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1642
сегодня, 12:16
10

Дрифтеры облюбовали кольцо на улице Московской

Одному накануне ночью не повезло.

Липчане из ЖК «Приоритет» жалуются на дрифтеров, которые облюбовали кольцо на улице Московской. Причем ездят не только на легковых автомобилях, но и на квадроциклах.



«Постоянно устраивают зрелище дрифтеры. Подвергают опасности окружающих, не дают спать. Вчера произошла авария, к сожалению, снять не успела. Одна из машин вылетела на газон. Остальные продолжили развлекаться и снимать видео», — рассказала GOROD48 одна из жительниц дома.

Вылетевшую машину так и оставили на газоне.





В пресс-службе УМВД России по Липецкой области обещали проверить рассказ липчанки, посоветовав горожанам напрямую обращаться в полицию, если они видят правонарушение.
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Комментарии (10)

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Сначала новые
О. Генри
9 минут назад
Очень хотелось бы чтобы всем дристерам не повезло
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123
9 минут назад
В липецке ни ДПС ни ППС НИКОГО НЕТ .
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Пацанчик
14 минут назад
Нормальным пацанам респект. Не дают затухнуть
Ответить
жалуются
18 минут назад
кого нарожали.проблемы в семьях,так они вокруг жития не доют.
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Пенсионерка!
37 минут назад
На мотоциклах-тарахтелках еще вечером дебилы женихи с ветерком катали дебилок подруг. В районе Октябрьского рынка. Мне , пожилому человеку, после этого грохота пришлось пить корвалол. Грохот жуткий! Кто защитит нас от этих придурков?!
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Валера
49 минут назад
На московской сегодня до тревоги тварился беспредел
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Екатерина
54 минуты назад
Каждый день после 22-00 начинаются гонки по ул.Катукова на моточиклах и авто без номеров и глушителей... До ГАИ не дозвонится, все время занято.
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русс
сегодня, 12:39
Помнится - "Наша милиция нас бережет". А не наша полиция нас ...
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Ir_net
сегодня, 12:31
Этой ночью вообще невозможно было спать даже в р-не Мегаполиса, совсем ку-ку, не думают что людям на работу.
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Лена
41 минуту назад
Им то, не на работу...!
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