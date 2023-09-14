Центр Липецка готов стать сплошной платной парковкой: цена часа стоянки - 34 рубля

Для ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО парковки будут бесплатными.





«Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок, расположенных на автодорогах общего пользования Липецка»

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты вновь обсудили предложения мэрии об организации платного парковочного пространства в центре города.Напомним, что к 31 августа получивший из бюджета семь миллионов рублей на подготовительные работы подрядчик городской администрации закончил демонтаж старых дорожных знаков на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой и установку 339 новых, нанес на асфальт соответствующую разметку из горячего и холодного пластика. В этом плане для организации платного парковочного пространства на 830 мест все готово к взиманию с водителей денег за стоянку в центре Липецка. А сегодня департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии внес на рассмотрение депутатов проектОператором платных парковок станет управление главного смотрителя Липецка. В «Порядке» прописаны механизмы создания, содержания и эксплуатации, а также правила пользования парковками на платной основе и без взимания платы. По словам председателя департамента дорожного хозяйства Павла Звонарева, принятие документа позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в центральной части города. На площади Ленина-Соборной появится 74 платных парковочных места, на улице Саперной — 31, на улице Интернациональной — 239, на улице Зегеля — 73, на улице Желябова — 109, на улице Плеханова, включая площадь, — 106, на улице Ленина — 102, на улице Пролетарской — 44, на улице Угловой — 52.Час платной парковки обойдется водителю в 34 рубля. У объектов социальной инфраструктуры, например, поликлиники, школы или детского сада, будет бесплатным первый час парковки. Инвалиды, многодетные, участники Великой Отечественной войны и СВО смогут парковать машины бесплатно. Бесплатной будет парковка для транспорта экстренных служб и водителей электромобилей.Жильцы домов на красных линиях улиц, попавших в зону платного паркинга, смогут оформить резидентские разрешения стоимостью 1 508 рублей в год.Плата за парковки будет взыматься по будням с 08:00 до 20:00 по будням. В выходные и праздничные дни стоянка останется бесплатной. Не придется платить за парковку и в том случае, если машина простоит на платной парковке меньше 15 минут. Забывчивым водителям во избежание штрафа за неоплаченную стоянку будет дано время исправить ошибку до 23.59. Сумму штрафа в мэрии сократили втрое от той, которая была заявлена ранее — 500 рублей, а не полторы тысячи.Оплатить стоянку можно будет через мобильные приложения банков или в их отделениях через терминалы и банкоматы. В ближайшем будущем появится специальный портал для оплаты стоянки в личном кабинете.Предполагаемые доходы бюджета на старте проекта при 30% загруженности парковок обсчитаны в 2,3 млн рублей, от штрафов за неоплату парковки — в 117 тысяч. Доходы от реализации проекта платных парковок будут поступать в городской бюджет. По словам Павла Звонарева, доход от платных паркингов планируют направлять на развитие общественного транспорта, обслуживание стоянок, благоустройство общественных пространств и ремонт дорог.Когда именно центр Липецка станет платным, Павел Звонарев депутатам не сказал.