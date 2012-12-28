«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Происшествия
730
сегодня, 10:18
10
В Ельце с мотоцикла упал 12-летний мальчик
У подростка перелом и ссадины
У подростка диагностирован перелом кости предплечья и ссадины.
Юный гонщик госпитализирован в городскую детскую больницу Ельца.
0
5
2
2
4
Комментарии (10)