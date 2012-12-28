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49 минут назад
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Очередной утонувший — тело пенсионера достали из пруда в Чаплыгинском районе

За лето в водоемах области погибли 35 человек. 

В 18:48 из пруда села Ведное Чаплыгинского района спасатели достали тело мужчины. Тревогу за полчаса до этого забил очевидец, заметивший человека без признаков жизни на поверхности воды.

В утонувшем опознали 66-летнего жителя соседней с селом деревни. Обстоятельства его гибели сейчас выясняют полицейские.

Нынешнее лето стало рекордным за последние годы по числу погибших в водоемах: сегодняшний случай – 35-й с начала купального сезона.

происшествия на воде
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