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Общество
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37 минут назад
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Липецкая область попала в топ-20 регионов по доходам населения
Липецкая область заняла 17 место в рейтинге регионов по доходам населения по итогам 2024 года. Рейтинг подготовило РИА Новости.
Дополнительно в рейтинге отражены данные о числе населения за чертой бедности. Так, за чертой бедности в регионе по итогам 2024 года находилось 6% населения. Показатель за год сократился на 0,7 процентных пункта. Доля россиян за чертой бедности по стране в целом оценивается в 7,2%. Годом ранее показатель составлял 8,3%.
Лидерами рейтинга по доходам населения в 2024 году стали регионы Крайнего Севера — Ямало-Ненецкий (медианные доходы к фиксированному набору товаров и услуг составили 3,94), Ненецкий (3,74) автономные округа и Чукотка (3,21), замыкают список Ингушетия (1,13), Карачаево-Черкесия (1,21) и Тува (1,26).
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