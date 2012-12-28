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Общество
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сегодня, 12:08
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Мэрия во второй раз не нашла желающего строить пешеходную переправу на Соколе
Очевидно, детям Коллективки 1 сентября опять придется идти в школу по аварийному мосту.
Напомним, что ранее новый пешеходный мост через глубокий лог взамен признанного аварийным ранее старого 80-летнего железного хотел построить за свой счет депутат горсовета от Сокола Станислав Каменецкий. Позже он переиграл планы, решив выделить на новый мост 5 млн рублей, полученных на благоустройство округа от правительства области. В этом году эту сумму удвоила второй депутат от Сокола Светлана Тюнина. Претерпел изменение и проект: вместо металлического моста на опорах было решено построить насыпь шестиметровой с асфальтированной пешеходной дорожкой длиной в 75 метров и шириной в 2,2 метра. По краям пешеходной дорожки проектом предусмотрены перила и фонари уличного освещения. Насыпь не будет рассчитана на движение автомобилей и мотоциклов.
Изначально в мэрии хотели построить мост к 30 августа, чтобы по нему в школы на Соколе пошли дети из Коллективки, района частной застройки.
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