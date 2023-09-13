Общество

24 минуты назад

Кольцевую площадь в Липецке переименуют в площадь Александра Невского

6 287
#памятник #Александр Невский
3
Кольцевую площадь в Липецке переименуют в площадь Александра Невского

Об этом заявила глава города Евгения Уваркина.

Сегодня во время осмотра нового сквера у дома №124 на проспекте Победы мэр Евгения Уваркина сообщила, что Кольцевую площадь переименуют  в площадь Александра Невского. 

— Было бы неправильно оставить этой, по сути, безымянной площади на развязке проспекта Победы и улицы Водопьянова ее прежнее название. После того, как тут установлен, а вчера освящен памятник святому князю Александру Невскому, это место должно носить его имя, — сказала GOROD48 глава города.

В ближайшее время мэрия выйдет с этой инициативой в Липецкий горсовет.
6 287
#памятник #Александр Невский
3

Комментарии (6)

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Кузя

7 минут назад
А опрос липчан на эту тему почему не сделать? Хотя... о чём это я;(
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ё

8 минут назад
Кто бы сомневался.
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Гость

9 минут назад
Духовно и скрепно, но позвольте вопрос, что он сделал для липецка?
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Шапокляк

13 минут назад
Дотянулись ручки -давайте будем переименовывать улицы, объекты, площади. Есть Кольцевая площадь - пусть и остается таковой. А то придет следующий мэр и снова переименует во что-то другое. Пусть проводит референдум, а не проталкивает свои мыслишки типа "я так хочу"
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Гость

14 минут назад
Вы поставили памятник черту, который собирал дань с русских земель, и отправлял в орду, молодцы…
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Андрей

18 минут назад
Разумно!
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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