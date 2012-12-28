В Ельце с мотоцикла упал 12-летний мальчик

У подростка перелом и ссадины

В Ельце на улице Крупской 12-леиний мальчик не справился с управлением мотоциклом и упал.У подростка диагностирован перелом кости предплечья и ссадины.Юный гонщик госпитализирован в городскую детскую больницу Ельца.