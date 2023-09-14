38 минут назад
То ли дорога, то ли объект транспортной инфраструктуры, то ли барахолка
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка не знают, что делать с подземным переходом у Центрального рынка.
Их в городе всего пять: на площади Плеханова (1977 года постройки), на Петровском спуске (1972 года), на площади Металлургов (1975), в поселке ЛТЗ на перекрестке улиц Краснозаводской и Жуковского (1989) и на перекрестке улиц Краснозаводской и Краснознаменной (1971). Состояние всех — плачевное.
В 2021 году отремонтирован вход в подземный перехода на Петровском спуске со стороны Нижнего парка, но на ремонт второго входа и подземного пространства денег уже не было. В 2022 году для исключения угрозы обрушения демонтировали плиты с подпорных стен подземного перехода на площади Металлургов. В этом году нашлись 12,2 млн рублей на ремонт входов в самый большой из переходов, на площади Плеханова. Ремонт должен закончиться 30 октября. И все.
— Подземный переход на площади Металлургов имеет крайне неприглядный вид. А этим переходом ежедневно пользуются семь тысяч металлургов. Будет ли он отремонтирован? —задался вопросом депутат Игорь Подзоров.
— При наличии средств в бюджете, — ответил Павел Звонарев.
По словам председателя департамента, в неудовлетворительном состоянии находятся все подземные переходы. Они нуждаются в замене ливневок, реконструкции освещения, обновлении внутренней отделки, устройству покрытия полов, замене лестниц, установке пандусов и камер наблюдения. Потребность только в разработке проектно-сметной документации на 2024-2026 годы превышает 92 миллиона рублей.
Павел Звонарев сообщил, что сейчас обсуждается консервация подземных пешеходных переходов в Тракторном из-за их аварийного состояния. Впрочем, если у возрождающегося силами белорусских машиностроителей завода появится потребность в этих переходах, мэрия рассмотрит возможность их восстановления.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства не обошел вниманием и самую главную городскую подземку — у Центрального ранка. Он сообщил, что этот подземный пешеходный переход не стоит на балансе мэрии. Соответственно, на его содержание город не выделяет средств. «Согласно договору о долевом строительстве, бремя содержания имущества, участков пешеходных дорожек и других мест общественного пользования возложено на собственников данного имущества».
— Почему тогда МБУ «Управление благоустройства Липецка» весной чистило в переходе ливневую канализацию? — спросила депутат Екатерина Пинаева.
Потому что переход — объект пешеходной инфраструктуры, и сложилась критическая ситуация с его подтоплением. «Мы не могли игнорировать его состояние», — ответил Павел Звонарев.
— Мы держим ситуацию с собственниками этого его под контролем. К освещению проблемы даже привлекали СМИ, — сказала Ольга Логинова, председатель другого городского департамента, развития территории.
Депутат Сергей Сазонов попросил уточнить, что же в этом переходе муниципальное, а что принадлежит собственникам торговых закутков? Ему ответили, что муниципальными являются только входы и выходы. А все остальное, в том числе несущие конструкции, находится на содержании нескольких предпринимателей.
— Решения по этому переходу нет. А ведь он — объект пешеходной инфраструктуры, который одновременно является конструктивным элементом одной из самых оживленных автомобильных дорог города, — резюмировал ситуацию председатель депутатской комиссии Борис Понаморев.
Напомним, что еще в 2019 году наводить порядок в переходе взялась глава Липецка Евгения Уваркина. Она возглавляла рейды с участием сотрудников мэрии и полиции, пытаясь очистить переход от незаконной торговли, призывала собственников и арендаторов магазинчиков не выставлять товар на пешеходное пространство.
Коммерсантов, занимающихся торговлей на законных основаниях, мэр призывала создать управляющую компанию, которая бы следила за чистотой и порядком, грозя в противном случае изгнать торговцев из перехода. Но все усилия Евгении Уваркиной пошли прахом. И подземный переход продолжает позорить город.
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