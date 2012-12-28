Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Центральном рынке можно попробовать черешню за 10 рублей
Общество
Телефонные мошенники с заменой домофона добрались до Липецка
Происшествия
Нет-нет, младенческое фото не годно для Доски почёта
Общество
Житель Усмани угнал и разбил автомобиль знакомой
Происшествия
Ельцу снова угрожают беспилотники
Происшествия
Угроза атаки БПЛА объявлена для Ельца и Елецкого района
Происшествия
Отбой воздушной объявили в 7 утра
Происшествия
«Металлургу» для победы над фаворитом не хватило везения и… футболистов
Спорт
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Ельце и районе отменен красный уровень
Происшествия
Читать все
Телефонные мошенники с заменой домофона добрались до Липецка
Происшествия
Ельцу снова угрожают беспилотники
Происшествия
Житель Усмани угнал и разбил автомобиль знакомой
Происшествия
«Металлургу» для победы над фаворитом не хватило везения и… футболистов
Спорт
Угроза атаки БПЛА объявлена для Ельца и Елецкого района
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Отбой воздушной объявили в 7 утра
Происшествия
В Липецкую область пришла жара
Погода в Липецке
Электроснабжение 10-й Шахты восстановлено
Общество
В Ельце и районе отменен красный уровень
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
32
7 минут назад

В Липецкую область пришла жара

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 июля – 21 градус тепла, что в пределах нормы, 8 и 9 июля – 24-26 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +11 до +16 градусов, днем – от +27 до +32 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.

День 7 июля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 5 градусов тепла.
Погода
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить