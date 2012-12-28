Правительство области дополнительно выделило Липецку на ремонт дорог 277 777 777 рублей

В пакет попала многострадальная улица Крайняя и вся Октябрьская.

Администрация Липецка вдруг получила от правительства области удивительную сумму на ремонт дорог — 277 777 777 рублей 78 копеек. Эту сумму управление главного смотрителя и выставило как начальную цену на ремонт 10 улиц и двух переулков.Подрядчику предстоит восстановить дороги на улицах Циолковского (от дома №27 до пересечения с улицей Терешковой), Меркулова (от дома №59 до проспекта 60 лет СССР), Толстого (от дома №9 до улицы Ворошилова), Детской, Неделина (от площади Победы до улицы Папина), Крайней, Авиационной (от дома №1 дома №20), Богдана Хмельницкого (от дома №17 до дома №81), Нижней Логовой, Октябрьской, Центральной в поселке Дачный, переулках Верещагина и Литаврина.Сроки выполнения работ — по 10 ноября. В управлении главного смотрителя надеются, что подрядчику удастся уложить асфальт до морозов, а при низких температурах на обновленных дорогах можно без проблем устанавливать знаки и ремонтировать ограждения.