Общество

38 минут назад

То ли дорога, то ли объект транспортной инфраструктуры, то ли барахолка

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#подземный переход
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То ли дорога, то ли объект транспортной инфраструктуры, то ли барахолка

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка не знают, что делать с подземным переходом у Центрального рынка.

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев рассказал о состоянии подземных переходов.

Их в городе всего пять: на площади Плеханова (1977 года постройки), на Петровском спуске (1972 года), на площади Металлургов (1975), в поселке ЛТЗ на перекрестке улиц Краснозаводской и Жуковского (1989) и на перекрестке улиц Краснозаводской и Краснознаменной (1971). Состояние всех — плачевное.

В 2021 году отремонтирован вход в подземный перехода на Петровском спуске со стороны Нижнего парка, но на ремонт второго входа и подземного пространства денег уже не было. В 2022 году для исключения угрозы обрушения демонтировали плиты с подпорных стен подземного перехода на площади Металлургов. В этом году нашлись 12,2 млн рублей на ремонт входов в самый большой из переходов, на площади Плеханова. Ремонт должен закончиться 30 октября. И все.

— Подземный переход на площади Металлургов имеет крайне неприглядный вид. А этим переходом ежедневно пользуются семь тысяч металлургов. Будет ли он отремонтирован? —задался вопросом депутат Игорь Подзоров.

— При наличии средств в бюджете, — ответил Павел Звонарев.

По словам председателя департамента, в неудовлетворительном состоянии находятся все подземные переходы. Они нуждаются в замене ливневок, реконструкции освещения, обновлении внутренней отделки, устройству покрытия полов, замене лестниц, установке пандусов и камер наблюдения. Потребность только в разработке проектно-сметной документации на 2024-2026 годы превышает 92 миллиона рублей.

Павел Звонарев сообщил, что сейчас обсуждается консервация подземных пешеходных переходов в Тракторном из-за их аварийного состояния. Впрочем, если у возрождающегося силами белорусских машиностроителей завода появится потребность в этих переходах, мэрия рассмотрит возможность их восстановления.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства не обошел вниманием и самую главную городскую подземку — у Центрального ранка. Он сообщил, что этот подземный пешеходный переход не стоит на балансе мэрии. Соответственно, на его содержание город не выделяет средств. «Согласно договору о долевом строительстве, бремя содержания имущества, участков пешеходных дорожек и других мест общественного пользования возложено на собственников данного имущества».

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— Почему тогда МБУ «Управление благоустройства Липецка» весной чистило в переходе ливневую канализацию? — спросила депутат Екатерина Пинаева.

Потому что переход — объект пешеходной инфраструктуры, и сложилась критическая ситуация с его подтоплением. «Мы не могли игнорировать его состояние», — ответил Павел Звонарев.

— Мы держим ситуацию с собственниками этого его под контролем. К освещению проблемы даже привлекали СМИ, — сказала Ольга Логинова, председатель другого городского департамента, развития территории.

Депутат Сергей Сазонов попросил уточнить, что же в этом переходе муниципальное, а что принадлежит собственникам торговых закутков? Ему ответили, что муниципальными являются только входы и выходы. А все остальное, в том числе несущие конструкции, находится на содержании нескольких предпринимателей.

— Решения по этому переходу нет. А ведь он — объект пешеходной инфраструктуры, который одновременно является конструктивным элементом одной из самых оживленных автомобильных дорог города, — резюмировал ситуацию председатель депутатской комиссии Борис Понаморев.

Напомним, что еще в 2019 году наводить порядок в переходе взялась глава Липецка Евгения Уваркина. Она возглавляла рейды с участием сотрудников мэрии и полиции, пытаясь очистить переход от незаконной торговли, призывала собственников и арендаторов магазинчиков не выставлять товар на пешеходное пространство.

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Коммерсантов, занимающихся торговлей на законных основаниях, мэр призывала создать управляющую компанию, которая бы следила за чистотой и порядком, грозя в противном случае изгнать торговцев из перехода. Но все усилия Евгении Уваркиной пошли прахом. И подземный переход продолжает позорить город.
10 578
#подземный переход
2

Комментарии (10)

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Викторм

4 минуты назад
Я еще раз спрашиваю -если переход у рынка не стоит на балансе у мэрии, в чей карман идет арендная плата от магазинчиков внутри этого перехода?
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Галига

5 минут назад
Пусть его засыпят и сделают неземный светофор.
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Читатель

6 минут назад
Как так? К муниципалитету относятся только входы-выходы, а несущие конструкции и т.д на содержании НЕСКОЛЬКИХ предпринимателей! Раз единого хозяина нет, то получается и спросить не с кого.
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Не понял

10 минут назад
липчанка, "все остальное, в том числе несущие конструкции, находится на содержании нескольких предпринимателей", но обязаны содержать их власти ?
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Идея

10 минут назад
Если вход и выход в собственности мэрии, то почему бы не сделать их платными?
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Липчанин

16 минут назад
Если вход-выход в муниципальной собственности, почему нельзя их тупо перекрыть?
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Липчанин

18 минут назад
Позор конечно. Центр города и реально противно спускаться, это какой-то гадюшник. Всего-то надо поставить мента и штрафовать штрафовать штрафовать... Или как с камерами на дорогах - отдать штрафы в концессию, тогда устанут платить и уберутся.
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липчанка

20 минут назад
странное дело : на облагораживание новых монументов деньги срочно находятся да и на переименование площадей тоже находятся и на никому ненужную дорогу на Зеленом острове тоже находятся а вот на переходы то что обязаны содержать власти денег нет?
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Коммунист

21 минуту назад
"Состояние всех — плачевное." Так работает декоммунизация.
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Веселый

27 минут назад
Где торовцы,там и не страшно проходить
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