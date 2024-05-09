Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег

Всё самое главное про наступивший понедельник.

В Липецке потеплеет – до 27-29 градусов. Жаркий день пройдёт и без осадков.















В частном секторе в это же время расстанутся с комфортом жители улиц Вольной, Гусева, Железнякова, Лебедянской, Лучистой, Можайского, Новой, Новотепличной, Отрадной, Полевой, Полевой участок, Пришвина, Просторной, Пугачёва, Заздольной, Селекционной, Совхозной, Степанищева, Трубной, Утренней, Ягодной, Ясной, переулка Бегового.



















Отключение света

- ул. Гагарина, 110, 110а, 145.















В понедельник заторов сегодня не избежать. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.



В художественной галерее «Липецкие ремёсла» в 13:00 состоится мастер класс «Красная книга Липецкой области: белка обыкновенная» (6+).













Здесь и вверху фото vk.com/remeslo.lipetsk









Советы юриста

Липецкий краеведческий музей *ул. Ленина, 25) решил устроить… приём юриста (16+).









Творческие молодые липчане могут подать заявку на участие в фестивеле детского творчества «Соколинка» (6+).









Правда, стоит поторопиться – заявки принимают до 9 июля, а отборочный этап состоится уже 11 июля во дворце культуры «Сокол» (пл. Константиновой, 2):





А ещё сегодня отмечают один из самых известных славянских праздников – Ивана Купала. По старому стилю его отмечали в конце июня – в день летнего солнцестояния. Сейчас же дата праздника фиксированная — 7 июля.













30% липчан в опросе SuperJob причислили себя к коллекционерам. Лидерами здесь являются нумизматы: треть липецких коллекционеров рассказала, что сибирает монеты. Далее идут фигурки и статуэтки - 9%, книги и игрушки — по 6%. К филателистам себя причислили 5% опрошенных. Посуду, открытки и календари собирают по 4% опрошенных, музыкальные записи - 3%, значки, парфюмерию и одежду — по 2%.













В списке интересов коллекционеров также значится антиквариат, колокольчики, растения, оружие, магниты, камни и часы





Женщины чаще коллекционируют статуэтки и книги, мужчины — игрушки и марки. Больше всего собирателей среди липчан до 35 лет.

17 % против: «Любой сбой в системе — и человек останется без средств на жизнь».















С 9:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Боевой проезд, 24а;- ул. Железнякова, 8а стр. 1, 8а стр. 2, вл8а;- ул. Опытная, 9а, 9 стр.1;- ул. Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21;- Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19.С 10:00 до конца ремонта останутся без удобств:- ул. Елецкое шоссе, 7, 7а;- ул. Осканова, 1, 3.С 09:00 до 17:00 обесточат три дома:Мастер по изготовлению экологичных игрушек Наталия Забровская проведёт урок по росписи гипсовой белки. А заодно расскажет об этих удивительных животных и о «Красной книге» Липецкой области.В итоге музей присоединился ко Всероссийской Неделе правовой помощи. С 7 по 13 июля юрист Светлана Чивилева готова оказать бесплатную юридическую консультацию по гражданско-правовым вопросам.• Инструментальное направление• Вокальное направление• Театральное направление• Танцевальное направлениеГала-концерт и награждение победителей состоится 20 июля на стадионе Спортивного комплекса «Сокол».В этот день принято окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней — считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.Только 7% липчан заявили SuperJob, что готовы получать зарплату в цифровых рублях, причём 3% согласны получать так всю зарполату, а 4% - её часть.Мужчины более открыты нововведениям: на зарплату в цифровых рублях готовы 10% представителей сильного пола и только 4% женщин.А что по этому поводу думаете вы? Готовы отказаться от наличности?