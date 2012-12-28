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сегодня, 14:10
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«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП

Подросток проводил каникулы в деревне.

Мать погибшего 13 августа в страшном ДТП в Лебедянском районе 17-летнего липчанина ищет очевидцев аварии.

Напомним, юноша погиб 13 августа около пяти часов утра на 48-м километре дороги «Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь». Он был пассажиром автомобиля «Хендай Туссан», который съехал в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали еще трое пассажиров машины: 13-летний и 18-летний парни и 21-летняя девушка. В день аварии областная прокуратура сообщила, что по предварительной версии, 19-летний водитель «Хендая» не справился с управлением.

Липчанка Ольга Малюкова потеряла в этой жуткой аварии единственного ребёнка — 17-летнего сына Александра. Парень перешёл на второй курс Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства, и по традиции поехал на летние каникулы в деревню — село Сурки Лебедянского района.

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Предположительно, из Сурков гулявшая всю ночь напролёт компания молодых людей поехала на заправку, но машина попала в аварию в районе Вязово недалеко от лебедянского поста.

— Чего только я не слышала об этой аварии, и что в машине было не пять, а семь человек (по официальным данным всё же пятеро — GOROD48), и что могла иметь места передача руля… Мой сын погиб сразу, вылетев из машины. Ещё один 13-летний мальчик попал в реанимацию, ему вскрывали череп. Остальные трое — более-менее нормально, отделались ссадинами и лёгкими сотрясениями. Говорят, утром вытаскивать ребят из машины помогали проезжавшие мимо водители. Остановился какой-то автомобиль типа «Скании» с молокозавода. Поэтому я ищу очевидцев. Может, кто-то что-то видел, проезжал мимо, или вообще есть запись с видеорегистратора, — рассказала GOROD48 Ольга Малюкова.

Ольга Малюкова просит очевидцев аварии связаться с ней по телефону: 8-952-590-48-31.
авария
ДТП
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
гость
6 минут назад
сто пудов пьяные к девкам в клуб поехали
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Валера
12 минут назад
Надо пристегиваться
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гость
13 минут назад
сто пудов пьяные к девкам в клуб поехали
Ответить
Жалко
23 минуты назад
В советское время на лето отдавали детей их опасного города в безопасную деревню. А теперь везде ночные покатушки. Ещё и без присмотра родителей.
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Ссёлки
34 минуты назад
Родители сами виноваты,понакупят им машин,спортинвентаря,а потом кого то хотят обвинить.У нас подростки тоже гонки возле Школы 35 устраивают.Ни один родитель не пришел,и не проконтролировал,чем их дети занимаются.
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статистика
57 минут назад
Всегда есть до,всегда есть после, И это нам не изменить, Всегда есть до,всегда есть после, Мы просто продолжаем жить. Сил вам и смирения.
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1
сегодня, 15:50
А что теперь сделаешь? Найти непосредственного виновного и высудить компенсацию, как в армии? Все пассажиры, так или иначе - соучастники нарушения ПДД, которое привело к аварии.
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Гость
39 минут назад
вы статью внимательно читали? "В день аварии областная прокуратура сообщила, что по предварительной версии, 19-летний водитель «Хендая» не справился с управлением."
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МАЛИНА ШИП
сегодня, 15:09
Бедная женщина! Самые искренние соболезнования. Господи, пошли ей сил и смирения. Это очень страшно
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Лиза
сегодня, 14:42
Соболезнование маме... Лучше бы парень остался в городе и поработал на каникулах, как это делают многие ребята его возраста, жив бы остался.
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Не факт
сегодня, 15:50
От судьбы не убежишь.. к сожалению
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Страна советов
сегодня, 15:45
Нечего сказать, посочувствовали! Не умеете понимать чужую боль - хотя бы молчите!
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