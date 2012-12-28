Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
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Металлург, спасатель, двое полицейских, водитель трамвая, врач, артист, музыкант и патологоанатом
Общество
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48 минут назад
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Металлург, спасатель, двое полицейских, водитель трамвая, врач, артист, музыкант и патологоанатом
в числе тех, кого наградят знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком».
Также депутаты определили педагогов, которых наградят премиями Михаила Раковского и Сталя Шмакова.
Городскую педагогическую премию имени Михаила Раковского в этом году получат Екатерина Ефимова, заместитель директора 29-й школы, Александра Иванищева, учитель русского языка и литературы 12-й гимназии и Павел Петин, учитель информатики 20-й школы.
Премию имени Сталя Шмакова за особые достижения в области воспитания детей и молодежи вручат педагогу дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Советский» Михаилу Иванову, директору 30-й школы Сергею Ковтонюку, учителю русского языка и литературы 64-й гимназии Татьяне Которовой, педагогу-психологу 32-го детсада Виктории Понтелеевой, учителю начальных классов 47-й школы Светлане Телегиной, педагогу дополнительного образования Дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова Ольге Томилиной, педагогу-психологу 12-й гимназии Ирине Худяковой и учителю русского языка и литературы 29-й школы Лилии Юровой.
Премия имени Михаила Раковского составляет 10 000 рублей, а премия имени Сталя Шмакова — 20 000.
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