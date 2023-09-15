Общество
сегодня, 13:10
Жителей трущоб из центра Липецка переселят в поселок ЛТЗ к Дню города следующего года
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На улице Бачурина менее чем через год построят 18-этажный 262-квартирный дом.
Жильцов 11 домов на улице Радиаторной переселят в район Тракторный уже следующим летом. Воронежская компания «ЖБИ-Капстрой» в рамках своих обязательств по комплексному развитию территорий построит для них 18-этажный трехподъездное 262-квартирное здание на улице Бачурина, где сейчас стоят два расселенных барака.
По сведениям GOROD48, глава Липецка Евгения Уваркина взяла с гендиректора ООО «ЖБИ-Капстрой» Юрия Лопатина слово вручить ключи переселенцам в День города.
Квартиры для переселенцев ничем не будут отличаться от коммерческого жилья. Более того, бонусом для жителей аварийных домов станут натяжные потолки, линолеум, межкомнатные двери, весь комплект сантехнического оборудования санузлов, электроплита. Две многоэтажки из панелей воронежского предприятия по региональной программе переселения на улице Бачурина, 2 и на улице Краснознаменной, 9 уже сданы в эксплуатацию.
— Если новоселам с улицы Радиаторной не захочется жить в поселке ЛТЗ, они вправе продать жилье и купить новое где-угодно, ведь квартиры в новостройке взамен снесенных домов они получат в собственность, — сказала GOROD48 председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Светлана Сурмий.
По словам Светланы Сурмий, воронежская компания снесет бараки на улице Бачурина за свой счет — таковы условия муниципального контракта (застройщик приобрел право на комплексную застройку района ЛТЗ в границах улиц Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии за 4,5 млн рублей). Так как многоэтажку из сборного железобетона возведут на месте снесенных ветхих строений, департамент не будет формировать отдельный земельный участок под строительство. Это значительно ускорит начало строительства.
Однако Юрий Лопатин пожаловался мэру на мешающих сносу ветхих строений газовиков, которым, по их словам, нужно полтора месяца только на составление проектно-сметной документации переноса своих сетей с места работ. Евгения Уваркина удивилась такому подходу и поручила Светлане Сурмий срочно собрать все заинтересованные стороны, чтобы решить проблему.
— Этот вопрос я беру под жесткий контроль! — сказала мэр.
По сведениям GOROD48, глава Липецка Евгения Уваркина взяла с гендиректора ООО «ЖБИ-Капстрой» Юрия Лопатина слово вручить ключи переселенцам в День города.
Квартиры для переселенцев ничем не будут отличаться от коммерческого жилья. Более того, бонусом для жителей аварийных домов станут натяжные потолки, линолеум, межкомнатные двери, весь комплект сантехнического оборудования санузлов, электроплита. Две многоэтажки из панелей воронежского предприятия по региональной программе переселения на улице Бачурина, 2 и на улице Краснознаменной, 9 уже сданы в эксплуатацию.
— Если новоселам с улицы Радиаторной не захочется жить в поселке ЛТЗ, они вправе продать жилье и купить новое где-угодно, ведь квартиры в новостройке взамен снесенных домов они получат в собственность, — сказала GOROD48 председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Светлана Сурмий.
По словам Светланы Сурмий, воронежская компания снесет бараки на улице Бачурина за свой счет — таковы условия муниципального контракта (застройщик приобрел право на комплексную застройку района ЛТЗ в границах улиц Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии за 4,5 млн рублей). Так как многоэтажку из сборного железобетона возведут на месте снесенных ветхих строений, департамент не будет формировать отдельный земельный участок под строительство. Это значительно ускорит начало строительства.
Однако Юрий Лопатин пожаловался мэру на мешающих сносу ветхих строений газовиков, которым, по их словам, нужно полтора месяца только на составление проектно-сметной документации переноса своих сетей с места работ. Евгения Уваркина удивилась такому подходу и поручила Светлане Сурмий срочно собрать все заинтересованные стороны, чтобы решить проблему.
— Этот вопрос я беру под жесткий контроль! — сказала мэр.
5 1214
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Алькаш
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