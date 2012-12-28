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Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Происшествия
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сегодня, 09:50
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Юный велосипедист выехал под колеса автомобиля
Наезд на мальчика записала камера наблюдения.
Аварию записала камера наблюдения: ребенок выехал на дорогу из-за корпуса магазина совершенно неожиданно для водителя. Тот двигался с невысокой скоростью и успел нажать на тормоз.
По данным областного управления автоинспекции, за семь месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 149 ДТП с участием детей, 15% из этих аварий произошли с детьми-велосипедистами.
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