Липецкая вечЁрка: подробности гибели младенца, жесткое столкновеие и открытие горбатого моста
Происшествия
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49 минут назад
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Очередной утонувший — тело пенсионера достали из пруда в Чаплыгинском районе
За лето в водоемах области погибли 35 человек.
В утонувшем опознали 66-летнего жителя соседней с селом деревни. Обстоятельства его гибели сейчас выясняют полицейские.
Нынешнее лето стало рекордным за последние годы по числу погибших в водоемах: сегодняшний случай – 35-й с начала купального сезона.
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