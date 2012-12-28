Металлург, спасатель, двое полицейских, водитель трамвая, врач, артист, музыкант и патологоанатом

в числе тех, кого наградят знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком».

На сегодняшней сессии Липецкого горсовета депутаты утвердили кандидатуры на награждение знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком». Их получат ведущий инженер управления бизнес-практик АО «НЛМК-Инжиниринг» Владимир Карпов, спасатель городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Кузнецов, подполковник полиции, командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Липецку Максим Беговатов, майор полиции, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по Липецку Наталья Манаенкова, водитель трамвая Любовь Галкина, заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы областного бюро судебно-медицинской экспертизы Андрей Звонищук, главный врач областной клинической инфекционной больницы Лилия Сиротинкина, директор Центра развития творчества детей и юношества «Советский» Любовь Скопинцева, артистка Липецкого драматического театра Татьяна Фирсова, музыкант джазового оркестра Липецкого Дома музыки Валерий Маркин.Также депутаты определили педагогов, которых наградят премиями Михаила Раковского и Сталя Шмакова.Городскую педагогическую премию имени Михаила Раковского в этом году получат Екатерина Ефимова, заместитель директора 29-й школы, Александра Иванищева, учитель русского языка и литературы 12-й гимназии и Павел Петин, учитель информатики 20-й школы.Премию имени Сталя Шмакова за особые достижения в области воспитания детей и молодежи вручат педагогу дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Советский» Михаилу Иванову, директору 30-й школы Сергею Ковтонюку, учителю русского языка и литературы 64-й гимназии Татьяне Которовой, педагогу-психологу 32-го детсада Виктории Понтелеевой, учителю начальных классов 47-й школы Светлане Телегиной, педагогу дополнительного образования Дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова Ольге Томилиной, педагогу-психологу 12-й гимназии Ирине Худяковой и учителю русского языка и литературы 29-й школы Лилии Юровой.Премия имени Михаила Раковского составляет 10 000 рублей, а премия имени Сталя Шмакова — 20 000.