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Иловые карты решено затопить
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вчера, 21:31

Иловые карты решено затопить

Об этом сообщил мэр Ельца Евгений Боровских

Уже третьи сутки под Ельцом тлеют иловые иловые поля местного водоканала. Несмотря на то, что смог окутал весь Елец, Роспотребнадзор не обнаружил превышения вредных веществ в воздухе города. Также сегодня на месте тления ила побывал мэр Ельца Евгений Боровских и начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов.

«Сложность ситуации заключается в том, что горение иловых осадков по аналогии с горением торфа происходит под землей. При этом иловый осадок достаточно нестабильный для того, чтобы строительная техника могла по нему передвигаться (она попросту увязнет). Добраться до очага возгорания без использования техники также невозможно. В этой связи принято решение затопить иловые карты, имеющие очаг возгорания.

Для этого решено увеличить силы и средства, задействованные при тушении. Но даже в этом случае, чтобы ликвидировать возгорание, а вместе с ним задымление и неприятный запах, потребуется какое-то время. Буду информировать по мере изменения ситуации», — сообщил Евгений Боровских в своем Telegram-канале.

Фото —  rpn.gov.ru
тление
пожар
иловые карты
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