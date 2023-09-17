Неделя 48
сегодня, 08:00
Живем хорошо, но завидовать нечему
3 744
#топливо #цены #ремонт дорог #аварийное жилье #плата за проезд #выборы #транспорт #Александр Невский #Шаман #Евгения Уваркина
Итоги недели.
По данным Липецкстата, «За неделю дизель в Липецкой области подорожал почти на два рубля». Подорожал и бензин всех марок. Аналитики говорят, что так дорого топливо в России не стоило никогда. Но кажется, и это не предел: на торгах Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи 14 сентября котировки на АИ-92 и дизель снова выросли. Первый подорожал всего за день на 2,44%, второй — сразу на 3,91%.
«Ростом цен на топливо заинтересовались в ФАС». В региональном управлении GOROD48 сообщили, что проанализируют формирование цен от производителей до реализации потребителю.
— Себестоимость добычи составляет 2,8% от стоимости литра бензина. Доля акцизов и налогов в 1 литре бензина составляет 57,2%, НДС - 20%. По сути, более 77% от стоимости литра бензина идет в карманы чиновников, которые никаким образом не участвуют в переработке и продаже топлива. Литр бензина должен стоить 12 ₽, — написал один наш читатель.
— Рубль обесценивается! За рубежом как стоил литр солярки 2$ так и стоит, — сказал другой.
— Это настоящий саботаж. Скоро выборы! — воскликнул третий.
Олег на выборы не ходит,
он все равно не победит,
пока туда Владимир ходит
и побеждает каждый раз
Ну, допустим, не скоро, а через полгода, в марте 2024-го. Последние же выборы завершились в прошлое воскресение. В регионе выбирали депутатов Воловского, Становлянского, Измалковского и Добровского райсоветов (в этих районах прошла муниципальная реформа: они стали муниципальными округами с ликвидированными сельсоветами), а также депутата Госдумы по 114-му федеральному избирательному округу. Везде победили кандидаты от «Единой России».
Так, в Воловский райсовет «ЕР» провела 13 своих кандидатов (один мандат получил член КПРФ, еще один – самовыдвиженец). В Добровском районе 16 мандатов достались кандидатам «Единой России», по одному – представителям ЛДПР и «Справедливой России». Совет депутатов в Измалковском районе сформирован из 19 единороссов и одного самовыдвиженца. Самая запутанная ситуация сложилась в новом Совете депутатов Становлянского района, в который попали 10 человек от «ЕР», семь — от КПРФ и один самовыдвиженец.
А на выборах депутата Госдумы единоросс «Дмитрий Аверов стал недосягаем для соперников». Председатель областного Совета набрал 58,84% голосов. На втором месте с результатом 13,98% оказался Сергей Токарев от КПРФ, на третьем — член ЛДПР Анатолий Емельянов (9,7%). Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия») заняла четвертое место — за нее проголосовали 8,63% пришедших на выборы. Олег Токарев от «Коммунистов России» стал последним с 6,51% голосов. Таким образом, пусть и со второго раза, но Дмитрий Аверов получил-таки должность в Москве (в первый раз он безуспешно пытался заменить в Совете Федерации липецкого экс-губернатора Олега Королева в 2021 году).
Какими увидели выборы в Госдуму эти пять кандидатов? Победитель и аутсайдеры назвали их честными, а вот представители КПРФ и ЛДПР — грязными. Но такова жизнь. Как говорили римляне — горе побежденным!
— На выборах победили «молчуны». Это с их молчаливого согласия творятся все безобразия в стране, — резюмировал Созерцатель.
«Новым спикером областного Совета могут стать Герой России или 28-летний наследник короля батареек». Да, в начале недели в «ЕР» говорили о двух возможных преемниках Дмитрия Аверова: вице-спикере, 62-летнем военлете запаса, Герой России, депутате Госдумы предыдущего созыва Владимире Богодухове и о 28-летнем генеральном директоре елецкого АО «Энергия» Владимире Серикове, которому мандат члена облсовета достался от его деда, старожила регионального парламента, председателя Совета директоров АО «Энергия» Владимира Архипенко.
Ответ на вопрос, кто станет новым председателем облсовета, мы узнаем уже завтра, на внеочередной его сессии.
Чтоб сэкономить на бензине
отвёз на дачу в выходной жену и тёщу.
Заберу весной
Вернемся к растущим ценам на топливо. Понятно же, что этот начавшийся еще по весне процесс уже стал иголкой, который тянет за собой подорожание всего, на чем висит ценник. На очереди – рост тарифов на проезд в общественном транспорте: «Из-за подорожания солярки перевозчики обратятся за увеличением цены проезда в Липецке». По их словам, они уже работают в ноль, ведь на некоторых заправках дизель уже стоит 75 рублей за литр! Но, как сообщил GOROD48 сотрудник АЗС «Тебойл» на улице Циолковского, это еще не предел:
— К нам по ночам приезжают с цистернами и покупают сразу по пять тонн соляры. Не знаю для чего, перепродать или сделать запасы. Нам эти скупщики говорят, что скоро литр дизтоплива будет стоить более 80 рублей за литр.
Вопрос: «А не зарвались ли перевозчики?» был бы резонным при обсуждении итогов их работы в Липецком горсовете. Директор МБУ «Липецкая городская транспортная компания» Елена Жданкина сообщила, что в прошлом году частные перевозчики, МУПы «Липецкпассажиртранс» и «Городской электротранспорт» сорвали в целом 11,7% плановых выездов, или 216 580 рейсов. В этом году ситуация и того хуже: перевозчики не выполнили 14,4% рейсов по муниципальным контрактам. Причинами тому были названы недовыпуск автобусов на маршруты из-за нехватки водителей, сходы с маршрутов по техническим неисправностям, заторы из-за ДТП, ремонт дорог и перекрытие движения в связи со спортивными и праздничными мероприятиями.
В мэрии тоже считают, что из-за повышения цен на топливо, возможно, не обойтись без повышения цен на проезд.
Наш читатель Mikl предложил сразу несколько сюрреалистических альтернатив росту цен на проезд:
— Очень много автобусов не выходило на маршруты. Отсюда вывод: топлива в автотранспортных компаниях скопилось из-за невыхода автобусов десятки, а может и сотни тысяч тонн. В связи с этим тариф проезд должен быть по пять рублей, пока не израсходуете сэкономленный бензин.
— Предлагаю решения по снижению цен на городской проезд. 1. Закупать бензин в Саудовской Аравии по 4 рубля за литр. 2. Совершать обмен куриных яиц на бензин в Арабских Эмиратах (по 4 рубля за литр).
Ну, и вишенкой на торте проблем с городским пассажирским транспортом стала история о том, как «У ЦУМа водитель автобуса справил нужду прямо в салоне».
Зажгите свет в конце тоннеля,
но лишь в одном его конце,
ведь если будет свет в обоих
не будем знать, куда идти
На этой неделе протоирей Никольского храма Виталий Диесперов освятил новый памятник — Александру Невскому. А из речи митрополита Липецкого и Задонского Арсения стало ясно, почему монумент забронзовел цитатой из Шамана и почему на основании монумента ставили место еще для одной бронзовой таблички — с датами начала и окончания СВО:
— Сегодня неспокойно у нас, вы сами знаете. Многие из наших близких и знакомых несут послушание на тех рубежах, где рвутся снаряды и свистят пули. Для наших сынов и дочерей важна наша духовная поддержка. Этот памятник — свидетельство тому, что нет больше той любви, если кто душу свою за други своя полагает, — процитировал Иисуса Христа глава Липецкой митрополии.
Об Александре Невском и певце Шамане, их значении для современной России и Липецка разгорелась дискуссия. Мнения, скажет так, были разными и подчас полярными.
— Мне понравился, красивый памятник. Красивый здоровый молодец-богатырь! Сделан качественно. Да и кольцевую эту давно надо было в порядок привести. Молодец, Уваркина! — вступилась за мэра Анна.
— Раз уж поставили памятник ни к селу ни к городу, то площадь так и просится называться площадью Александра Невского! — закончил дискуссию другой читатель.
Так и случится: «Кольцевую площадь в Липецке переименуют в площадь Александра Невского». Об этом GOROD48 сообщила глава города Евгения Уваркина. В ближайшее время мэрия обратится с этой инициативой в Липецкий горсовет.
На этой неделе мэрией вообще овладел зуд топонимики. Так, «В Липецке появился микрорайон «Взлетный» — городские власти предпочли это название альтернативой выбранному в феврале липчанами «Лебедянскому». Также «В мэрии подумают над названием нового сквера на проспекте Победы», который имеет сразу два названия: 65-летия Победы и сквера спецназовцев.
— Только наш 15-й микрорайон без имени остался, — опечалился Старожил.
Вдыхаю жадно полной грудью
асфальта свежего пары
и представляю гору черной
икры
Прошли выборы, и мэрия снова вернулась к идее взимать деньги за парковку на дорогах общего пользования. На профильную комиссию горсовета чиновники внесли проект «Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок, расположенных на автодорогах общего пользования Липецка». Заметьте формулировку — «в том числе на платной основе». Но об альтернатах платной парковки в горсовете не было сказано ни слова.
Итак, «Центр Липецка готов стать сплошной платной парковкой: цена часа стоянки — 34 рубля». Для водителей электромобилей, многодетных, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО парковки на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой будут бесплатными. У объектов социальной инфраструктуры бесплатным будет лишь первый час стоянки. Не придется платить за парковку в том случае, если машина простоит меньше 15 минут. Плата за парковки будет взиматься только в будни с 08:00 до 20:00. Забывчивым водителям грозит штраф в 500 рублей.
А как быть жильцам домов, попавших в зону платного паркинга? Они смогут оформить резидентские разрешения стоимостью 1 508 рублей в год. А вот спасение дворов от желающих припарковаться на халяву станет делом самих утопающих. Мэрич предлагает липчанам устанавливать шлагбаумы за свой счет. Правда, обещает такие расходы софинансировать.
Когда именно центр Липецка станет платным, пока не известно. Депутаты попросили чиновников синхронизировать начало взимания денег с водителей с процессом установки шлагбаумов жильцами домов.
А еще выяснилось, что «В Липецке фактически сорвана программа ремонта дорог во дворах и на внутриквартальных проездах». Подрядчик, в штате которого, по данным бизнес-агрегаторов, всего два сотрудника, не смог найти субподрядчика на выполнение 15-миллионного муниципального контракта. Еще бы, ведь ООО «СМУ-5» сбила более чем наполовину его стартовую цену — правительство области выделило мэрии Липецка на это крайне необходимое дело 27,6 млн рублей. На следующей неделе мэрия начнет процедуру расторжения контракта, а также обратится в ФАС с заявлением о внесении исполнителя работ в реестр недобросовестных поставщиков. Но это никакие не утешение для горожан, ведь в реестре липецких ям — 850 приоритетных дыр во дворах!
Но не со всеми муниципальными контрактами все так плохо. На этой неделе GOROD48 узнал, что «Жителей трущоб из центра Липецка переселят в поселок ЛТЗ к Дню города следующего года». Для них на улице Бачурина менее чем через год построят 18-этажный 262-квартирный дом. Так воронежская компания «ЖБИ-Капстрой» начнет исполнять свои обязательства по комплексному развитию района ЛТЗ в границах улиц Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии. Также пока неплохо идет строительство объектов коммунальной инфраструктуры, детсада и трех многоэтажек для жителей аварийного жилья в микрорайоне «Взлетный». Ну, разве что мэра возмутили огромные кучи строительного мусора, от которого открещиваются все застройщики. Поэтому «Евгения Уваркина потребовала очную ставку» со всеми строителями, чтобы выяснить, кому из них убирать за собой.
А вот с подземным переходом у Центрального рынка по-прежнему все плохо. Он «И дорога, и объект транспортной инфраструктуры, и барахолка». На балансе мэрии этот переход не находится. Его должны содержать за свой счет собственники подземных мини-магазинчиков, но заставить их это делать с 2019 года у мэрии так и не получилось.
Ну и ну!
На этой неделе мы сообщили сразу о нескольких происшествиях с участием полицейских. Причем в роли жертв. Одного из стражей правопорядка избил на железнодорожном вокзале Липецка только что освободившийся из колонии рецидивист. Другого обложили матом в села Замарайка Воловского района. Третьему выкрутили руку в деревне Берёзовка Добринского района. Но был среди полицейских и герой – лейтенант ДПС отказался от взятки в 100 000 рублей.
«Ростом цен на топливо заинтересовались в ФАС». В региональном управлении GOROD48 сообщили, что проанализируют формирование цен от производителей до реализации потребителю.
— Себестоимость добычи составляет 2,8% от стоимости литра бензина. Доля акцизов и налогов в 1 литре бензина составляет 57,2%, НДС - 20%. По сути, более 77% от стоимости литра бензина идет в карманы чиновников, которые никаким образом не участвуют в переработке и продаже топлива. Литр бензина должен стоить 12 ₽, — написал один наш читатель.
— Рубль обесценивается! За рубежом как стоил литр солярки 2$ так и стоит, — сказал другой.
— Это настоящий саботаж. Скоро выборы! — воскликнул третий.
Олег на выборы не ходит,
он все равно не победит,
пока туда Владимир ходит
и побеждает каждый раз
Ну, допустим, не скоро, а через полгода, в марте 2024-го. Последние же выборы завершились в прошлое воскресение. В регионе выбирали депутатов Воловского, Становлянского, Измалковского и Добровского райсоветов (в этих районах прошла муниципальная реформа: они стали муниципальными округами с ликвидированными сельсоветами), а также депутата Госдумы по 114-му федеральному избирательному округу. Везде победили кандидаты от «Единой России».
Так, в Воловский райсовет «ЕР» провела 13 своих кандидатов (один мандат получил член КПРФ, еще один – самовыдвиженец). В Добровском районе 16 мандатов достались кандидатам «Единой России», по одному – представителям ЛДПР и «Справедливой России». Совет депутатов в Измалковском районе сформирован из 19 единороссов и одного самовыдвиженца. Самая запутанная ситуация сложилась в новом Совете депутатов Становлянского района, в который попали 10 человек от «ЕР», семь — от КПРФ и один самовыдвиженец.
А на выборах депутата Госдумы единоросс «Дмитрий Аверов стал недосягаем для соперников». Председатель областного Совета набрал 58,84% голосов. На втором месте с результатом 13,98% оказался Сергей Токарев от КПРФ, на третьем — член ЛДПР Анатолий Емельянов (9,7%). Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия») заняла четвертое место — за нее проголосовали 8,63% пришедших на выборы. Олег Токарев от «Коммунистов России» стал последним с 6,51% голосов. Таким образом, пусть и со второго раза, но Дмитрий Аверов получил-таки должность в Москве (в первый раз он безуспешно пытался заменить в Совете Федерации липецкого экс-губернатора Олега Королева в 2021 году).
Какими увидели выборы в Госдуму эти пять кандидатов? Победитель и аутсайдеры назвали их честными, а вот представители КПРФ и ЛДПР — грязными. Но такова жизнь. Как говорили римляне — горе побежденным!
— На выборах победили «молчуны». Это с их молчаливого согласия творятся все безобразия в стране, — резюмировал Созерцатель.
«Новым спикером областного Совета могут стать Герой России или 28-летний наследник короля батареек». Да, в начале недели в «ЕР» говорили о двух возможных преемниках Дмитрия Аверова: вице-спикере, 62-летнем военлете запаса, Герой России, депутате Госдумы предыдущего созыва Владимире Богодухове и о 28-летнем генеральном директоре елецкого АО «Энергия» Владимире Серикове, которому мандат члена облсовета достался от его деда, старожила регионального парламента, председателя Совета директоров АО «Энергия» Владимира Архипенко.
Ответ на вопрос, кто станет новым председателем облсовета, мы узнаем уже завтра, на внеочередной его сессии.
Чтоб сэкономить на бензине
отвёз на дачу в выходной жену и тёщу.
Заберу весной
Вернемся к растущим ценам на топливо. Понятно же, что этот начавшийся еще по весне процесс уже стал иголкой, который тянет за собой подорожание всего, на чем висит ценник. На очереди – рост тарифов на проезд в общественном транспорте: «Из-за подорожания солярки перевозчики обратятся за увеличением цены проезда в Липецке». По их словам, они уже работают в ноль, ведь на некоторых заправках дизель уже стоит 75 рублей за литр! Но, как сообщил GOROD48 сотрудник АЗС «Тебойл» на улице Циолковского, это еще не предел:
— К нам по ночам приезжают с цистернами и покупают сразу по пять тонн соляры. Не знаю для чего, перепродать или сделать запасы. Нам эти скупщики говорят, что скоро литр дизтоплива будет стоить более 80 рублей за литр.
Вопрос: «А не зарвались ли перевозчики?» был бы резонным при обсуждении итогов их работы в Липецком горсовете. Директор МБУ «Липецкая городская транспортная компания» Елена Жданкина сообщила, что в прошлом году частные перевозчики, МУПы «Липецкпассажиртранс» и «Городской электротранспорт» сорвали в целом 11,7% плановых выездов, или 216 580 рейсов. В этом году ситуация и того хуже: перевозчики не выполнили 14,4% рейсов по муниципальным контрактам. Причинами тому были названы недовыпуск автобусов на маршруты из-за нехватки водителей, сходы с маршрутов по техническим неисправностям, заторы из-за ДТП, ремонт дорог и перекрытие движения в связи со спортивными и праздничными мероприятиями.
В мэрии тоже считают, что из-за повышения цен на топливо, возможно, не обойтись без повышения цен на проезд.
Наш читатель Mikl предложил сразу несколько сюрреалистических альтернатив росту цен на проезд:
— Очень много автобусов не выходило на маршруты. Отсюда вывод: топлива в автотранспортных компаниях скопилось из-за невыхода автобусов десятки, а может и сотни тысяч тонн. В связи с этим тариф проезд должен быть по пять рублей, пока не израсходуете сэкономленный бензин.
— Предлагаю решения по снижению цен на городской проезд. 1. Закупать бензин в Саудовской Аравии по 4 рубля за литр. 2. Совершать обмен куриных яиц на бензин в Арабских Эмиратах (по 4 рубля за литр).
Ну, и вишенкой на торте проблем с городским пассажирским транспортом стала история о том, как «У ЦУМа водитель автобуса справил нужду прямо в салоне».
Зажгите свет в конце тоннеля,
но лишь в одном его конце,
ведь если будет свет в обоих
не будем знать, куда идти
На этой неделе протоирей Никольского храма Виталий Диесперов освятил новый памятник — Александру Невскому. А из речи митрополита Липецкого и Задонского Арсения стало ясно, почему монумент забронзовел цитатой из Шамана и почему на основании монумента ставили место еще для одной бронзовой таблички — с датами начала и окончания СВО:
— Сегодня неспокойно у нас, вы сами знаете. Многие из наших близких и знакомых несут послушание на тех рубежах, где рвутся снаряды и свистят пули. Для наших сынов и дочерей важна наша духовная поддержка. Этот памятник — свидетельство тому, что нет больше той любви, если кто душу свою за други своя полагает, — процитировал Иисуса Христа глава Липецкой митрополии.
Об Александре Невском и певце Шамане, их значении для современной России и Липецка разгорелась дискуссия. Мнения, скажет так, были разными и подчас полярными.
— Мне понравился, красивый памятник. Красивый здоровый молодец-богатырь! Сделан качественно. Да и кольцевую эту давно надо было в порядок привести. Молодец, Уваркина! — вступилась за мэра Анна.
— Раз уж поставили памятник ни к селу ни к городу, то площадь так и просится называться площадью Александра Невского! — закончил дискуссию другой читатель.
Так и случится: «Кольцевую площадь в Липецке переименуют в площадь Александра Невского». Об этом GOROD48 сообщила глава города Евгения Уваркина. В ближайшее время мэрия обратится с этой инициативой в Липецкий горсовет.
На этой неделе мэрией вообще овладел зуд топонимики. Так, «В Липецке появился микрорайон «Взлетный» — городские власти предпочли это название альтернативой выбранному в феврале липчанами «Лебедянскому». Также «В мэрии подумают над названием нового сквера на проспекте Победы», который имеет сразу два названия: 65-летия Победы и сквера спецназовцев.
— Только наш 15-й микрорайон без имени остался, — опечалился Старожил.
Вдыхаю жадно полной грудью
асфальта свежего пары
и представляю гору черной
икры
Прошли выборы, и мэрия снова вернулась к идее взимать деньги за парковку на дорогах общего пользования. На профильную комиссию горсовета чиновники внесли проект «Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок, расположенных на автодорогах общего пользования Липецка». Заметьте формулировку — «в том числе на платной основе». Но об альтернатах платной парковки в горсовете не было сказано ни слова.
Итак, «Центр Липецка готов стать сплошной платной парковкой: цена часа стоянки — 34 рубля». Для водителей электромобилей, многодетных, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО парковки на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой будут бесплатными. У объектов социальной инфраструктуры бесплатным будет лишь первый час стоянки. Не придется платить за парковку в том случае, если машина простоит меньше 15 минут. Плата за парковки будет взиматься только в будни с 08:00 до 20:00. Забывчивым водителям грозит штраф в 500 рублей.
А как быть жильцам домов, попавших в зону платного паркинга? Они смогут оформить резидентские разрешения стоимостью 1 508 рублей в год. А вот спасение дворов от желающих припарковаться на халяву станет делом самих утопающих. Мэрич предлагает липчанам устанавливать шлагбаумы за свой счет. Правда, обещает такие расходы софинансировать.
Когда именно центр Липецка станет платным, пока не известно. Депутаты попросили чиновников синхронизировать начало взимания денег с водителей с процессом установки шлагбаумов жильцами домов.
А еще выяснилось, что «В Липецке фактически сорвана программа ремонта дорог во дворах и на внутриквартальных проездах». Подрядчик, в штате которого, по данным бизнес-агрегаторов, всего два сотрудника, не смог найти субподрядчика на выполнение 15-миллионного муниципального контракта. Еще бы, ведь ООО «СМУ-5» сбила более чем наполовину его стартовую цену — правительство области выделило мэрии Липецка на это крайне необходимое дело 27,6 млн рублей. На следующей неделе мэрия начнет процедуру расторжения контракта, а также обратится в ФАС с заявлением о внесении исполнителя работ в реестр недобросовестных поставщиков. Но это никакие не утешение для горожан, ведь в реестре липецких ям — 850 приоритетных дыр во дворах!
Но не со всеми муниципальными контрактами все так плохо. На этой неделе GOROD48 узнал, что «Жителей трущоб из центра Липецка переселят в поселок ЛТЗ к Дню города следующего года». Для них на улице Бачурина менее чем через год построят 18-этажный 262-квартирный дом. Так воронежская компания «ЖБИ-Капстрой» начнет исполнять свои обязательства по комплексному развитию района ЛТЗ в границах улиц Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии. Также пока неплохо идет строительство объектов коммунальной инфраструктуры, детсада и трех многоэтажек для жителей аварийного жилья в микрорайоне «Взлетный». Ну, разве что мэра возмутили огромные кучи строительного мусора, от которого открещиваются все застройщики. Поэтому «Евгения Уваркина потребовала очную ставку» со всеми строителями, чтобы выяснить, кому из них убирать за собой.
А вот с подземным переходом у Центрального рынка по-прежнему все плохо. Он «И дорога, и объект транспортной инфраструктуры, и барахолка». На балансе мэрии этот переход не находится. Его должны содержать за свой счет собственники подземных мини-магазинчиков, но заставить их это делать с 2019 года у мэрии так и не получилось.
Ну и ну!
На этой неделе мы сообщили сразу о нескольких происшествиях с участием полицейских. Причем в роли жертв. Одного из стражей правопорядка избил на железнодорожном вокзале Липецка только что освободившийся из колонии рецидивист. Другого обложили матом в села Замарайка Воловского района. Третьему выкрутили руку в деревне Берёзовка Добринского района. Но был среди полицейских и герой – лейтенант ДПС отказался от взятки в 100 000 рублей.
3 744
#топливо #цены #ремонт дорог #аварийное жилье #плата за проезд #выборы #транспорт #Александр Невский #Шаман #Евгения Уваркина
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