Общество

26 минут назад

Центр Липецка готов стать сплошной платной парковкой: цена часа стоянки - 34 рубля

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#парковки
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Центр Липецка готов стать сплошной платной парковкой: цена часа стоянки - 34 рубля

Для ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО парковки будут бесплатными.

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты вновь обсудили предложения мэрии об организации платного парковочного пространства в центре города.

Напомним, что к 31 августа получивший из бюджета семь миллионов рублей на подготовительные работы подрядчик городской администрации закончил демонтаж старых дорожных знаков на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой и установку 339 новых, нанес на асфальт соответствующую разметку из горячего и холодного пластика. В этом плане для организации платного парковочного пространства на 830 мест все готово к взиманию с водителей денег за стоянку в центре Липецка. А сегодня департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии внес на рассмотрение депутатов проект «Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок, расположенных на автодорогах общего пользования Липецка».

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Оператором платных парковок станет управление главного смотрителя Липецка. В «Порядке» прописаны механизмы создания, содержания и эксплуатации, а также правила пользования парковками на платной основе и без взимания платы. По словам председателя департамента дорожного хозяйства Павла Звонарева, принятие документа позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в центральной части города. На площади Ленина-Соборной появится 74 платных парковочных места, на улице Саперной — 31, на улице Интернациональной — 239, на улице Зегеля — 73, на улице Желябова — 109, на улице Плеханова, включая площадь, — 106, на улице Ленина — 102, на улице Пролетарской — 44, на улице Угловой — 52.

Час платной парковки обойдется водителю в 34 рубля. У объектов социальной инфраструктуры, например, поликлиники, школы или детского сада, будет бесплатным первый час парковки. Инвалиды, многодетные, участники Великой Отечественной войны и СВО смогут парковать машины бесплатно. Бесплатной будет парковка для транспорта экстренных служб и водителей электромобилей.

Жильцы домов на красных линиях улиц, попавших в зону платного паркинга, смогут оформить резидентские разрешения стоимостью 1 508 рублей в год. 
Плата за парковки будет взыматься по будням с 08:00 до 20:00 по будням. В выходные и праздничные дни стоянка останется бесплатной. Не придется платить за парковку и в том случае, если машина простоит на платной парковке меньше 15 минут. Забывчивым водителям во избежание штрафа за неоплаченную стоянку будет дано время исправить ошибку до 23.59. Сумму штрафа в мэрии сократили втрое от той, которая была заявлена ранее — 500 рублей, а не полторы тысячи.

Оплатить стоянку можно будет через мобильные приложения банков или в их отделениях через терминалы и банкоматы. В ближайшем будущем появится специальный портал для оплаты стоянки в личном кабинете. 

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Предполагаемые доходы бюджета на старте проекта при 30% загруженности парковок обсчитаны в 2,3 млн рублей, от штрафов за неоплату парковки — в 117 тысяч. Доходы от реализации проекта платных парковок будут поступать в городской бюджет. По словам Павла Звонарева, доход от платных паркингов планируют направлять на развитие общественного транспорта, обслуживание стоянок, благоустройство общественных пространств и ремонт дорог.

Когда именно центр Липецка станет платным, Павел Звонарев депутатам не сказал.
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#парковки
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Комментарии (5)

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Ник

3 минуты назад
А участники войны афгане и Чечне?у них две жизни?
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Ставьте в гаражи!

8 минут назад
Ещё надо ввести плату за парковку во дворах. А то всё общественное пространство заставили своими корытами...
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////гость\\\\

9 минут назад
То есть электромобиль занимает меньше мест чем обычный? или он по воздуху летает? И с чего это жители * должны дополнительно полторы в год платить, автомобилисты и так достаточно налогов платят. Поубавится клиентов у контор и магазинов по этим улицам, я допустим с момента введения этого бреда точно не буду ездить туда, много альтернативных магазинов с бесплатными парковками. Короче это новый способ доения автомобилистов от жертв ЕГЭ.
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Сергей

9 минут назад
Ну вот, еще один налог. Типа, для "богатых". Я виноват лишь тем, что хочется вам кушать...
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Лиза

10 минут назад
Липецк готов к платным парковкам! А водители личного транспорта?
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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