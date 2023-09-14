Статистика: за неделю дизель в Липецкой области подорожал почти на два рубля

Средние розничные цены на бензин за неделю (с 5 по 11 сентября) выросли в Липецкой области на 2,1%, или на 1 рубль 11 копеек – до 54 рублей 93 копеек (неделей ранее – 53 рубля 82 копейки). Стоимость дизельного топлива повысилась на 1 рубль 89 копеек, или на 3,1% - до 62 рублей 98 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга цен Липецкстата.

По данным статистики, бензин марки АИ-92 подорожал на 1 рубль 10 копеек, или на 2,2% - до 52 рублей 39 копеек за литр. Цена бензина марки АИ-95 выросла на 1 рубль 23 копейки, или на 2,1% - до 56 рублей 91 копейки за литр. На 63 копейки, или 1% повысилась цена марки АИ-98 и выше - до 68 рублей 09 копеек за литр.

Липецкстат в еженедельном мониторинге также изменение цены на товары и услуги с 5 по 11 сентября.

По состоянию на 11 сентября в Липецкой области дорожало мясо (говядина, кроме бескостного мяса – на 0,9%, свинина – на 0,55%, баранина – на 1,98%, куры замороженные и охлажденные – на 0,57%). Росли в цене крупы: рис – на 0,4%, пшено – на 0,27%, гречка – на 1,24%. Стоимость яиц увеличилась на 0,54%, творога – на 0,46%, подсолнечного масла – на 0,93%.

Вместе с тем, сахар стал дешевле на 0,53%. Снизилась цена на сливочное масло на 0,87%. Из сезонных овощей стали дешевле картофель (-2,89%), капуста (-10,39%), свекла (-1,07%), морковь (-1,87%), яблоки (-1,97%), однако подорожали лук (+5,93%) и огурцы (+2,71%).

В непродовольственном секторе подорожали женские эластичные колготки (+1,02%), хозяйственное мыло (+0,6%), зубная паста (+2,06%), шампунь (+0,55%), стали дешевле мужские носки (-1,27%), сухие корма для животных (-1,6%).

Недельная инфляция не затронула сухие молочные смеси для детского питания, печенье, муку, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, макаронные изделия. Не изменились цены на джинсовые брюки для школьников, футболки мужские и детские, пеленки, туалетное мыло, сигареты и спички.