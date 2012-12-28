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сегодня, 12:08
9

Мэрия во второй раз не нашла желающего строить пешеходную переправу на Соколе

Очевидно, детям Коллективки 1 сентября опять придется идти в школу по аварийному мосту.

Управление главного смотрителя во второй раз не смогло найти подрядчика на возведение пешеходной насыпи вместо аварийного моста на Соколе. На торги с начальной ценой контракта в 9 млн рублей снова не заявился ни один потенциальный подрядчик. Что делать в этой ситуации, в мэрии пока не знают.

Напомним, что ранее новый пешеходный мост через глубокий лог взамен признанного аварийным ранее старого 80-летнего железного хотел построить за свой счет депутат горсовета от Сокола Станислав Каменецкий. Позже он переиграл планы, решив выделить на новый мост 5 млн рублей, полученных на благоустройство округа от правительства области. В этом году эту сумму удвоила второй депутат от Сокола Светлана Тюнина. Претерпел изменение и проект: вместо металлического моста на опорах было решено построить насыпь шестиметровой с асфальтированной пешеходной дорожкой длиной в 75 метров и шириной в 2,2 метра. По краям пешеходной дорожки проектом предусмотрены перила и фонари уличного освещения. Насыпь не будет рассчитана на движение автомобилей и мотоциклов.

Изначально в мэрии хотели построить мост к 30 августа, чтобы по нему в школы на Соколе пошли дети из Коллективки, района частной застройки.
благоустройство
мост
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Антон
1 минуту назад
еще бы 9 тысяч рублей предложили. за такие деньги никто из строителей и пальцем не пошевелит
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Житель Сокола
10 минут назад
Просто срок строительства маловат, вот если бы года полтора либо два, да ещё с дальнейшим удорожанием материалов, тогда в легкую можно мост построить.
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Алоизий
19 минут назад
В те времена, когда неправильно жили, как нам теперь говорят, такое на субботниках лопатами делали. И не надо было годами проектировать за лютые миллионы, а затем ничего не сделать.
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Бабушка
41 минуту назад
согласна с дедом
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Алкан лтз
сегодня, 12:34
Элементарно мало предлагают денег за ремонт!
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Ну
сегодня, 12:27
Пусть жители коллективки сбросяться деньгами и построят новый мост в чём проблема
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сегодня, 12:17
Всё играем и переигрываем?
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
сегодня, 12:17
хотел построить за свой счет депутат горсовета от Сокола Станислав Каменецкий.
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дед
сегодня, 12:15
Зачем тогда нужна такая мэрия, если она ничего не знает. В СССР все бы решил один телефонный звонок из райкома.
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