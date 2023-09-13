Кольцевую площадь в Липецке переименуют в площадь Александра Невского

Об этом заявила глава города Евгения Уваркина.





Сегодня во время осмотра нового сквера у дома №124 на проспекте Победы мэр Евгения Уваркина сообщила, что Кольцевую площадь переименуют в площадь Александра Невского.



— Было бы неправильно оставить этой, по сути, безымянной площади на развязке проспекта Победы и улицы Водопьянова ее прежнее название. После того, как тут установлен, а вчера освящен памятник святому князю Александру Невскому, это место должно носить его имя, — сказала GOROD48 глава города.



В ближайшее время мэрия выйдет с этой инициативой в Липецкий горсовет.

