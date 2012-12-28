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сегодня, 14:15
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Правительство области дополнительно выделило Липецку на ремонт дорог 277 777 777 рублей

В пакет попала многострадальная улица Крайняя и вся Октябрьская.

Администрация Липецка вдруг получила от правительства области удивительную сумму на ремонт дорог — 277 777 777 рублей 78 копеек. Эту сумму управление главного смотрителя и выставило как начальную цену на ремонт 10 улиц и двух переулков.

Подрядчику предстоит восстановить дороги на улицах Циолковского (от дома №27 до пересечения с улицей Терешковой), Меркулова (от дома №59 до проспекта 60 лет СССР), Толстого (от дома №9 до улицы Ворошилова), Детской, Неделина (от площади Победы до улицы Папина), Крайней, Авиационной (от дома №1 дома №20), Богдана Хмельницкого (от дома №17 до дома №81), Нижней Логовой, Октябрьской, Центральной в поселке Дачный, переулках Верещагина и Литаврина.

Сроки выполнения работ — по 10 ноября. В управлении главного смотрителя надеются, что подрядчику удастся уложить асфальт до морозов, а при низких температурах на обновленных дорогах можно без проблем устанавливать знаки и ремонтировать ограждения.
ремонт дорог
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Толстого, 9
2 минуты назад
делают ежегодно. А когда ремонт Калинина и Радиаторной?
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Ксения
10 минут назад
Правильно деньги выделенные из бюджета но только им в карманы а не на дороги потому что каждый год одно и тоже веры больше им нет не какой ?
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Иван да Марья
24 минуты назад
Нормуль, Умельцы уже придумывают куда им приделать ноги)))
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Mahovik
33 минуты назад
А что нет информации по блошиному рынку который в выходные упорно разгоняли
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Ну что так?
54 минуты назад
Некрасивая цифра. Надо выделить 777 777 777 р.
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Нелли Болдырева
56 минут назад
Подростки были по стеклам на трамвайной остановке "Берёзовая аллея" (в направлении линии), на замечания грубили и угрожали непристойностями. Хочется, чтобы полиция нашла их.
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