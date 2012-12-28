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Происшествия
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сегодня, 19:01
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Новая смерть на воде: в Хлевном утонул 58-летний мужчина
Он стал 34-м погибшим в водоемах области с начала купального сезона.
Тело погибшего передано полицейским.
С начала купального сезона в водоемах Липецкой области погибли 34 человека. Большинство из них купались в необорудованных для этого местах.
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