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сегодня, 09:34
24

Прокуратура готовит представление мэру Липецка из-за подготовки к стройке высотки у Нижнего парка

Природоохранная прокуратура сообщила липецким архитекторам результаты проверки законности земляных работ — части подготовки строительства жилого дома. Оказалось, прокладывающая теплотрассу компания, вела работы на территории памятника природы регионального значения «Нижний парк». При этом, был уничтожен плодородный слой почвы, снесены береза и две липы.

В отношении ООО «Стройгарант48» возбуждены дела об административном правонарушении: по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ — уничтожение плодородного слоя почвы, и по ст. 8.39 КоАП РФ — нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

В адрес директора ООО «Стройгарант48» внесено прокурорское представление, а для взыскания вреда, причиненного объектам окружающей среды, природоохранная прокуратура обратилась с иском в Правобережный суд Липецка.

«Ранее природоохранным прокурором директору ООО «Стройгарант48»объявлялось предостережение о недопустимости дальнейшего проведения земельно-строительных работ в связи с установленными действующим законодательством ограничениями ведения хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемой природной территории», — говорится в ответе прокуратуры.

Так как работы на территории парка проводились по разрешению администрации Липецка без учета положений об особо охраняемых природных территориях с нарушением предоставленных полномочий, в адрес главы Липецка прокуратура подготовила представление.
Турист
строительство
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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
И что?
16 минут назад
Все равно зтотого орангутанга построят? Ну, чародеи!
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Интересно
54 минуты назад
Т.е строительство .жилого дома всё- таки идёт? А как же мадам сурмий, утверждала, что никаких разрешительных документов мэрия и департамент градостроительства не выдавали?...
Ответить
Частник
59 минут назад
А разве нет существующих норм строительства с рядом с природоохранной зоной по этажность зданий? Это можно вокруг этой зоны загородить высокими, и что это тогда будет?
Ответить
***
сегодня, 10:51
Разрешение давала Уваркина, а предписание выписали Ченцову. Уваркина опять ни при чем.
Ответить
Гость
57 минут назад
И я про это же. Такая же ситуация была и со Спутником.
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Местный
сегодня, 10:45
Часть территории слева на автостоянку уйдет, большую часть деревьев там уже вырубили
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Житель
сегодня, 10:44
Почему допускают строительство жилых домов вдалеке от школ и детских садов?
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мси олег
55 минут назад
1 вопрос почему в парке 2. вы не покупайте а то как стадо а дом элитный берем в тридорога. через месяц ; камаы воняет. инфроструетуры нет и тд .не берите
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А шо
сегодня, 10:41
Кафе всё строится на пляже?
Ответить
Стану ещё раз
сегодня, 10:29
Всё замнём.
Ответить
Владимир.
сегодня, 10:25
Ну посмотрим что это будет - очереждная показуха работы или действительно сделают все по закону..
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Безмасочник
сегодня, 10:24
Липецк продолжают уродовать. Особенно грустно смотреть на сердце города - наше Городище.
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