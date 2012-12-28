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Общество
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сегодня, 15:45
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Завтра в Липецке официально закончится сезон дорожных ремонтов
Как выяснилось, у мэрии почти нет претензий к подрядчикам.
На своем брифинге вице-мэр Липецка Николай Дергунов сказал, что в этом году поставлен своего рода рекорд по числу попавших под обновление дорог общей протяженностью 53,3 километра. И это — без учета дорог, отремонтированных большими картами или частично целиком за средства 250-миллионной субсидии, полученной от правительства области. До этого за последние пять лет больше всего было отремонтировано дорог в 2023-м: 48 километров.
Дорожные работы по нацпроекту этого года начались в прошлом, когда один из подрядчиков мэрии успел до заморозков отремонтировать три дороги. По состоянию на сегодня обновлены 56 дорог из 67. Те, которые остались в работе, вице-мэр на слайде выделил темно-зеленым, фиолетовым и оранжевым.
Темно-зеленым были выделены улицы Володарского, Циолковского, Хорошавина и бульвар Есенина, где еще ведутся работы, которые не успеют закончится 31 августа. Но если бульвар Есенина «Инфинити Групп», возможно, успеет отремонтировать к субботе, то этого нельзя сказать про улицу Хорошавина в соседнем 27-м микрорайоне.
— После выезда мэра на улицу Хорошавина было решено, что подрядчик выполнит допработы по обустройству переходных зон, которые не входили в контракт. За это подрядчику отдельный плюсик в карму, ведь мы неизвестно когда еще вернулись бы в 27 микрорайон с этими тротуарами. Подрядчик пошел нам навстречу даже с учетом штрафных санкций. Формально мы видим просрочку, но по объективным причинам. Уверен, что к 10 сентября ремонт улицы Хорошавина будет закончен, — сказал Николай Дергунов.
Ремонт улицы Циолковского тормозит то, что «Инфинити Групп», которая должна получить за ремонт полуторакилометровой магистрали 69 млн рублей, не успевает уложить асфальт на новые пешеходные дорожки. За это подрядчика накажут рублем. Но качеством асфальта на дороге вице-мэр доволен. Небольшую часть улицы — от кольца с Неделина до Терешковой — отремонтируют в следующем году, после того как «Квадра» заменит там свои сети.
Улицу Володарского вице-мэр назвал особым случаем. Это улица частного сектора, круто срывающаяся вниз по склону лога с улицы Индустриальной. «Узкая, стесненная домами, со сложным рельефом местности. Работать технике там очень сложно, кое-что приходится делать вручную». Но Николай Дергунов уверен, что компания «СДК» к середине сентября справится со своей задачей.
Синим цветом Николай Дергунов выделил улицы, ремонт которых сместился вправо от 31 августа по объективным причинам — из-за работ энергетиков. На площади Торговой и на улице Барашева компания «Квадра» меняет трубы на месте январской аварии, оставившей без тепла 50 тысяч горожан. Пока оттуда не уйдет сетевая компания, туда не могут зайти дорожники. «Сдвижка сроков не будет наказываться рублем. Наш подрядчик тут абсолютно не виноват», — сказал вице-мэр.
Такая же ситуация — на улице Студенческой в частном секторе района Тракторного. 90% работ по обустройству первого выравнивающего слоя асфальта подрядчик там уже сделал, но потом обнаружил течь на сетях «РВК». Как только водоканал устранит утечку, а это случится на следующей неделе, ремонт этой улицы будет закончен. Из-за не вовремя закончившихся работ «РВК» на улицах Папина и Союзной в простое оказалась ремонтирующая эти улицы компания «СДК».
Оранжевым цветом на графике Николая Дергунова были помечены улицы Космонавтов в Желтых Песках и Железногорская в поселке Дачный.
Ремонт улицы Космонавтов управление главного смотрителя проторговало только в июле. 35,5 миллионов на нее забрали из средств нацпроекта «БКД», предназначавшиеся на ремонт улиц частного сектора в районе Опытной: Раздольной, Лучистой, Новой, Просторной. В мэрии решили, что без проведения работ по понижению уровня грунтовых вод на Опытной нет смысла тратить средства на асфальтирование дорог, чтобы буквально не закопать деньги в землю. Но с проектированием водопонижения в этом районе в этом году не заладилось по ряду объективных причин. Поэтому эти четыре улицы отремонтируют в 2025 году. А улицу Космонавтов в Желтовке, которую изначально планировалось отремонтировать в следующем году, отремонтируют в сентябре этого года.
А последний контракт на ремонт дороги по улице Железногорской по нацпроекту «БКД» проторговали вообще в августе! Подряд выиграла компания «Вектор», упавшая в ходе торгов на 1% от стартовой цены в 16 067 929 рублей. Ремонт 800-метровой дороги должен быть завершен до 16 октября. Николай Дергунов сообщил, что эту улицу должно был сделать еще в прошлом году воронежское ООО «Ам-Строй», но УГС Липецка расторг с этой компанией контракт в одностороннем порядке из-за халатного отношения к работе, а УФАС по Липецкой области внес ее в реестр недобросовестных поставщиков. Однако подрядчик подал на заказчика в суд. Арбитражный процесс закончился в пользу мэрии. По его окончанию выделенная в прошлом году сумма на ремонт дороги по улице Железногорской была восстановлена и управление главного смотрителя нашло нового подрядчика.
— Считаю, что благодаря слаженной работе мэрии с подрядчиками и правительством области, которое выделило нам дополнительные средства на ремонт дорог, нам удалось справиться с поставленной перед нами большой задачей. Не без проблем, конечно, без которых невозможно обойтись при ремонтах дорог, — сказал вице-мэр.
Так, «Инфинити Групп» выполнило по проекту ремонт дороги по улице Стаханова, но первый же ливень утопил пешеходный переход между домами по Стаханова, 2 и Водопьянова, 33. Подрядчику предстоит исправить ошибку проектировщиков. Такая же беда случилась на отремонтированном Воронежском шоссе, где после дождя в одном из парковочных карманов образовалась лужа. Подрядной организации пришлось переделать свою работу.
Самым интересным лично для себя объектом дорожных ремонтов этого года Николай Дергунов назвал обновление Воронежского шоссе:
— У развлекательного комплекса «Славянский» на въезде в Липецк вечно был хвост из машин. Нам удалось решить проблему с пробкой, добавив отдельную полосу на въезде в город. Их стало таким образом две. Появившаяся стрелка на светофоре позволяет теперь въехать в Липецк вообще не останавливаясь. А еще чуть дальше от «Славянского» на нерегулируемом пешеходном переходе мы сделали кнопку вызова зеленого для пешеходов. Теперь пешеходы упорядоченно ждут сигнала светофора, а не идут по этому переходу друг за другом, как это было раньше, нервируя водителей.
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