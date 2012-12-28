Погода в Липецке
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7 минут назад
В Липецкую область пришла жара
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +11 до +16 градусов, днем – от +27 до +32 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.
День 7 июля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 5 градусов тепла.
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