Очередной утонувший — тело пенсионера достали из пруда в Чаплыгинском районе

За лето в водоемах области погибли 35 человек.

В 18:48 из пруда села Ведное Чаплыгинского района спасатели достали тело мужчины. Тревогу за полчаса до этого забил очевидец, заметивший человека без признаков жизни на поверхности воды.В утонувшем опознали 66-летнего жителя соседней с селом деревни. Обстоятельства его гибели сейчас выясняют полицейские.Нынешнее лето стало рекордным за последние годы по числу погибших в водоемах: сегодняшний случай – 35-й с начала купального сезона.