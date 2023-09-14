33-летняя женщина вызвала участкового и обложила его матом

Оскорбление обошлось ей в 7000 рублей.

33-летней жительнице села Замарайка Воловского района вынесли приговор за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 19 мая женщина обложила матом участкового, который приехал по её же сообщению: заявительница пожаловалась на противоправные действия своего отца: мол, тот «бушует», «возникает» на нее, её сожителя и мать.



Семейная ссора началась из-за того, что отец купил бутылку пива и бутылку водки и распивал водку на кухне вместе с сожителем женщины. Когда мужчины вышли на улицу, женщина осталась дома одна и, увидев на столе бутылку водки, тоже решила пропустить пару рюмок и стакан пива. А когда отец заметил пропажу спиртного — он стал с ней ругаться. После ссоры дочь психанула и позвонила со своего мобильного телефона в полицию, сообщила, что у нее произошел конфликт с отцом, и попросила приехать и разобраться.



Но когда приехали полицейские, вызвавшая их пьяная женщина высказала в адрес участкового неприличные и нецензурные выражения, унижающие честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов, а также подрывающие его репутацию и авторитет. Женщина сорвалась после того, как её отец сказал сотруднику полиции, что это она виновата в произошедшем конфликте и напрасно вызвала полицейских. При этом участковый не растерялся, достал свой мобильный телефон и сделал видеозапись происходящего безобразия.



Подсудимая вину полностью признала. По статье 319 УК РФ её оштрафовали на 7 000 рублей в доход государства.