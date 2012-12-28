«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Уголовное дело по смертельному ДТП на перекрёстке улицы Стаханова и проспекта 60-летия СССР передано в суд
«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
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Происшествия
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сегодня, 13:42
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14-летний мальчик на скутере попал под «Митсубиси»: пострадал пассажир-подросток
За сутки в авариях дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек.
«По предварительным сведениям, 32-летний водитель «Митсубиси» нарушил очередность проезда», — рассказали в ГАИ.
Еще один подросток пострадал в Сселках на улице Ленина: с его мотоциклом столкнулся автомобиль «Киа Соул» 59-летней женщины. 17-летнего юношу отвезли в областную детскую больницу, где ему оказали помощь и отправили домой.
В Липецке на дороге Липецк-Усмань вчера столкнулись «Ауди А5» под управлением 30-летней женщины и «Рено Логан» 39-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Рено» и его 34-летняя пассажирка.
В Ельце на улице Коммунаров 34-летняя женщина за рулем «Форда Фокус» допустила столкновение с автомобилем «Дэу Матиз» под управлением 40-летней женщины. В ДТП пострадали обе женщины.
«27 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5012 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 137. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4706 случаев превышения скорости», — сообщили в областном управлении автоинспекции.
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