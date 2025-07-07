Ночная атака: БПЛА поразили стройку, кровлю частного дома и автомобиль

Над Липецкой областью сбиты 9 беспилотников. Губернатор Артамонов рассказал о последствиях атаки.



Во время ночной атаки 7 июля в Липецке один беспилотник попал в строящуюся многоэтажку, еще один повредил кровлю частного дома и припаркованный рядом с ним автомобиль, сообщил губернатор Игорь Артамонов.«К счастью, жертв и пострадавших нет.Мэрии уже поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб, чтобы немедленно приступить к восстановительным работам и оказать помощь горожанам.Ситуация находится под контролем. Все сигналы об обнаружении обломков оперативно отрабатываются службами», — написал Игорь Артамонов в своем телеграмм канале.«В одном из районов города обломки упали на частный жилой дом — повреждена крыша, выбиты стекла. Пострадавших, к счастью, нет.Выехал на место, осмотрел территорию, пообщался с жителями. Все экстренные службы, в том числе специальная комиссия администрации города, работают на месте: оценивают ущерб, документируют повреждения. Обязательно окажем всю необходимую помощь в максимально короткие сроки», — рассказал мэр Роман Ченцов.По данным Минобороны РФ, ночью над территорией области подавлены 9 беспилотников самолетного типа.Красный уровень угрозы был объявлен для всей территории области в два часа ночи и продлился почти до шести утра.