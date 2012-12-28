Дрифтеры облюбовали кольцо на улице Московской

Одному накануне ночью не повезло.

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Липчане из ЖК «Приоритет» жалуются на дрифтеров, которые облюбовали кольцо на улице Московской. Причем ездят не только на легковых автомобилях, но и на квадроциклах.«Постоянно устраивают зрелище дрифтеры. Подвергают опасности окружающих, не дают спать. Вчера произошла авария, к сожалению, снять не успела. Одна из машин вылетела на газон. Остальные продолжили развлекаться и снимать видео», — рассказала GOROD48 одна из жительниц дома.Вылетевшую машину так и оставили на газоне.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области обещали проверить рассказ липчанки, посоветовав горожанам напрямую обращаться в полицию, если они видят правонарушение.