Юный велосипедист выехал под колеса автомобиля

Наезд на мальчика записала камера наблюдения.



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Вечером 28 августа в Липецке на улице 50 лет НЛМК,2в под колеса «Лады Весты» попал мальчик на велосипеде.Аварию записала камера наблюдения: ребенок выехал на дорогу из-за корпуса магазина совершенно неожиданно для водителя. Тот двигался с невысокой скоростью и успел нажать на тормоз.По данным областного управления автоинспекции, за семь месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 149 ДТП с участием детей, 15% из этих аварий произошли с детьми-велосипедистами.