Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Всё самое главное про наступивший понедельник.
В Липецке потеплеет – до 27-29 градусов. Жаркий день пройдёт и без осадков.
С 9:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Боевой проезд, 24а;
- ул. Железнякова, 8а стр. 1, 8а стр. 2, вл8а;
- ул. Опытная, 9а, 9 стр.1;
- ул. Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21;
- Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19.
В частном секторе в это же время расстанутся с комфортом жители улиц Вольной, Гусева, Железнякова, Лебедянской, Лучистой, Можайского, Новой, Новотепличной, Отрадной, Полевой, Полевой участок, Пришвина, Просторной, Пугачёва, Заздольной, Селекционной, Совхозной, Степанищева, Трубной, Утренней, Ягодной, Ясной, переулка Бегового.
- ул. Елецкое шоссе, 7, 7а;
- ул. Осканова, 1, 3.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат три дома:
- ул. Гагарина, 110, 110а, 145.
В понедельник заторов сегодня не избежать. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Белочка
В художественной галерее «Липецкие ремёсла» в 13:00 состоится мастер класс «Красная книга Липецкой области: белка обыкновенная» (6+).
Здесь и вверху фото vk.com/remeslo.lipetsk
Советы юриста
Липецкий краеведческий музей *ул. Ленина, 25) решил устроить… приём юриста (16+).
В итоге музей присоединился ко Всероссийской Неделе правовой помощи. С 7 по 13 июля юрист Светлана Чивилева готова оказать бесплатную юридическую консультацию по гражданско-правовым вопросам.
Заявки на фестиваль
Творческие молодые липчане могут подать заявку на участие в фестивеле детского творчества «Соколинка» (6+).
Правда, стоит поторопиться – заявки принимают до 9 июля, а отборочный этап состоится уже 11 июля во дворце культуры «Сокол» (пл. Константиновой, 2):
• Вокальное направление
• Театральное направление
• Танцевальное направление
Гала-концерт и награждение победителей состоится 20 июля на стадионе Спортивного комплекса «Сокол».
Иван Купала
А ещё сегодня отмечают один из самых известных славянских праздников – Ивана Купала. По старому стилю его отмечали в конце июня – в день летнего солнцестояния. Сейчас же дата праздника фиксированная — 7 июля.
В этот день принято окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней — считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.
Хобби
30% липчан в опросе SuperJob причислили себя к коллекционерам. Лидерами здесь являются нумизматы: треть липецких коллекционеров рассказала, что сибирает монеты. Далее идут фигурки и статуэтки - 9%, книги и игрушки — по 6%. К филателистам себя причислили 5% опрошенных. Посуду, открытки и календари собирают по 4% опрошенных, музыкальные записи - 3%, значки, парфюмерию и одежду — по 2%.
В списке интересов коллекционеров также значится антиквариат, колокольчики, растения, оружие, магниты, камни и часы
Женщины чаще коллекционируют статуэтки и книги, мужчины — игрушки и марки. Больше всего собирателей среди липчан до 35 лет.
Выбор между «деревянным» и цифровым
Только 7% липчан заявили SuperJob, что готовы получать зарплату в цифровых рублях, причём 3% согласны получать так всю зарполату, а 4% - её часть.
17 % против: «Любой сбой в системе — и человек останется без средств на жизнь».
А что по этому поводу думаете вы? Готовы отказаться от наличности?
Дорогие липчане! Начинаем вторую рабочую неделю июля, лето стремительно движется к своему экватору. Ценить нужно каждое мгновение, и каждую новость. Следить за событиями жителям нашего региона просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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