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5010
47 минут назад
11

Ночная атака: БПЛА поразили стройку, кровлю частного дома и автомобиль

Над Липецкой областью сбиты 9 беспилотников. Губернатор Артамонов рассказал о последствиях атаки.

Во время ночной атаки 7 июля в Липецке один беспилотник попал в строящуюся многоэтажку, еще один повредил кровлю частного дома и припаркованный рядом с ним автомобиль, сообщил губернатор Игорь Артамонов. 

«К счастью, жертв и пострадавших нет. 

Мэрии уже поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб, чтобы немедленно приступить к восстановительным работам и оказать помощь горожанам. 

Ситуация находится под контролем. Все сигналы об обнаружении обломков оперативно отрабатываются службами», — написал Игорь Артамонов в своем телеграмм канале.

«В одном из районов города обломки упали на частный жилой дом — повреждена крыша, выбиты стекла. Пострадавших, к счастью, нет. 

Выехал на место, осмотрел территорию, пообщался с жителями. Все экстренные службы, в том числе специальная комиссия администрации города, работают на месте: оценивают ущерб, документируют повреждения. Обязательно окажем всю необходимую помощь в максимально короткие сроки», — рассказал мэр Роман Ченцов.

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По данным Минобороны РФ, ночью над территорией области подавлены 9 беспилотников самолетного типа. 

Красный уровень угрозы был объявлен для всей территории области в два часа ночи и продлился почти до шести утра.

Фото пресс-службы администрации Липецка
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (11)

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Как гость
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паша
12 минут назад
пОЧЕМУ сбивают над населёнными пунктами,многие из нас служили в армии и есть кто в пво служили,и У всех один вопрос,на которого нет ответа!
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14 минут назад
Решётки на доме для чего? При любой непредвиденной ситуации ограничивают возможность покинуть помещения, а следовательно остаться в живых.
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Пришвинец
15 минут назад
Не на Опытной это случилось?
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Добро пожаловать
17 минут назад
Гость, в диванные войска!
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-
20 минут назад
Как и в прошлую судную ночь - ущерб ещё не посчитан.
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Липа
22 минуты назад
По фото очередным обломки бпла как от крейсера аврора?
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Липа
23 минуты назад
Бпла или ПВО всё-таки повреждения наносят???
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Слава нашим ПВО!
26 минут назад
И спасибо!!!
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Ольга
29 минут назад
Инета нет, такси не вызвать , а на автовокзале таксисты которые нелегалы и не платят налогов государству, такую цену просят что плакать хочется. И постоянно они там одни и те же лица наглые.
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Гость
35 минут назад
Меня просто поражает. Почему сбития происходят над домами? Почему в поле нельзя сбивать? Зачем бессмысленные жертвы и разрушения!?
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Николай
17 минут назад
Сбивают там где обнаруживают дрон. Времени на ожидание того что дрон улетит в пустынную местность нет. Вы что считаете что зенитная ракета будет выбирать место поражения беспилотника?
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