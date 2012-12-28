«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
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«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
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сегодня, 14:10
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«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Подросток проводил каникулы в деревне.
Напомним, юноша погиб 13 августа около пяти часов утра на 48-м километре дороги «Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь». Он был пассажиром автомобиля «Хендай Туссан», который съехал в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали еще трое пассажиров машины: 13-летний и 18-летний парни и 21-летняя девушка. В день аварии областная прокуратура сообщила, что по предварительной версии, 19-летний водитель «Хендая» не справился с управлением.
Липчанка Ольга Малюкова потеряла в этой жуткой аварии единственного ребёнка — 17-летнего сына Александра. Парень перешёл на второй курс Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства, и по традиции поехал на летние каникулы в деревню — село Сурки Лебедянского района.
Предположительно, из Сурков гулявшая всю ночь напролёт компания молодых людей поехала на заправку, но машина попала в аварию в районе Вязово недалеко от лебедянского поста.
— Чего только я не слышала об этой аварии, и что в машине было не пять, а семь человек (по официальным данным всё же пятеро — GOROD48), и что могла иметь места передача руля… Мой сын погиб сразу, вылетев из машины. Ещё один 13-летний мальчик попал в реанимацию, ему вскрывали череп. Остальные трое — более-менее нормально, отделались ссадинами и лёгкими сотрясениями. Говорят, утром вытаскивать ребят из машины помогали проезжавшие мимо водители. Остановился какой-то автомобиль типа «Скании» с молокозавода. Поэтому я ищу очевидцев. Может, кто-то что-то видел, проезжал мимо, или вообще есть запись с видеорегистратора, — рассказала GOROD48 Ольга Малюкова.
Ольга Малюкова просит очевидцев аварии связаться с ней по телефону: 8-952-590-48-31.
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