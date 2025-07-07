Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Происшествия
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47 минут назад
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Ночная атака: БПЛА поразили стройку, кровлю частного дома и автомобиль
Над Липецкой областью сбиты 9 беспилотников. Губернатор Артамонов рассказал о последствиях атаки.
«К счастью, жертв и пострадавших нет.
Мэрии уже поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб, чтобы немедленно приступить к восстановительным работам и оказать помощь горожанам.
Ситуация находится под контролем. Все сигналы об обнаружении обломков оперативно отрабатываются службами», — написал Игорь Артамонов в своем телеграмм канале.
«В одном из районов города обломки упали на частный жилой дом — повреждена крыша, выбиты стекла. Пострадавших, к счастью, нет.
Выехал на место, осмотрел территорию, пообщался с жителями. Все экстренные службы, в том числе специальная комиссия администрации города, работают на месте: оценивают ущерб, документируют повреждения. Обязательно окажем всю необходимую помощь в максимально короткие сроки», — рассказал мэр Роман Ченцов.
По данным Минобороны РФ, ночью над территорией области подавлены 9 беспилотников самолетного типа.
Красный уровень угрозы был объявлен для всей территории области в два часа ночи и продлился почти до шести утра.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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