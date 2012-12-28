Новая смерть на воде: в Хлевном утонул 58-летний мужчина

Он стал 34-м погибшим в водоемах области с начала купального сезона.

В 17:55 из пруда Ляды в селе Хлевное спасатели достали тело 58-летнего мужчины. Сообщение, о том, что в пруду утонул человек, служба «112» получили около четырех часов вечера.Тело погибшего передано полицейским.С начала купального сезона в водоемах Липецкой области погибли 34 человека. Большинство из них купались в необорудованных для этого местах.