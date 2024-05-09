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На Центральном рынке можно попробовать черешню за 10 рублей
Общество
22-летний водитель погиб на окружной дороге
Происшествия
Ночная атака: БПЛА поразили стройку, кровлю частного дома и автомобиль
Происшествия
Житель Усмани угнал и разбил автомобиль знакомой
Происшествия
В Липецкую область пришла жара
Погода в Липецке
«Металлургу» для победы над фаворитом не хватило везения и… футболистов
Спорт
Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Электроснабжение 10-й Шахты восстановлено
Общество
Читать все
Общество
1378
сегодня, 07:00
4

Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег

Всё самое главное про наступивший понедельник.

Наконец-то июль!

В Липецке потеплеет – до 27-29 градусов. Жаркий день пройдёт и без осадков.

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Отключение воды

С 9:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Боевой проезд, 24а;
- ул. Железнякова, 8а стр. 1, 8а стр. 2, вл8а;
- ул. Опытная, 9а, 9 стр.1;
- ул. Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21;
- Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19.

В частном секторе в это же время расстанутся с комфортом жители улиц Вольной, Гусева, Железнякова, Лебедянской, Лучистой, Можайского, Новой, Новотепличной, Отрадной, Полевой, Полевой участок, Пришвина, Просторной, Пугачёва, Заздольной, Селекционной, Совхозной, Степанищева, Трубной, Утренней, Ягодной, Ясной, переулка Бегового.

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С 10:00 до конца ремонта останутся без удобств:

- ул. Елецкое шоссе, 7, 7а;
- ул. Осканова, 1, 3.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат три дома:

- ул. Гагарина, 110, 110а, 145.

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Пробки

В понедельник заторов сегодня не избежать. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Белочка

В художественной галерее «Липецкие ремёсла» в 13:00 состоится мастер класс «Красная книга Липецкой области: белка обыкновенная» (6+).

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Здесь и вверху фото vk.com/remeslo.lipetsk

Мастер по изготовлению экологичных игрушек Наталия Забровская проведёт урок по росписи гипсовой белки. А заодно расскажет об этих удивительных животных и о «Красной книге» Липецкой области.

Советы юриста

Липецкий краеведческий музей *ул. Ленина, 25) решил устроить… приём юриста (16+).

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В итоге музей присоединился ко Всероссийской Неделе правовой помощи. С 7 по 13 июля юрист Светлана Чивилева готова оказать бесплатную юридическую консультацию по гражданско-правовым вопросам.

Заявки на фестиваль

Творческие молодые липчане могут подать заявку на участие в фестивеле детского творчества «Соколинка» (6+). 

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Правда, стоит поторопиться – заявки принимают до 9 июля, а отборочный этап состоится уже 11 июля во дворце культуры «Сокол» (пл. Константиновой, 2):

• Инструментальное направление
• Вокальное направление
• Театральное направление
• Танцевальное направление

Гала-концерт и награждение победителей состоится 20 июля на стадионе Спортивного комплекса «Сокол».

Иван Купала

А ещё сегодня отмечают один из самых известных славянских праздников – Ивана Купала. По старому стилю его отмечали в конце июня – в день летнего солнцестояния. Сейчас же дата праздника фиксированная — 7 июля.

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В этот день принято окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней — считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.

Хобби

30% липчан в опросе SuperJob причислили себя к коллекционерам. Лидерами здесь являются нумизматы: треть липецких коллекционеров рассказала, что сибирает монеты. Далее идут фигурки и статуэтки - 9%, книги и игрушки — по 6%. К филателистам себя причислили 5% опрошенных. Посуду, открытки и календари собирают по 4% опрошенных, музыкальные записи - 3%, значки, парфюмерию и одежду — по 2%.

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В списке интересов коллекционеров также значится антиквариат, колокольчики, растения, оружие, магниты, камни и часы

Женщины чаще коллекционируют статуэтки и книги, мужчины — игрушки и марки. Больше всего собирателей среди липчан до 35 лет.

Выбор между «деревянным» и цифровым

Только 7% липчан заявили SuperJob, что готовы получать зарплату в цифровых рублях, причём 3% согласны получать так всю зарполату, а 4% - её часть.
17 % против: «Любой сбой в системе — и человек останется без средств на жизнь».

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Мужчины более открыты нововведениям: на зарплату в цифровых рублях готовы 10% представителей сильного пола и только 4% женщин.

А что по этому поводу думаете вы? Готовы отказаться от наличности?

Дорогие липчане! Начинаем вторую рабочую неделю июля, лето стремительно движется к своему экватору. Ценить нужно каждое мгновение, и каждую новость. Следить за событиями жителям нашего региона просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.

Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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Сначала новые
матнматика
42 минуты назад
странная математика 7 за, 17 против, но 7+17 не есть 100
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дилетант
42 минуты назад
как коллекционирование оружия сочетается со ст.222 ук рф незаконные приобретение\передача\хранение\перевозка... оружия и его основных частей...?
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НКВД
54 минуты назад
Кто и кому собрался платить в цифровых рублях? Автор идиот или провокатор?
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988
сегодня, 08:07
Цифровой рубль- интересная идея. Но вот вчера знакомые ехали в МСК, у всех сотовых операторов интернет был отключен. И заправиться можно было только за наличку Что в этом случае делать с кошельком, полном цифровых рублей?
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