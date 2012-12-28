1 сентября горбатый мост открывается для движения

Финишный слой асфальта строители уложат сегодня.

1 сентября возобновляется движение транспорта по горбатому мосту. Об этом сообщил вице-мэр Липецка Николай Дергунов.Сегодня на брифинге в городской администрации вице-мэр Николай Дергунов сообщил, что уже утром 1 сентября закрытый горбатый мост разблокируют и по нему пойдет транспорт. В том числе и пассажирский — автобусы всех перевозчиков поедут по привычным горожанам маршрутам.По словам Николая Дергунова, подрядчик, Уваровская ПМК-22, уже завершил перекладку несущих конструкций моста, включая их гидроизоляцию и устройство деформационных швов. Дорожники обустроили проезжую часть, установили отбойники и уложили два слоя нового асфальта. Третий слой, финишный, накатают сегодня.Впрочем, мост еще не сдадут в эксплуатацию. Движение откроют по трем полосам: по одной в направлении к площади Революции и по двум — к площади Победы. Параллельно строители будут достраивать две крайние полосы дороги, тротуары по сторонам моста, его перила, стелы с обновленными барельефами, систему уличного освещения.Реконструкция моста 1949 года постройки началась в марте. Работы на эстакаде над водоотводным каналом длиной в 9,6 метра и шириной в 35,8 метра обойдутся городскому бюджету в 96,4 млн рублей. Срок исполнения контракта — ноябрь.