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сегодня, 10:18
10

В Ельце с мотоцикла упал 12-летний мальчик

У подростка перелом и ссадины

В Ельце на улице Крупской 12-леиний мальчик не справился с управлением мотоциклом и упал.

У подростка диагностирован перелом кости предплечья и ссадины.

Юный гонщик госпитализирован в городскую детскую больницу Ельца.
ДТП
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
У
сегодня, 13:41
родителей мозг двеннадцатилетних !
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Бабка Первая)
сегодня, 13:05
Кто позволил ему управлять мотоциклом? За увечье, полученное ребёнком, родителей следует штрафовать и ограничивать в правах.
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Бабка Первая)
сегодня, 13:01
Кто позволил ему управлять мотоциклом? За увечье, полученное ребёнком, родителей следует штрафовать и ограничивать в правах.
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Нонка
сегодня, 12:32
Лиха беда-начало! МЫ ЕЩЁ О НЕМ УСЛЫШИМ
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?
сегодня, 12:06
Хоть бы всех мотоциклистов госпитализировали, чтобы они себе еще хуже не сделали.
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Ссёлки
сегодня, 11:40
Уваж.родители.Подходите вечером к школе 35,или к поликлинике.Посмотрите чем Ваши дети занимаются.Понимаю,Вас сейчас кроме денег ничего не интересует,но это же Ваши дети.Пьют пиво,водку,курение всякой гадости.Гонки на модотроцилках.Мат,шум,рёв.А девки пьяные,это вообще прикол.Ради смеха хоть придите и полюбуйтесь своими чадами.Да и сегодня незабудьте их похмелить,а то не дай бог сушняк замучит.Участковый и Пдн перестали работать,так что кроме Вас они не кому не нужны.Всех благ.
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Гость
сегодня, 11:19
Наверное у родителей лишний ребенок, если мотик в 12 лет покупают!
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Воланд
сегодня, 13:26
Не беда, ещё нарожают.
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Контингент
сегодня, 11:00
Сажайте 2х летних! Понакупят игрушек своим капризкам
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Ссёлки
сегодня, 10:41
А родителям он сказал-Спасибо?Родителей наказать по полной.Подростка на учёт в Пдн.
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