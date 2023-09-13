Общество

41 минуту назад

В мэрии подумают над называнием нового сквера на проспекте Победы

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#Евгения Уваркина #благоустройство
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В мэрии подумают над называнием нового сквера на проспекте Победы

Официально он имеет сразу два названия: 65-летия Победы и сквер спецназовцам, а прошлом году в нем появился еще и памятник артисту Василию Лановому.

Сегодня глава Липецка побывала в новом сквере на проспекте Победы, который стал органичным продолжением сквера 65-летия Победы, полтора десятилетия назад разбитого у дома №124.

— За развитие старого сквера активно голосовали жители этого района города, — сообщила мэру начальник отдела реализации городской среды департамента градостроительства и архитектуры мэрии Евгения Томилова. — Мы собрали порядка четырех тысяч голосов горожан.

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За новый сквер мэрия заплатила компании «СМУ-5» 18 829 577 рублей. Работы тут начались в апреле и закончились летом.

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В сквере установлены новые светодиодные светильники — экономичные, то в то же время яркие. Еще в прошлом году на субботнике посажены 75 лип, в этом году подрядчик добавил еще 25 молоденьких деревьев, которые уже переданы на баланс МУП «Зеленхоз».

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Красивую плитку уложили по протоптанным народным тропам в бывшей пустоши, ведь люди обычно срезают углы, а не ходят по перпендикулярным дорогам, которые обычно планируют архитекторы. Удобство новых пешеходных дорожек со скамейками и урнами оценили несколько местных жительниц, которых на встречу с мэром привела депутат городского Совета от этого округа Ольга Прокопенко.

Одна из женщин предложила сделать в сквере еще и навесы от дождя. Мэр опешила. Сказала, что это не парк, а прогулочный сквер, и что в каждом таком месте нет резона ставить беседки.

— Иногда прекрасно и под дождиком пройтись. Романтика! — улыбнулась Евгения Уваркина.

Депутат Ольга Прокопенко захотела увидеть где-то рядом место для выгула собак. Таким вот уже несколько лет она предлагает сделать заросшее травой бывшее разворотное трамвайное кольцо между углом 21-го микрорайона и АЗС «ЛТК» и остановкой «Памятник танкистам» с другой. Но оказалось, что эта территория входит в охранную зону водозабора «РВК-Липецк» и выгул собак там официально запрещен.

Глава Липецка предлагает другой вариант для собачников — убирать за своими питомцами экскременты:

— Давайте подумаем над табличками, которые побуждали бы беречь чистоту. Можно сделать их с юмором, со смайликами. Нет же ничего проще, выйти с собакой и убрать за ней.

Евгения Уваркина обратила внимание на то, что новый сквер обрывается как бы в никуда перед трамвайными рельсами. Жители 21-го микрорайона вынуждены добираться до трамвайной и автобусной остановок по натоптанной тропе, пересекающей рельсы.

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— Мы договорились с моим заместителем Николаем Дергуновым, что предусмотрим возможность при замене трамвайной инфраструктуры концессионером оборудовать подходы к остановкам. А здесь — популярный транспортный пересадочный узел. Мы должны синхронизировать работу по модернизации трамвайной сети с обустройством существующих пешеходных связей, — сказала мэр.

Евгения Томилова посыл поймала и сообщила, что как только концессионер закончит свою часть работы, департамент градостроительства и архитектуры запроектирует продолжение нового сквера до двух остановок.



Мэр дошла по новой центральной дорожке до старой части сквера, которая появилась в 2013 году. И там на глаза Евгении Уваркиной попала расползшаяся старая плитка-кирпичик. Мэр предположила, что дорожку продавила какая-то машина. Но представители ООО «СМУ-5» заявили, что предыдущий подрядчик мэрии, компания «Руслан-1», которая в 2019 году строила дорогу по проспекту Победы, а по ее обочине вдоль 21-го микрорайона прокладывала ливневую канализацию, должным образом не уплотнила грунт. Отсюда и расползание плитки.

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— Этому подрядчику написано претензионное письмо,— сказала мэру Евгения Томилова.

Глава Липецка попросила тезку внести старую часть сквера в очередь на реновацию в ближайшие годы — уложенная тут плитка морально проигрывает той, что в новой его части. И тут же попросила своего помощника разобраться в названии сквера, ведь официально его называют и сквером 65-летия Победы, и сквером спецназовцев. А еще прошлом году здесь установлен и памятник артисту Василию Лановому.
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#Евгения Уваркина #благоустройство
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Комментарии (4)

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Интересно

12 минут назад
Плитку морально устаревшую менять это распил или дурь? Просто интересно!
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Залётный

18 минут назад
А чего тут думать? Устройте голосование, благо опыт имеется :)))
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лол

26 минут назад
осень обострение...то микрорайон взлетный рядом с елецким, то невский вдали от улицы. теперь вот это.
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ворчиха

30 минут назад
таблички со смайликами, убрать старую плитку и положить на новую, потому что морально устарела, а ямы на окраинах города во дворах не морально устарели?
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