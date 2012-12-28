Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Женщина-водитель «Рено» перегородила проезд по мосту
Происшествия
Липецкая вечЁрка: драка в 11 микрорайоне, непраздничные линейки и кадровые перестановки
Общество
Инспекторы ДПС помогли доставить потерявшего сознание мужчину до больницы
Происшествия
«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Происшествия
Женщина не справилась с управлением и врезалась на своем «Мерседесе» в дерево
Происшествия
Кафе на Центральном пляже продолжает строиться
Общество
В Грязинском районе простились с погибшим на СВО земляком
Общество
Развлекательная программа в День знаний все-таки состоится
Общество
Уголовное дело по смертельному ДТП на перекрёстке улицы Стаханова и проспекта 60-летия СССР передано в суд
Происшествия
Читать все
Липчанке Татьяне Бобылевой нужна помощь на проведение операции
Общество
«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Происшествия
14-летний мальчик на скутере попал под «Митсубиси»: пострадал пассажир-подросток
Происшествия
В Нижнем парке будет опилено около 50 сухих деревьев
Общество
Ельчанина оштрафовали на 30 000 рублей за дискредитацию вооруженных сил России
Происшествия
В Ельце ночью обокрали магазин «Kari»: пропали ювелирные украшения
Происшествия
Проломившему лоб женщине-пешеходу водителю грозит до двух лет лишения свободы
Происшествия
Липчане недовольны ремонтом лестниц к Каменному логу, мэрия утверждает, что причин для беспокойства нет
Общество
Липчанка фиктивно зарегистрировала у себя украинцев и была осуждена по уголовной статье
Общество
Закладчица получила пять лет колонии
Происшествия
Читать все
Происшествия
1194
сегодня, 13:42
6

14-летний мальчик на скутере попал под «Митсубиси»: пострадал пассажир-подросток

За сутки в авариях дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек.

Днем 27 августа в Липецке на улице Кондарева (район Тракторный) «Митсубиси Лансер» столкнулся со скутером, которым управлял 14-летний подросток.  В аварии пострадал 13-летний пассажир скутера, он госпитализирован в областную детскую больницу.

«По предварительным сведениям,  32-летний водитель «Митсубиси» нарушил очередность проезда», — рассказали в ГАИ.

Еще один подросток пострадал в Сселках на улице Ленина: с его мотоциклом столкнулся автомобиль «Киа Соул» 59-летней женщины. 17-летнего юношу отвезли в областную детскую больницу, где ему оказали помощь и отправили домой. 


В Липецке на дороге Липецк-Усмань вчера столкнулись «Ауди А5» под управлением 30-летней женщины и  «Рено Логан» 39-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Рено» и его 34-летняя пассажирка.             
                             
В Ельце на улице Коммунаров 34-летняя женщина за рулем «Форда Фокус»  допустила столкновение с автомобилем «Дэу Матиз» под управлением 40-летней женщины. В ДТП пострадали обе женщины. 

sv_elec(2) (1).jpg

«27 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5012 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены  три водителя,  за неиспользование ремней безопасности — 137. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4706 случаев превышения скорости», — сообщили в областном управлении автоинспекции.

авария
ДТП
0
1
2
1
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Родителям
сегодня, 15:42
Ответьте, зачем 12-15 летним балванам вы покупаете мото технику? Может лучше мозги купите?
Ответить
Родителям
сегодня, 15:36
Ответьте, зачем 12-15 летним балванам вы покупаете мото технику? Может лучше мозги купите?
Ответить
Липа
сегодня, 15:32
А 14 летний водителя скутера ничего не нарушил от незнания пдд??? Когда ж родителей начнут привлекать за это? Их отродье носится по дороге как сумасшедшие. Время 22ч, а они газуют по дворам лтз. Ну совесть есть или нет? Молоко на губах не обсохло, зато "водитель". Куплю рогатку и буду в лоб бить ею
Ответить
Позитив
21 минуту назад
В лоб опасно, надо по пятой точке!!!
Ответить
48
сегодня, 14:11
а воз и ныне там. И по двое катаются, и несовершеннолетние, и скорость высокая
Ответить
?
сегодня, 15:24
А виноват водитель автомобиля
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru