меркулова (от дома №59 до проспекта 60 лет СССР), Толстого (от дома №9 до улицы Ворошилова), Детской, Неделина (от площади Победы до улицы Папина), Крайней, Авиационной (от дома №1 дома №20), Богдана Хмельницкого (от дома №17 до дома №81), Нижней Логовой, Октябрьской, Центральной в поселке Дачный, переулках Верещагина и Литаврина.
Сроки выполнения работ — по 10 ноября. В управлении главного смотрителя надеются, что подрядчику удастся уложить асфальт до морозов, а при низких температурах на обновленных дорогах можно без проблем устанавливать знаки и ремонтировать ограждения.
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