Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Завкафедрой ЛГТУ избили в модном месте: действия нападавших расценены как умышленное причинение легкого вреда здоровью
Сегодня в Липецке: знаменитые квартирники вернулись, судьба Горбатого моста и лайфхаки, как взять отгул в День знаний
Общество
567
37 минут назад
4
1 сентября горбатый мост открывается для движения
Финишный слой асфальта строители уложат сегодня.
Сегодня на брифинге в городской администрации вице-мэр Николай Дергунов сообщил, что уже утром 1 сентября закрытый горбатый мост разблокируют и по нему пойдет транспорт. В том числе и пассажирский — автобусы всех перевозчиков поедут по привычным горожанам маршрутам.
По словам Николая Дергунова, подрядчик, Уваровская ПМК-22, уже завершил перекладку несущих конструкций моста, включая их гидроизоляцию и устройство деформационных швов. Дорожники обустроили проезжую часть, установили отбойники и уложили два слоя нового асфальта. Третий слой, финишный, накатают сегодня.
Впрочем, мост еще не сдадут в эксплуатацию. Движение откроют по трем полосам: по одной в направлении к площади Революции и по двум — к площади Победы. Параллельно строители будут достраивать две крайние полосы дороги, тротуары по сторонам моста, его перила, стелы с обновленными барельефами, систему уличного освещения.
Реконструкция моста 1949 года постройки началась в марте. Работы на эстакаде над водоотводным каналом длиной в 9,6 метра и шириной в 35,8 метра обойдутся городскому бюджету в 96,4 млн рублей. Срок исполнения контракта — ноябрь.
0
0
0
8
3
Комментарии (4)