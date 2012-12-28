Липецкая область попала в топ-20 регионов по доходам населения

Липецкая область заняла 17 место в рейтинге регионов по доходам населения по итогам 2024 года. Рейтинг подготовило РИА Новости.





В исследовании использовалосьсоотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе на основе данных Росстата. (Медиана — это уровень, при котором ровно половина жителей имеет доход выше него, а вторая половина — ниже.) В 2024 году этот показатель по Липецкой области составил 2,11. В целом по России — 2,4.Дополнительно в рейтинге отражены данные о числе населения за чертой бедности. Так, за чертой бедности в регионе по итогам 2024 года находилось 6% населения. Показатель за год сократился на 0,7 процентных пункта. Доля россиян за чертой бедности по стране в целом оценивается в 7,2%. Годом ранее показатель составлял 8,3%.Лидерами рейтинга по доходам населения в 2024 году стали регионы Крайнего Севера — Ямало-Ненецкий (медианные доходы к фиксированному набору товаров и услуг составили 3,94), Ненецкий (3,74) автономные округа и Чукотка (3,21), замыкают список Ингушетия (1,13), Карачаево-Черкесия (1,21) и Тува (1,26).