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Общество
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сегодня, 09:34
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Прокуратура готовит представление мэру Липецка из-за подготовки к стройке высотки у Нижнего парка
В отношении ООО «Стройгарант48» возбуждены дела об административном правонарушении: по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ — уничтожение плодородного слоя почвы, и по ст. 8.39 КоАП РФ — нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.
В адрес директора ООО «Стройгарант48» внесено прокурорское представление, а для взыскания вреда, причиненного объектам окружающей среды, природоохранная прокуратура обратилась с иском в Правобережный суд Липецка.
«Ранее природоохранным прокурором директору ООО «Стройгарант48»объявлялось предостережение о недопустимости дальнейшего проведения земельно-строительных работ в связи с установленными действующим законодательством ограничениями ведения хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемой природной территории», — говорится в ответе прокуратуры.
Так как работы на территории парка проводились по разрешению администрации Липецка без учета положений об особо охраняемых природных территориях с нарушением предоставленных полномочий, в адрес главы Липецка прокуратура подготовила представление.
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