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сегодня, 19:01
6

Новая смерть на воде: в Хлевном утонул 58-летний мужчина

Он стал 34-м погибшим в водоемах области с начала купального сезона.

В 17:55 из пруда Ляды в селе Хлевное спасатели достали тело 58-летнего мужчины. Сообщение, о том, что в пруду утонул человек, служба «112» получили около четырех часов вечера. 

Тело погибшего передано полицейским.

С начала купального сезона в водоемах Липецкой области погибли 34 человека. Большинство из них купались в необорудованных для этого местах. 

происшествия на воде
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
002
13 минут назад
Рекорды не побиты.Бывало и больше.
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Эх
16 минут назад
Господи, скорее бы зима. Хоть тонуть перестанут.
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Житель
26 минут назад
Високосный год ! Смертушка еще не насытилась !
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Местный юродивый
31 минуту назад
"Астановитесь"! - итак все "рекорды" побиты!
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На
сегодня, 19:55
рекорд идем ? Еще неделя жаркой погоды !
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Грязинский район
сегодня, 19:30
Скажите,а в области сколько оборудованных купальных мест? По-моему это бред,в каждой деревне открывать оборудованное место,просто надо людям долбить о правилах поведения на воде.
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