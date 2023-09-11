Дмитрий Аверов становится недосягаем для соперников

После обработки 63,98% протоколов участковых комиссий на выборах по 114 округу лидирует Дмитрий Аверов, оставив всех конкурентов далеко позади



Продолжается подсчет протоколов УИК после дополнительных выборов в Госдуму по 114 округу



Как следует из данных облизбиркома, после подсчета 63,98% избирательных бюллетеней лидирует выдвиженец «Единой России» Дмитрий Аверов (53,65%) – 46 295 голосов.



На втором месте Сергей Токарев (КПРФ), 16,31% – 14072 голосов



На третьем месте Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия – За правду) - 10,16% – 8764 голосов.



Четвертым идет Анатолий Емельянов (ЛДПР), с 10,15% - 8758 голосов.



Пятый – Олег Токарев («Коммунисты России») – 7,23% - 6242 голоса



