В Ельце частями будут капитально ремонтировать школу со 125-летней историей

Сейчас здание бывшей гимназии находится в недопустимом состоянии: в нем опасно находиться.

фото: сайт 15-й школы

Елецкая мэрия объявила о поиске подрядчика на капремонт 15-й школы на проспекте Мира, признанной в 2021 году объектом культурного наследия регионального значения. За ремонт одного из двух ее корпусов заказчик готов отдать 280,6 млн рублей.Датой создания школы считается 1 сентября 1953 года. Но на самом деле к этому времени здание общеобразовательного учреждения восстановили после значительных разрушений, полученных во время боев за город в декабре 1941 года. Школа берет свое начало как частная гимназия Андрея Павловского, занятия в которой начались в 1901 году, после того, как он выкупил ее здание, городскую усадьбу, у владельцев. При гимназии находилась начальная школа и пансион. В ней были своя церковь, библиотека, музей и большой актовый зал со сценой, где гимназисты ставили спектакли. После революции гимназия стала советской школой, занятия в которой шли до начала боев за Елец во время Великой Отечественной войны.Здание гимназии, а потом школы, не раз перестраивали. В итоге сейчас его объемно-планировочная структура сильно отличается от первоначальной. В 1873 году здание состояло из двух разновысоких строений из красного кирпича: южного двухэтажного и северного трехэтажного трапециевидной формы. Со стороны дворового фасада к нему было пристроено одноэтажное здание. Впоследствии западный фасад реконструировали: пристройка стала частью здания. В ходе послевоенного восстановления облик школы упростили и еще раз изменили: двухэтажное помещение надстроили до трех этажей, центральную часть дополнили фронтоном. Все строение единообразно оштукатурили и окрасили, выделив элементы декора контрастным белым цветом. Сам декор упростили, но параллельно ввели новые детали на парадных фасадах.В итоге стиль здания на момент ее новой истории стал тяготеть к сталинскому ампиру. Последние общестроительные работы были проведены в 2004 году: со стороны дворового фасада к школе пристроили входной тамбур из силикатного кирпича.Долгий строк эксплуатации строения привел к тому, что атмосферные осадки промочили неоднородные по составу фундаменты и их повело. Соответственно, пришли в движение стены, по которым зазмеились трещины. Эксперты из воронежской компании «ВиС» также выявили, что устройство и последующие ремонты деревянных стропил и перекрытий велись с нарушением конструктивных правил, без проекта, с применением подручного материала. «Строительные конструкции имеют дефекты и повреждения, снижающие их конструктивные характеристики надежности и безопасности, и требуют восстановительного ремонта, усиления или замены. Инженерные системы здания исчерпали срок эффективной эксплуатации, находятся в недопустимом состоянии и подлежат замене».Капремонт школы осложнится тем, что подрядчику предстоит работать с объектом культурного наследия. Это значит, что внешний исторический вид здания должен быть сохранен.В школе на конец прошлого учебного года учились 400 детей. Но 1 сентября, когда мэрия Ельца определится с подрядчиком, школа все равно будет работать. Ее директор Ирина Ролдугина сообщила GOROD48, что дети будут учиться в одном из корпусов, в то время как другой будет на ремонте. Как только строители закончат работы, мэрия проведет конкурс на обновление второго корпуса, а школьники перейдут на учебу в отремонтированное помещение.