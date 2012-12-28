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3035
сегодня, 09:50
27

Юный велосипедист выехал под колеса автомобиля

Наезд на мальчика записала камера наблюдения.

Вечером 28 августа в Липецке на улице 50 лет НЛМК,2в под колеса «Лады Весты» попал мальчик на велосипеде.

Аварию записала камера наблюдения: ребенок выехал на дорогу из-за корпуса магазина совершенно неожиданно для водителя. Тот двигался с невысокой скоростью и успел нажать на тормоз.

По данным областного управления автоинспекции, за семь месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 149 ДТП с участием детей, 15% из этих аварий произошли с детьми-велосипедистами. 

авария
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Комментарии (27)

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Как гость
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Сначала новые
Да уж
51 минуту назад
Ужас какой. Никто даже не притормозил. Оба несутся, не сбавляя скорости, не думая о том, что там, за углом, может кто-то быть. Я, перед тем, как со двора выйти, сначала шею вытягиваю и смотрю, не несётся ли лось на самокате. По Советской ходить опасно. Удивляют люди, которым на все плевать.
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Если
сегодня, 13:39
водитель не ждет ,пусть не садится за руль ! Расслабуха за рулем недопустима !
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Может
сегодня, 13:05
Новый мэр наконец-то внесёт порядок с самокатами и велосипеда и, пока выслуживается
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Мама
сегодня, 13:03
Этого балбеса, тебе капут!!!
Ответить
Липа
сегодня, 12:56
А баранов на велосипеде и самокатах то с каждым днем всё больше и больше!!
Ответить
Что значит неожиданно?
сегодня, 12:17
Надо ожидать, что кто-то из-за угла может выйти, выехать
Ответить
Гость
сегодня, 12:41
Вот именно!
Ответить
ПДД
сегодня, 11:55
причина в незнании ПДД.
Ответить
Ну ка
сегодня, 12:18
По подробнее. Как ПДД регулируют эту ситуацию? Кто для кого помеха справа?
Ответить
Александр
сегодня, 12:48
По подробнее. Как ПДД регулируют эту ситуацию? Кто для кого помеха справа? Виноват водитель, т.к. ребенок был на дворовой территории и согласно п.17.1 и 17.4 Правил дорожного движения Российской Федерации (утв. постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090) имеет преимущество.
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Как страшно жить.
сегодня, 11:46
Дебилов всё больше и больше.
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Зоркий
сегодня, 11:37
Там что, одностороннее движение? Или водитель едет по встречке? Жаль водителя - он, явно, в шоке от случившегося. Велосипедист, возможно, будет осторожнее.
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Faust
сегодня, 11:16
Нужно запретить велосипеды.
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